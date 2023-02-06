Представители властей Грузии сегодня прокомментировали требования оппозиции о введении прямых санкций против России и заявили, что ограничение торговли и въезда для россиян нанесло бы непоправимый ущерб грузинской экономике.

«Мы помним, как оппозиция и отдельные гражданские активисты подняли шум с призывом закрыть границы Грузии, ввести визовый режим, прекратить торговлю… Недавно был опубликован анализ, который показал, что если бы грузинское правительство это сделало, то Грузия сегодня имела не увеличение, а падение экономического роста на 10%», — цитирует спикера парламента Шалву Папуашвили агентство «Грузия Online».

По словам Папуашвили, власти Грузии не могут допустить коллапса экономики, резкого роста цен и закрытия предприятий, так как у нее «нет зонтика экономической солидарности Евросоюза, который защитил бы в этом случае различными субсидиями».

Папуашвили призвал всех «задуматься о том, куда ведет грузинская оппозиция и некоторые неправительственные организации». Он добавил, что Грузия соблюдает международные санкции и «до конца выполняет это обещание».



Фактически то же самое заявил замминистра финансов Михаил Дундуа. По его словам, введение Грузией прямых санкций против России – это введение санкций против самих себя.

«Представьте ситуацию, когда Грузия могла ввести санкции. Легко понять, что Грузия не может ввести такие санкции против России, которые окажут на нее существенное негативное влияние», – сказал Дундуа в эфире телеканала Imedi.

Также он сказал, что МВФ в 2022 году прогнозировал Грузии нулевой рост экономики в трех кварталах из-за ситуации на Украине, но показатель в итоге составил 10,1% за год.