Курьеры службы доставки Wolt грозят в Грузии забастовкой

Курьеры службы доставки Wolt - одной из самых популярных в Грузии служб доставки -провели акцию в Тбилиси с требованием повышения оплаты труда. Существующий размер вознаграждения для курьеров за доставку товара не соответствует той нагрузке, с которой приходится работать на перегруженных трассах, а также в любую погоду, в снег, ветер и дождь, заявили участники акции.

Они требуют пересмотреть размер оплаты и решить проблему ошибок в приложении Wolt, из-за которых система пропускает выплаты курьерам и неправильно считает километраж. Курьеры заявили, что если компания не отреагирует, они прекратят обслуживать город.

Дирекция Wolt пока не делала комментариев.

По информации агентства «Новости-Грузия», с начала года в Тбилиси это уже четвертая волна акций с требованием повышения зарплат.

Повышения оплаты труда требуют сотрудники скорой помощи. С тем же требованием выступили водители-партнеры службы заказа такси Bolt. И чрезвычайная ситуация на оппозиционном телеканале «Формула» - здесь прекратили работу с требованием повышения зарплат операторы-новостники. Руководство телеканала уволило 24 человека, заявив о шантаже и ультиматумах и нарушениях правила проведения забастовок по Трудовому кодексу.