Киев требует у Тбилиси выдать Михаила Саакашвили. Накануне глава украинского государства Владимир Зеленский обвинил грузинские власти в «публичной казни» экс-президента, который является гражданином Украины. К немедленному освобождению Саакашвили призвали грузинских властей в ходе сегодняшних дебатов в Брюсселе и европарламентарии, к которым присоединилась президент Молдовы Майя Санду.

«Министр юстиции фактически анонсирует смерть Саакашвили», – жаловалась утром журналистам мать экс-главы государства Гиули Аласания. Она комментировала призыв президента Владимира Зеленского, который накануне сначала на пресс-конференции с президентом Австрии, а потом и на своей странице в Twitter обвинил грузинские власти в «попытке де-факто публичной казни человека» и призвал Тбилиси передать гражданина Украины Саакашвили Киеву. Сегодня с утра аналогичное требование пришло из Министерства иностранных дел Украины. Отмечая значимость заявления Зеленского и предстоящие днем дебаты в Европарламенте по вопросу освобождения ее сына, Гиули Аласания уже днем после того, как навестила сына в клинике «Вивамеди», еще раз раскритиковала власти Грузии за ответ украинскому президенту. В нем отрицается факт каких-либо пыток и сказано, что ответственность за стремительную потерю веса несет сам Саакашвили, поскольку наносит самоповреждения с целью избежать законное наказание, а близкие ему в этом помогают.

«Все ответят за это», – завила в ответ Гиули Аласания:

«Его состояние очень тяжелое. У человека не осталось здорового органа в теле. Они, власти, говорят, что ни при чем. Что он сам себе навредил, кстати, включая отравление. Оказывается, он сам себя отравил. Думаю, все, кто принимал участие в этом процессе, ответят сполна».

Кажется, все убедились, что состояние Саакашвили в пределах нормы, и он не нуждается в реанимации. Об этом еще вчера, после дистанционного включения в заседание суда над бывшим президентом заявил директор клиники «Вивамеди» Зураб Чхаидзе. А сегодня он открыто обвинил главу независимой медицинской экспертизы центра «Эмпатия» Тамар Джишкариани, на основе заключения которой адвокаты добиваются от суда отсрочки или освобождения Саакашвили от наказания по состоянию здоровья:

«Пациент выполняет их (представителей центра «Эмпатия») рекомендации. Это касается минимального калоража, который необходим для сохранения жизненных функций. Если так будет продолжаться и он не будет принимать полноценно пищу, его состояние ухудшится, будет снижение веса. Эти люди нацелены на то, чтобы пациент по граммам снизил вес», – возмущался доктор Чхаидзе, обвиняя коллег в попытке дискредитации его клиники.

Депутат Европарламента («Зеленые/Свободный европейский альянс») Маркета Грегорова считает, что дело Михаила Саакашвили отражает все проблемы Грузии – недоверие к суду, поляризацию и дезинформацию.

«Нет большей лжи, чем та, что нам якобы платит «Национальное движение» или нас заставляет Саакашвили… Это нонсенс. Мы переживаем [из-за состояния Саакашвили], потому что должны, потому что это чрезвычайно поляризованное дело и человек умирает в тюрьме. Я настоятельно призываю власти Грузии: задумайтесь не только о тех политических очках, которые вы получаете из-за его ареста, но и о тех, которые теряете. Потому что сегодня у нас дебаты о политическом заключенном, вместо, к примеру, обсуждения статуса кандидата для Грузии», – заявила Маркета Грегорова.

В том же духе выступили и другие европарламентарии, призывая грузинские власти к отправке Михаила Саакашвили на лечение за рубеж исключительно с точки зрения гуманности.

После дебатов европарламентарий Анна Фотыга обнародовала совместное фото с коллегами – все они держали в руках листы с надписью #FreeMisha, «освободите Мишу!» Там же Фотыга пишет, что такое состояние Саакашвили «радует только Путина».

К призывам украинского президента и европарламентариев освободить Саакашвили присоединилась сегодня и президент Молдовы Майя Санду.

«Пусть не шантажируют нас статусом о вхождении в ЕС», – заявил в ответ депутат «Грузинской мечты» Ираклий Кадагишвили. Другие депутаты партии от партии власти делали заявления почти одинакового содержания о том, что у Зеленского на Саакашвили не должно оставаться времени из-за войны, если все это не часть заговора против Грузии по втягиванию ее в войну против России, и что, конечно же, Саакашвили несет справедливое наказание за «жестокость и все содеянное в годы своего правления».

В таком же духе выступил и депутат Ираклий Заркуа.

«Мне очень жаль. У украинского президента есть время на то, чтобы с фотографиями Саакашвили ходить на брифинги и проводить пресс-конференции? Очень странно, он (Зеленский) теряет территории, у него погибает множество людей, Россия, оккупант, в том числе, и для нас, общий враг, наступает (на Украину), а в это время он ходит с какими-то фотографиями заключенного Саакашвили», – недоумевал депутат Заркуа, пожелав украинскому народу «победу и достойную власть».

«С убийцами бывшего президента в ЕС дело иметь не будут», – предостерег новый председатель «Нацдвижения» Леван Хабеишвили. В партии Саакашвили рассчитывают, что международный резонанс заставит грузинскую власть пойти на уступки.

О том, что за ситуацией вокруг Михаила Саакашвили внимательно следят в Вашингтоне и Брюсселе, заявили сегодня посол США в Грузии Келли Дегнан и еврокомиссар Йоханнес Хан. По итогам сегодняшних дебатов по делу Саакашвили европарламентарии планируют разработать текст резолюции, которую вынесут на голосование в середине февраля.

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