«Нужная газета» пишет о комментарии министра иностранных дел Инала Ардзинба, который сообщил, что «абхазская сторона» приняла решение отказать сопредседателям Женевских дискуссий по стабильности и безопасности в Закавказье во въезде в Абхазию. Издание уточняет, что такую реакцию вызвало решение о переносе запланированного 21-22 февраля 2023 года очередного 57-го раунда Женевских дискуссий. Министр обвиняет сопредседателей в принятии одностороннего, несогласованного с участниками переговорного процесса решения без «каких-либо объективных причин». Он называет решение сопредседателей ангажированным и указывает на то, что в 2022 году из четырех запланированных встреч состоялась лишь одна.

Абхазская сторона приняла решение об отказе во въезде на территорию Республики Абхазия делегации сопредседателей Международных женевских дискуссий

«Учитывая отмену запланированного на февраль 2023 года раунда переговоров, абхазская сторона приняла решение об отказе во въезде на территорию Республики Абхазия делегации сопредседателей Международных женевских дискуссий, планировавших осуществить визит 8-9 февраля для проведения встреч с официальными лицами Республики Абхазия», – говорится в комментарии министра.

«Нужная газета» обратилась за разъяснениями к официальному представителю МИД Виктории Малания. Она сообщила, что дата проведения дискуссий не согласовывалась со сторонами. «Не объясняя причины, был отменен это раунд дискуссий, и они перенесены на неизвестное время. Об этом нас уведомили в одностороннем порядке. Насколько нам известно, этот вопрос не согласовывался ни с кем – ни с грузинской, ни с осетинской стороной».

На вопрос, почему грузинская и осетинская стороны не выразили протеста, а только МИД Абхазии, Виктория Малания ответила: «Потому что это ангажированное решение, принятое в одностороннем порядке. Они ангажированы Западом – мы много раз говорили об этом».

Она напомнила, что на этих дискуссиях обсуждаются вопросы безопасности. «Если мы не приходим к определенным решениям, то этот вопрос остается открытым. Отмена переговоров априори является угрозой стабильности», – подчеркнула Виктория Малания. По ее словам, решение отказать сопредседателям Женевских дискуссий во въезде в Абхазию является ответной мерой на их действия. «Мы готовы и далее принимать участие в Женевских дискуссиях. Мы высказали свою позицию, но контакты у нас сохранились, и мы будем продолжать работу. Мы надеемся, что в ближайшем будущем вопрос будет решен», – заключила Виктория Малания.

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Общественный деятель Леуан Лагулаа отреагировал на новость о том, что абхазская сторона приняла решение отказать сопредседателям Женевских дискуссий во въезде в Абхазию. На своей странице в Facebook он написал: «Строим государство, добиваемся международного признания, говорим о необходимости деизоляции Абхазии… и в это время не пускаем в страну делегацию сопредседателей международных Женевских дискуссий, фактически объявляя их персонами нон грата. Государства во время конфликтов и воин встречаются и ведут переговоры, а у нас, видать, изобилие международных контактов, что мы от ЕС, ООН и ОБСЕ отмахиваемся, как от назойливых мух. Я не пойму, в правительстве Абхазии объявлен негласный конкурс «кто больше навредит стране»?» – интересуется Леуан Лагулаа.

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Свое отношение к привлечению инвестиций в экономику Абхазии и тему продажи апартаментов прокомментировал «Абхазскому Порталу» экс-министр по налогам и сборам Даур Курмазия. По его словам, отношение к вопросам инвестирования зависит от того, насколько государство заинтересовано в определенных инвестициях и на определенных территориях. Он считает, что инвесторам, которые вкладывают средства в целях экономической деятельности в восточную Абхазию, в частности, в Ткуарчальский и Очамчырский районы, необходимо давать налоговые преференции.

Случается, что иностранный инвестор не привлекает местное население на работу в свое предприятие. Все мы прекрасно знаем, что под видом привлечения инвестиций зачастую происходит нелегальный оборот земли

«Я не вижу никакой необходимости предоставлять льготы инвесторам в сфере туризма в Гагрском, Гудаутском районах. Инвестиции должны привлекаться для того, чтобы создать объекты, которые должны приносить экономическую выгоду государству. Экономическая выгода государства заключается в налоговых платежах в бюджет и внебюджетные фонды и создание рабочих мест для населения Абхазии с достаточно высокой заработной платой. К сожалению, соблюдением условий, касающихся обеспечения рабочими местами местного населения и достаточной заработной платой наших людей, занимающихся трудовой деятельностью на объектах у инвестора, у нас часто пренебрегают. Случается, что иностранный инвестор не привлекает местное население на работу в свое предприятие. Поэтому надо постоянно вести мониторинг на предмет выполнения инвестором взятых обязательств, давать оценку полезности тех или иных инвестиций. Все мы прекрасно знаем, что под видом привлечения инвестиций зачастую происходит нелегальный оборот земли».

Даур Курмазия напомнил, что земля – это актив, который является национальным достоянием, и на нем наживаются отдельные личности, а государство и народ при этом никаких дивидендов не получают.

«И вновь муссируемая тема продажи апарт-отелей из той же плоскости. Мы не можем забывать, что у нас существует одна серьезная угроза, которая заключается в нашей малочисленности. Она и создает риски, связанные с ассимиляцией нашего этноса более многочисленными народами», – подчеркнул он. Поэтому Курмазия заявил, что необходимо с осторожностью относиться к вопросам продажи недвижимости и привлечению инвесторов.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия

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