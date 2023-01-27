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Политика

Москва и Запад ставят точку невозврата

Министерство иностранных дел России (иллюстративное фото)

Об улучшении отношений между Россией и Западом в ближайшей перспективе не может быть и речи. Российский МИД объявил о том, что НАТО полностью втянуто в конфликт между Москвой и Киевом и теперь рассматривается Кремлем как полноценный противник. При этом в самой России нарастает обеспокоенность тем, что война может прийти непосредственно на территорию страны. В Киеве же обещают: безопасно не будет нигде – даже в самой Москве.

Блок НАТО полностью втянут в противостояние с Россией, и это противостояние идет по нарастающей, – с таким обращением к гражданам стран-членов альянса обратилась официальный представитель российского МИДа Мария Захарова. По ее словам, западная бронетехника, направленная Украине, предназначена для наступательных боевых действий, а в администрации президента США не скрывают, что новое вооружение поможет Киеву в освобождении украинских территорий, в том числе Крыма. На этом фоне ожидать улучшения отношений между Москвой и Вашингтоном не стоит, уверена Захарова:

«Что касается возможности улучшения российско-американских отношений на фоне объявленной Вашингтоном против нас гибридной войны: мы, разумеется, такими категориями не оперируем. О каком улучшении может идти речь, если они решили поставлять тяжелое вооружение, которое будет использоваться для убийства наших граждан? Это то, что они планируют сделать. То, что мы назвали бы прогрессом, – это отсутствие дальнейшего ухудшения отношений. Но даже это выглядит маловероятным. У нового американского посла почти нет пространства для маневра, если учесть зашкаливающий уровень русофобии среди американской элиты вне зависимости от партийной принадлежности. Мы это тоже понимаем».

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Москва и Запад ставят точку невозврата
by Эхо Кавказа

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При этом сама Россия прекращать агрессию явно не собирается. Страна уже открыто переходит на военные рельсы. Западная пресса утверждает, что призыву в ближайшее время подвергнутся по меньшей мере еще 200 тысяч человек. Источники телеканала CNN в американской разведке сообщают, что президент России Владимир Путин готовится совершить некий «важный шаг», чтобы вернуть утраченную инициативу на фронте. Об этом украинского лидера Владимира Зеленского якобы лично предупредил побывавший в начале января в Киеве директор ЦРУ Уильям Бернс.

В Кремле, в свою очередь, продолжают утверждать: предположения западных СМИ – не более чем информационная утка. Но вместе с тем пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков был вынужден признать: указ о частичной мобилизации, подписанный Владимиром Путиным, все еще действует. Более того, в Кремле, похоже, всерьез озаботились возвращением покинувших страну россиян на волне осенней мобилизации:

«Мы уже говорили, что страна очень заинтересована в этих квалифицированных людях. Конечно, в наших интересах создать условия для их возвращения. Нам, безусловно, нужно с ними работать, чтобы они продолжали работать на благо российских компаний и, в конце концов, на благо российского государства», – заявил Песков.

А чтобы исключить подобный отток в будущем, в Москве, очевидно, решили превентивно ужесточить порядок пересечения границы. На сайте Госдумы появилась инициатива резервировать дату и время для выезда за границу на автомобиле. Новый порядок предлагается ввести уже с 1 марта этого года. После вспыхнувшего ажиотажа проект закона с парламентского сайта пропал, а в Госдуме поспешили заверить – речь шла исключительно о грузовых автомобилях.

Тем не менее напряженность в российском обществе налицо – появление на крышах стратегически важных объектов в Москве комплексов ПВО вызвало в российском сегменте соцсетей панику. В Киеве, со своей стороны, поспешили подогреть ситуацию, пообещав россиянам, что война обязательно придет на территорию их страны. В том числе в Москву и Питер:

«Внутренняя эскалация войны в России неизбежна. И будут наноситься различные удары по разным целям. Почему, кем и зачем – это уже другой вопрос, и мы не можем его сегодня обсуждать. Еще раз – Украина удары по России не наносит. Но тем не менее логика войны и эскалация войны на внутреннем рынке России будет неизбежна. В том числе подвержены будут и такие города, изнеженные и ленивые города, которые думали, что живут уже где-то в другой реальности, как Москва, Петербург, Екатеринбург и т.д. Все будет подвержено эскалации войны, но эта эскалация является внутренней проблемой Российской Федерации», – заявил советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк.

При этом украинские власти утверждают, что первыми под новый мобилизационный каток уже попали граждане Украины, которые были вывезены в Россию в начале войны, когда российская армия захватила украинские территории. Особенно активно идет набор среди находящихся в заключении на территории Российской Федерации граждан Украины в ЧВК «Вагнер».

Группировка, созданная бизнесменом Евгением Пригожиным, несет большие потери, пытаясь продвинуться под Бахмутом, и лидер «музыкантов» явно нуждается в пополнении «оркестра». Согласно данным американской газеты The New York Times, кладбище возле базы ЧВК в Краснодарском крае за последние два месяца разрослось почти в семь раз. Сейчас на кладбище около 200 могил. При этом издание отмечает, что там, по всей видимости, хоронят только тех наемников, тела которых не забрали родные и близкие. Помимо могил, The New York Times насчитала на одном из видео с Пригожиным у часовни возле базы 21 стену-колумбарий с 42 нишами в каждой. Впрочем, неясно, являются ли все захороненные там погибшими на украинском фронте. Но, в любом случае, потери в рядах ЧВК значительные.

Сам Пригожин, существенно укрепивший свои позиции внутри группы «ястребов» после того, как именно его подопечные показали какие-то успехи на фоне серьезных поражений кадровых частей, старается сохранить инициативу. Комментируя растущее раздражение внутри российского общества по поводу помилований осужденных за тяжкие преступления «вагнеровцев», Пригожин предлагает согражданам выбрать – кого бы они хотели видеть на украинском фронте:

«Некий заключенный убил, будучи риелтором, семью из четырех человек. Вы эту семью не знаете и не видели. Но вас возмущает сам факт. Этот заключенный пошел на войну и погиб. Или чудом остался жив. Он – убийца, и на войне стоит троих-четверых, а то и больше мальчиков-одуванчиков, у которых молоко на губах еще не обсохло. Среди этих мальчиков-одуванчиков – ваш сын, ваш отец и ваш муж. Положите на весы, чего вы больше хотите, чтобы пошел воевать риелтор-убийца или ваши близкие, которых вы, наверное, в отличие от риелтора-убийцы, получите в цинковых гробах».

Под «риелтором-убийцей» Пригожин имеет в виду Александра Тютина, осужденного в 2021 году за организацию убийства четырех человек, но вышедшего на свободу по истечении шестимесячного контракта, заключенного с ЧВК «Вагнер». Теперь Тютин, вместо того чтобы отбывать 23 года тюрьмы, отдыхает в Турции, а российская пропагандистская машина предлагает отпущение судебных грехов за убийство украинцев.

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