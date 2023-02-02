Внутренняя война Зеленского

Судя по новостям из Киева, Зеленский открыл второй фронт. Конечно, язык не повернется сказать типичную в таких случаях банальность: этот фронт не менее важен, чем первый, поскольку первый – это вопрос выживания, самого существования Украины как государства и украинцев как нации. Вряд ли какая-то другая задача сможет сравниться по важности с этой.

От того, что будет построено на территории Украины после завершения войны, зависит ее конечная оценка. Стоило ли оно того?

Второй фронт, который сейчас открывает Владимир Зеленский, – это о том, как и по каким правилам предстоит жить стране после того, как война закончится. Вне зависимости от ее результатов, сумеет ли Киев восстановить свой контроль над территориями 91-го года или придется часть завоеванных Россией земель ей неформально оставить… Или даже, в случае гипотетического и теперь уже невозможного поражения и потери дополнительных территорий, какие-то земли все же останутся, и на них в мирное время придется налаживать жизнь. От того, что будет построено на территории Украины после завершения войны, зависит ее конечная оценка. Стоило ли оно того?

В первые недели войны, когда российская армия бомбила почти всю территорию Украины, очень часто можно было увидеть кадры украинских городов в самых разных регионах – в Киевской, Харьковской, Черниговской, Сумской и других областях. Обращало на себя внимание то, что почти во всех небольших городках было большое количество хороших, добротных 2-3-этажных частных домов.

И это были не единичные случаи – признаки благосостояния были заметны везде, в особенности в городках Киевской области. Буча навсегда войдет в историю как напоминание о путинофашизме, однако, если отвлечься от ужасов, происходивших там, и посмотреть вокруг непредвзятым взглядом, – очевидно, что это небольшой, довольно богатый городок с хорошими домами и приличной инфраструктурой.

Вот смотрел я на это разрушаемое варварами благосостояние и думал: а ведь это – коррумпированная, олигархическая Украина, которая разбазаривает свои природные ресурсы, и ВВП которой, несмотря на огромную индустрию, примерно на уровне Грузии, в которой нет ничего сложнее винзаводов.

Вот представьте себе, что можно было бы построить в Украине, если бы вдобавок к индустриальному потенциалу, квалификации кадров, трудолюбию еще и была бы нормальная система управления, низкий уровень коррупции и теневой экономики?

В СМИ, в том числе и украинских, за прошедшие годы создался образ Украины как полунищей, разграбленной страны, которая выглядит примерно как Нигерия, а оказалось – вполне себе благополучная, современная страна. Вот представьте себе, что можно было бы построить в Украине, если бы вдобавок к индустриальному потенциалу, квалификации кадров, трудолюбию и предприимчивости населения еще и была бы нормальная система управления, низкий уровень коррупции и теневой экономики? Не пришлось бы в такой ситуации украинским заробитчанам ездить на работу в Польшу…

Именно это – строительство нормального украинского государства – и есть главная задача администрации Зеленского.

Рано или поздно, так или иначе, война закончится и придет мир. Нет ничего более опасного и рискованного, чем мир после тяжелой и долгой войны. Неслучайно говорят: война закончилась, бойтесь мира. Когда стихнет канонада, Украину придется восстанавливать. В некоторых местах – почти с нуля. И в этой ситуации решающее значение имеет, кто, как и насколько честно будет расходовать миллиарды на восстановление, которые потекут с Запада.

Часто представляю себе кошмар послевоенной жизни Украины – война закончилась, мир восстановлен и все вернулось на круги своя. Чиновники-воры, судьи, прокуроры, таможенники, налоговики, бесконечные схемы, разводки, воровство, бардак в управлении, постоянный дефицит бюджета, в общем, старая, добрая, постсоветская Украина.

За что погибли сотни тысяч человек, разрушены города, уничтожены заводы и фабрики? Ради того, чтобы эти упыри могли снова высасывать все соки из страны, которая могла бы догнать по развитию Польшу и страны Балтии?

И главный вопрос, который в такой ситуации возникнет у людей, причем массово: за что воевали? За что погибли сотни тысяч человек, разрушены города, уничтожены заводы и фабрики? Ради чего? Ради того, чтобы эти упыри могли снова высасывать все соки из страны, которая могла бы догнать по развитию Польшу и страны Балтии? Стоило ли оно того?

Представил себе радостный цинизм российских пропагандистов, которые будут со смаком рассказывать о каждом случае вопиющей несправедливости со стороны госструктур, про то, как чиновники плюют на достоинство ветеранов войны, спасших страну. Как они будут язвить – «Ну что, это та самая самостийность, за которую вы проливали кровь? Оно вам надо было? Мы же говорили: у власти у вас бандиты, а вы нам не верили…»

Страшная война с Россией открыла Украине шанс на уничтожение системной коррупции и строительство нормального государства. Война, как правило, часто является двигателем общественного прогресса – пролив кровь, люди начинают иначе смотреть на мир. Но шанс – это не гарантия. Никто никаких гарантий дать не может. Мы сегодня видим украинских политиков и депутатов, которые борются за страну, и их деятельность заслуживает всяческой похвалы. Но не забывайте – это те самые политики и депутаты, которые до 24 февраля 2022 года воровали, сотрудничали с олигархами, участвовали в разного рода схемах, меняли партнеров как перчатки.

Они никуда не делись, и есть немалая вероятность того, что после войны они возьмутся за старое. Коррумпированные украинские госструктуры – они тоже все здесь. Все эти таможенники, чиновники, налоговики, продажные судьи, прокуроры, менты – они сейчас на месте, там же, где и были до этого.

С высоты войны многого не видать, но с низов доходят слухи – о том, что на таможне продолжают брать взятки, о том, сколько тысяч долларов должен заплатить мужчина призывного возраста, чтобы пересечь границы… Вездесущая украинская коррупция притихла, ушла в подполье и ждет своего часа – ждет окончания войны, чтобы продолжать обдирать страну как липку, не рискуя при этом попасть под военный трибунал.

Когда-то фронтовики из Бахмута и Херсона вернутся по домам. Что их там встретит? Снова зажравшиеся мошенники-чинуши или нормальные, современные госслужащие? С одной стороны, человек, прошедший войну, всегда более остро воспринимает несправедливость и готов с ней бороться. С другой стороны – это ведь не обычная война. В этой войне линия фронта проходит в каждом доме, на каждой улице, в каждом государственном учреждении.

Именно от результатов того второго фронта, который сейчас открывает президент Зеленский, зависит будущее Украины и ее место на карте мира

В этой войне противник – ваш сосед, родственник, милый, добрый человек, который всем помогает, не носит форму оккупанта и не клянется в верности русскому миру.

Именно от результатов того второго фронта, который сейчас открывает президент Зеленский, зависит будущее Украины и ее место на карте мира. Война не должна закончиться всеобщим разочарованием и депрессией, настроем, что ничего невозможно исправить. Иначе все жертвы были напрасны.

Мнения, высказанные в рубриках «Позиция» и «Блоги», передают взгляды авторов и не обязательно отражают позицию редакции

Подписывайтесь на нас в соцсетях