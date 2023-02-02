Сопредседатели Женевских дискуссий по безопасности на Южном Кавказе уведомили югоосетинскую сторону о решении отложить проведение очередного раунда. В ответ югоосетинская делегация выступила с заявлением, в котором говорится, что решение принято сопредседателями в одностороннем порядке, без консультаций с участниками встречи, вразрез со сложившейся практикой. В Цхинвале считают, что происходящее ведет к деградации формата, что повышает риски безопасности в регионе. Югоосетинскую сторону на Женевских дискуссиях возглавляет государственный советник президента Константин Кочиев. Он рассказал «Эху Кавказа» о причинах обеспокоенности Цхинвала и важности самого формата.

– Нет единого мнения по поводу Женевских дискуссий и в Южной Осетии. Кто-то признает их значимость в деле поддержания мира, кто-то считает это мероприятие формальным, бессмысленным, едва ли не туризмом за казенный счет. По вашему мнению, какое значение имеет Женевский формат? Как он работает?

– Женевские дискуссии – это важнейшая площадка для обсуждения проблематики безопасности в нашей части Кавказа. Это единственный формат прямого общения Южной Осетии или Абхазии с Грузией. Все участвующие стороны неоднократно отмечали и подчеркивали, что дискуссии являются важным фактором по поддержанию мира и стабильности в существующей архитектуре региональной безопасности. Так и есть на самом деле.

Когда ситуация в регионе подсвечивается каким-то международным форматом, бывает очень сложно демонизировать оппонента, как это регулярно пытается сделать Грузия в отношении Южной Осетии, Абхазии

Когда нет какого-то тонуса внимания к проблеме, в какой-то точке возникает соблазн этим воспользоваться и реализовать свои интенции в отношении соседей, как это уже было много раз со стороны Грузии. Но когда ситуация в регионе подсвечивается каким-то международным форматом, бывает очень сложно демонизировать оппонента, как это регулярно пытается сделать Грузия в отношении Южной Осетии, Абхазии, и очень трудно бывает оправдать какие-то свои милитаристские амбиции. Мы хорошо помним в Южной Осетии, что агрессии со стороны Грузии в августе 2008 года предшествовал слом Грузией переговорного формата так называемой Смешанной контрольной комиссии. Грузия долго к этому шла шаг за шагом и в конце концов вышла из этого формата, отказавшись, по сути, вести переговоры. После этого началась грузинская агрессия 8 августа 2008 года.

У нас в женевском процессе обсуждаются вопросы, которые напрямую касаются безопасности. Для Южной Осетии и для Абхазии являются принципиально важными вопросы о заключении обязывающих соглашений о неприменении силы. Очень важным для нас являются вопросы о делимитации. Понятно, что сегодня Грузия не вполне к этому готова, но в какой-то форме говорить о делимитации, то есть о прохождении линии границы, крайне важно, потому что, когда обе стороны знают, где проходит линия границы, – это важный элемент гарантий против каких-то провокаций и нарушений. Это убирает почву для каких-то эксцессов. Поэтому для нас развитие женевского процесса имеет принципиально важное значение.

– Я вас правильно понял: озвучивая какие-то проблемы на дискуссиях, вы делаете их достоянием гласности и таким образом предупреждаете, чтобы не пришлось обсуждать их постфактум?

– В том числе и это. Естественно, когда обсуждается проблема, к ней привлекается высокое внимание, о ней начинают говорить. Безусловно, это имеет очень серьезное значение.

На Женевских дискуссиях обсуждаются и другие важные гуманитарные проблемы. Среди них вопрос о пропавших без вести осетинах, которые были похищены грузинскими силовиками в 2008 году и ранее. Это проблема остается актуальной на протяжении долгого времени. Мы хорошо знаем, что люди находились в грузинских местах лишения свободы, и потом нам заявляют, что грузинская сторона не знает об их месте нахождения. Выяснение судьбы пропавших без вести, а точнее насильственно исчезнувших, как это формулируется в международных конвенциях, – это крайне важная для Южной Осетии тема.

Есть еще много вопросов, какие могут решаться только в формате Женевских дискуссий. Напомню еще раз – это единственной формат, в котором Южная Осетия и Абхазия могут напрямую общаться с Грузией.

– Есть еще Эргнетские встречи.

Эти пограничные встречи работают только под эгидой Женевских дискуссий. Там обсуждаются все модальности этой работы. Поэтому без Женевы мы никак

– Это так называемый Механизм по реагированию и предупреждению инцидентов. Это формат, который действует при Женевских дискуссиях, то есть им подотчетен. Есть низовой уровень, вот эти встречи на границе, где наши представители решают текущие вопросы, которые можно рассматривать на таком уровне, практически у самой земли. Есть и более важные политические моменты, которые необходимо выносить на женевский формат. Но и эти пограничные встречи работают только под эгидой Женевских дискуссий. Там обсуждаются все модальности этой работы, обсуждаются те моменты, которые выходят за пределы компетенции механизмов по реагированию и предотвращению инцидентов. Поэтому без Женевы мы никак. Это на самом деле важный формат.

– Накануне официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала очередную отмену раунда дискуссий «продолжением деструктивной линии западников». Очевидно, она имела в виду попытки поставить Женевский формат в зависимость от событий в Украине. Что вы об этом думаете?

Да, безусловно, мы здесь видим, что идет пошаговая, по сути, деградация Женевского формата, и это влечет очень неприятные последствия

– Мы говорим о том, что перенос дискуссий уже второй раз – это, по сути, срыв 57-го раунда. И это притом, что за весь прошлый год был всего лишь один раунд и то в усеченном формате. Это, конечно, серьезный удар по развитию женевского процесса. Напомню, что женевский процесс был запущен ни кем-то там вдалеке, а на основании соглашений Медведева и Саркози, то есть между Российской Федерацией и Европейским союзом. И не должны какие-то посторонние совершенно люди влиять на этот процесс, и уж тем более не должно влиять на происходящее в других местах черноморского региона. Есть события вдали от Кавказа, есть события на Кавказе, а есть, собственно, события между Южной Осетией и Грузией, события между Абхазией и Грузией.​

Мы говорим здесь о том, что мы видим, что мы внимательно читаем, о чем можно говорить, опираясь на факты. Да, безусловно, мы здесь видим, что идет пошаговая, по сути, деградация Женевского формата, и это влечет очень неприятные последствия. Я думаю, сейчас в интересах всех участвующих сторон, кто поддерживает укрепление мира, стабильности, безопасности в регионе, как можно скорее вернуть к нормальной работе Женевские дискуссии.

– Югоосетинская сторона приняла решение отложить прием в Цхинвале сопредседателей Женевских дискуссий, о чем было объявлено в специальном заявлении. Это такая демонстрация отношения к происходящему?

– Давайте читать документ. Югоосетинская сторона приняла решение отложить прием делегаций сопредседателей Женевских дискуссий, который планировался на февраль.

На самом деле, здесь все понятно. Эти встречи в столицах имеют своей целью подготовку предстоящего раунда и обсуждение каких-то базовых идей, которые могут быть положены в основу работы. Сейчас, когда до работы в Женеве остается довольно много времени, практически два месяца, нет ни малейшего смысла встречаться, потому что за два месяца может произойти масса событий. Имеет смысл обсуждать предстоящую встречу примерно за две недели. Тогда это эффективно, можно обсуждать и повестку, и какие-то текущие моменты. А так, встречаться ради того, чтобы встречаться, нет ни малейшего резона.

– То есть это никакая ни демонстрация, а просто рабочие моменты.

Почему без согласования с нашими сторонами кто-то где-то решил, что дискуссии надо отложить, подморозить на какое-то время

– Да, это, прежде всего, рабочие моменты, хотя, конечно, мы разочарованы и находимся в полном недоумении: почему без согласования с нашими сторонами кто-то где-то решил, что дискуссии надо отложить, подвесить, подморозить на какое-то время. Хотя все было согласовано заблаговременно и все стороны не возражали против назначения дискуссий на конкретные даты, но ни с того ни с сего в какой-то момент кто-то заявляет, что не хочет участвовать в дискуссиях в назначенные сроки. Это неприемлемо совершенно.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия

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