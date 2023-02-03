В Киеве проходит саммит Украина-ЕС. В украинскую столицу прибыли лидеры Евросоюза и 15 еврокомиссаров. Это беспрецедентный случай, когда все руководство проводит встречи в стране, охваченной войной. Лидеры обсуждают с президентом Украины процесс вступления страны в Евросоюз и реакцию Брюсселя на войну России против Украины.

Глава Европейского совета Шарль Мишель, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и все высшее руководства ЕС в Киеве. 24-й по счету саммит Украина-ЕС стал первым в истории, принимающим политическую миссию такого уровня. Главные темы – процесс вступления Украины в ЕС, реакция европейского блока на развязанную Россией полномасштабную войну против Украины, «Формула мира», предложенная украинским лидером Владимиром Зеленским, а также сотрудничество по вопросам восстановления страны.

Владимир Зеленский не скрывает, что хотел бы предельно скорого вступления Украины в ЕС.

«Мы должны продолжать то же, что делаем: усиливать нашу стойкость, быть абсолютно едиными в стремлении обеспечить нашу армию и всех защитников необходимым оружием и оборудованием – нам в Украине нужно говорить одним голосом с миром относительно поставок для обороны. А также должны ежемесячно ощутимо усиливать глобальное давление на Россию. Враг должен выйти из этой стадии значительно более ослабленным, чем они прогнозируют для себя в худших сценариях. Я верю, что Украина заслуживает уже в нынешнем году подойти к открытию переговоров о членстве в ЕС. И я благодарю госпожу Президента Еврокомиссии и ее коллег и наших друзей в ЕС за ощутимую поддержку на пути интеграции и в защите нашего государства и людей».

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в ответ произнесла монолог, в котором намекнула на общее светлое будущее:

«Президент Зеленский, премьер-министр Шмыгаль, уважаемые министры, уважаемые коллеги, этот наш визит не похож ни на один другой, и я говорю это вам от имени всей Еврокомиссии. Сегодня мы почти всем составом Еврокомиссии прибыли сюда, в сердце Европы – Украина стала центром нашего континента, местом, где вы отстаиваете европейские ценности. Это место, где вы защищаете нашу свободу. Наш сегодняшний визит в Украину – это больше, чем встреча официальных лиц. Это встреча одной семьи, которая собирается вместе. Мы хотим вместе с вами открыть окно в светлое будущее, несмотря на то, что настоящее остается невероятно трудным и требовательным. В Украине пишется будущее Европы. Мы хотим писать это будущее вместе с вами».

Впрочем, несмотря на амбициозные заявления, говорить о конкретике, в частности, о сроках вступления Украины в ЕС, Брюссель не готов.

Главным вопросом остается ситуация с выполнением Киевом так называемых «кандидатских критериев», которые являются необходимым условием для начала переговоров. Насколько Украина им соответствует, Урсула фон дер Ляйен отвечать отказалась, отметив, что письменного отчета ждать не стоит, а результаты оценки будут переданы лишь государствам-членам ЕС. Что касается самих кандидатов, в том числе Украины, то они узнают решение только в октябре.

Но министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба все же рассчитывает, что Киев не заставят долго ждать в условиях войны, когда каждый день на счету:

«Мы ожидаем положительной оценки наших усилий со стороны ЕС. Рассчитываем на значительный прогресс в приближении к внутреннему рынку Евросоюза, взаимодействия в энергетической сфере... Ключевым вопросом в повестке дня должна стать перспектива скорейшего начала переговорного процесса о вступлении в ЕС, после того как Украина выполнит все рекомендации Еврокомиссии и получит положительную оценку».

Но пока все же придется довольствоваться обещаниями содействия, которыми поделился президент Европейского совета Шарль Мишель в своем Twitter:

«Мы будем непреклонны в своей решимости. Мы также поддерживаем каждый ваш шаг на пути к ЕС».

Первое проявление решимости – выделение Украине 25 млн евро для разминирования деоккупированных территорий. По словам главы европейской дипломатии Жозепа Борреля, для ЕС приоритетом является защита гражданских лиц:

«Разминирование имеет решающее значение для сохранения жизни мирного населения, для его возвращения к нормальной жизни… ЕС поддержит Украину новым пакетом в размере 25 миллионов евро на гуманитарное разминирование».

Впрочем, в Киеве надеются на то, что, помимо гуманитарных вопросов, ЕС больше усилий приложит в деле убеждения членов союза в предоставлении Украине достаточного количества вооружений, необходимых для возвращения территорий, все еще остающихся под оккупацией. Особенно на фоне заявлений Владимира Путина, пытающегося транслировать нарратив, что это не Москва развязала войну, а, наоборот, Россия вынуждена защищаться от агрессии коллективного Запада:

«Сейчас мы видим, к сожалению, что идеология нацизма уже в своем современном обличии, в современном проявлении вновь создает прямые угрозы безопасности нашей страны. Мы вновь и вновь вынуждены давать отпор агрессии коллективного Запада. Невероятно, невероятно, но факт: нам снова угрожают немецкими танками «Леопард». На борту которых – кресты. И вновь собираются воевать с Россией на земле Украины руками последышей Гитлера. Руками бандеровцев».

Путин вновь перешел к угрозам, подчеркнув, что, если Запад не прекратит помогать Украине, «применением бронетехники дело не закончится».

На этом фоне стремление Киева форсировать процессы присоединения к ЕС или НАТО понятны. Но, как отмечают представители экспертного сообщества, Запад явно пока не готов к тому, чтобы взять на себя полноту ответственности за безопасность Украины. И, хоть и позитивные, но весьма осторожные заявления лидеров ЕС – подтверждение опасений части западного мира оказаться ввязанными в полномасштабную войну с Россией.

Подписывайтесь на нас в соцсетях