Грузию на «Евровидении 2023» представит Иру Хечанова

Присяжные в Московском областном суде признали виновным в организации покушений на трех конкурентов по бизнесу бывшего губернатора Хабаровской области и бывшего депутата Госдумы Сергея Фургала.

В первом эпизоде дела речь идет об убийстве бизнесмена Евгения Зори в 2004 году. Он был застрелен на парковке возле своего дома. По версии следствия, причиной конфликта между бизнесменами стало здание обанкротившегося завода ЖБИ-2, на который они оба претендовали.

В 2004 году Фургал уже задерживался по подозрению в причастности к преступлению, но позднее был отпущен.

Во втором эпизоде Фургал обвиняется в организации покушения на своего партнера по бизнесу Олега Булатова. Он был застрелен рядом со своим домом в 2005 году. Следствие утверждало, что бизнесмен не продавал Фургалу металлолом по удобной тому цене, а потом пытался его шантажировать.

Кроме того, он был заподозрен в организации преступного сообщества и мошенничестве. Ему грозит заключение на срок до 25 лет.