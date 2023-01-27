Об улучшении отношений между Россией и Западом в ближайшей перспективе не может быть и речи. Российский МИД объявил о том, что НАТО полностью втянуто в конфликт между Москвой и Киевом и теперь рассматривается Кремлем как полноценный противник. При этом в самой России нарастает обеспокоенность тем, что война может прийти непосредственно на территорию страны. В Киеве же обещают: безопасно не будет нигде – даже в самой Москве.

Блок НАТО полностью втянут в противостояние с Россией, и это противостояние идет по нарастающей, – с таким обращением к гражданам стран-членов альянса обратилась официальный представитель российского МИДа Мария Захарова. По ее словам, западная бронетехника, направленная Украине, предназначена для наступательных боевых действий, а в администрации президента США не скрывают, что новое вооружение поможет Киеву в освобождении украинских территорий, в том числе Крыма. На этом фоне ожидать улучшения отношений между Москвой и Вашингтоном не стоит, уверена Захарова:

«Что касается возможности улучшения российско-американских отношений на фоне объявленной Вашингтоном против нас гибридной войны: мы, разумеется, такими категориями не оперируем. О каком улучшении может идти речь, если они решили поставлять тяжелое вооружение, которое будет использоваться для убийства наших граждан? Это то, что они планируют сделать. То, что мы назвали бы прогрессом, – это отсутствие дальнейшего ухудшения отношений. Но даже это выглядит маловероятным. У нового американского посла почти нет пространства для маневра, если учесть зашкаливающий уровень русофобии среди американской элиты вне зависимости от партийной принадлежности. Мы это тоже понимаем».

При этом сама Россия прекращать агрессию явно не собирается. Страна уже открыто переходит на военные рельсы. Западная пресса утверждает, что призыву в ближайшее время подвергнутся по меньшей мере еще 200 тысяч человек. Источники телеканала CNN в американской разведке сообщают, что президент России Владимир Путин готовится совершить некий «важный шаг», чтобы вернуть утраченную инициативу на фронте. Об этом украинского лидера Владимира Зеленского якобы лично предупредил побывавший в начале января в Киеве директор ЦРУ Уильям Бернс.

В Кремле, в свою очередь, продолжают утверждать: предположения западных СМИ – не более чем информационная утка. Но вместе с тем пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков был вынужден признать: указ о частичной мобилизации, подписанный Владимиром Путиным, все еще действует. Более того, в Кремле, похоже, всерьез озаботились возвращением покинувших страну россиян на волне осенней мобилизации:

«Мы уже говорили, что страна очень заинтересована в этих квалифицированных людях. Конечно, в наших интересах создать условия для их возвращения. Нам, безусловно, нужно с ними работать, чтобы они продолжали работать на благо российских компаний и, в конце концов, на благо российского государства», – заявил Песков.

А чтобы исключить подобный отток в будущем, в Москве, очевидно, решили превентивно ужесточить порядок пересечения границы. На сайте Госдумы появилась инициатива резервировать дату и время для выезда за границу на автомобиле. Новый порядок предлагается ввести уже с 1 марта этого года. После вспыхнувшего ажиотажа проект закона с парламентского сайта пропал, а в Госдуме поспешили заверить – речь шла исключительно о грузовых автомобилях.

Тем не менее напряженность в российском обществе налицо – появление на крышах стратегически важных объектов в Москве комплексов ПВО вызвало в российском сегменте соцсетей панику. В Киеве, со своей стороны, поспешили подогреть ситуацию, пообещав россиянам, что война обязательно придет на территорию их страны. В том числе в Москву и Питер:

«Внутренняя эскалация войны в России неизбежна. И будут наноситься различные удары по разным целям. Почему, кем и зачем – это уже другой вопрос, и мы не можем его сегодня обсуждать. Еще раз – Украина удары по России не наносит. Но тем не менее логика войны и эскалация войны на внутреннем рынке России будет неизбежна. В том числе подвержены будут и такие города, изнеженные и ленивые города, которые думали, что живут уже где-то в другой реальности, как Москва, Петербург, Екатеринбург и т.д. Все будет подвержено эскалации войны, но эта эскалация является внутренней проблемой Российской Федерации», – заявил советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк.

При этом украинские власти утверждают, что первыми под новый мобилизационный каток уже попали граждане Украины, которые были вывезены в Россию в начале войны, когда российская армия захватила украинские территории. Особенно активно идет набор среди находящихся в заключении на территории Российской Федерации граждан Украины в ЧВК «Вагнер».

Группировка, созданная бизнесменом Евгением Пригожиным, несет большие потери, пытаясь продвинуться под Бахмутом, и лидер «музыкантов» явно нуждается в пополнении «оркестра». Согласно данным американской газеты The New York Times, кладбище возле базы ЧВК в Краснодарском крае за последние два месяца разрослось почти в семь раз. Сейчас на кладбище около 200 могил. При этом издание отмечает, что там, по всей видимости, хоронят только тех наемников, тела которых не забрали родные и близкие. Помимо могил, The New York Times насчитала на одном из видео с Пригожиным у часовни возле базы 21 стену-колумбарий с 42 нишами в каждой. Впрочем, неясно, являются ли все захороненные там погибшими на украинском фронте. Но, в любом случае, потери в рядах ЧВК значительные.

Сам Пригожин, существенно укрепивший свои позиции внутри группы «ястребов» после того, как именно его подопечные показали какие-то успехи на фоне серьезных поражений кадровых частей, старается сохранить инициативу. Комментируя растущее раздражение внутри российского общества по поводу помилований осужденных за тяжкие преступления «вагнеровцев», Пригожин предлагает согражданам выбрать – кого бы они хотели видеть на украинском фронте:

«Некий заключенный убил, будучи риелтором, семью из четырех человек. Вы эту семью не знаете и не видели. Но вас возмущает сам факт. Этот заключенный пошел на войну и погиб. Или чудом остался жив. Он – убийца, и на войне стоит троих-четверых, а то и больше мальчиков-одуванчиков, у которых молоко на губах еще не обсохло. Среди этих мальчиков-одуванчиков – ваш сын, ваш отец и ваш муж. Положите на весы, чего вы больше хотите, чтобы пошел воевать риелтор-убийца или ваши близкие, которых вы, наверное, в отличие от риелтора-убийцы, получите в цинковых гробах».

Под «риелтором-убийцей» Пригожин имеет в виду Александра Тютина, осужденного в 2021 году за организацию убийства четырех человек, но вышедшего на свободу по истечении шестимесячного контракта, заключенного с ЧВК «Вагнер». Теперь Тютин, вместо того чтобы отбывать 23 года тюрьмы, отдыхает в Турции, а российская пропагандистская машина предлагает отпущение судебных грехов за убийство украинцев.

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