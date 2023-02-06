«Я планирую пойти на протестную акцию 24-го февраля, но не верю в то, что в стране может произойти революция»

Глава штаба по освобождению Михаила Саакашвили, член «Национального движения» Георгий Чаладзе предупреждает власти Грузии: «Если они не хотят начать войну на улицах, вопрос Михаила Саакашвили должен быть решен положительно». «Не бойтесь, революция тоже хорошо, я – за, чтобы покончить с несправедливостью», – заявил Чаладзе в разговоре с журналистами. «Эхо Кавказа» поинтересовалось, как отреагировали жители Тбилиси на эти заявления.

– Возможна ли в Грузии новая революция, если Михаил Саакашвили не будет освобожден?

Георгий: Не знаю, не думаю, что может произойти революция, сейчас совершенно не та ситуация в стране. Кроме того, для революции в государстве должны быть серьезные протестные настроения. Тут большую роль играет то, на чьей стороне находятся военные и полиция, а силовики точно не пойдут за оппозицией. Даже если соберется большое количество людей, недовольных тем, что Михаил Саакашвили сейчас находится в заключении, что они смогут сделать? Ворвутся в парламент, в министерства? Нет! Сейчас нет в Грузии такой силы, которая смогла бы противостоять сегодняшним властям.

Дея: Сейчас люди не настроены на революцию, потому, я не думаю, что нечто подобное может сегодня произойти в стране. Меня тоже не устраивают многие процессы, протекающие в стране, я недовольна политикой, проводимой нашими властями. Мы действительно отходим от прозападного курса, который избрал наш народ. Чтобы выразить свою позицию по этому поводу я планирую пойти на протестную акцию 24-го февраля, как и все остальные, я требую перевода третьего президента в зарубежную клинику. Но, к сожалению, я не верю в то, что в стране может произойти революция».

Гоча: Революция на самом деле не начнется. Причина проста – у нас действительно хорошее правительство, они заботятся о народе и о том, чтобы не было недовольства их работой. Тех людей, которые утверждают, что это не так, немного в Грузии, в основном это те, кто поддерживает оппозиционную партию, которая стремится лишь к одному – возвращению во власть, чего не будет. Если бы в правительстве заседали они, некому было бы устраивать революцию, мы бы просто прекратили свое существование. Нет тут такого количества людей, недовольных нашим правительством, чтобы организовать революцию, а те, кто попытается ее начать, все отправятся в тюрьму.

Жительница Тбилиси: Сколько раз начинали говорить о революциях, масштабных акциях, которые должны были изменить ситуацию в Грузии, однако ни к чему это в итоге не привело. Ни разу оппозиция не завершала то, что начинала. Потому мне не верится в то, что сейчас в стране возможна революция. Да, сейчас в заключении находится экс-президент, и его освобождение или перевод в зарубежную клинику – это вопрос государственной важности. Однако что мы, рядовые граждане, можем противопоставить властям? Не думаю, что все может закончиться в нашу пользу.

Звиад: Я думаю, это исключено, поскольку в народе сейчас нет такого настроя. Люди устали от постоянных акций протеста. Сейчас в стране безработица, упадок, людям не до этого. Конечно, нужно спасти Саакашвили, но никто не хочет при этом губить себя. В оппозиции не совсем понимают настроение людей, вот что бы я сказал.

Житель Тбилиси: Очевидно, что у нас, конкретных людей, есть определенная позиция по этому поводу, однако сейчас нам сложно объединиться. Поэтому я не уверен в том, что в стране сейчас могут развиться революционные сценарии. Никто не говорит о том, заслуженно ли сейчас Михаил Саакашвили находится в заключении, речь о том, что власти должны уделить ему должное внимание. Если верить словам представителей «Грузинской мечты» – мы живем в цивилизованной стране, в чем я очень сомневаюсь, и на это указывает отношение к экс-президенту. Я политолог, и меня им не обмануть, будто страна идет по демократическому пути и все хорошо.

Майя: Я не думаю, что освобождение Михаила Саакашвили может стать причиной революции в стране. Мне кажется, так думают и все остальные, что бы ни говорили в оппозиции. Сейчас много поводов для революции, однако положение экс-президента не может стать причиной для ее начала. Революция – это когда несколько сторон борются за свои идеалы. Возможно, в оппозиции не совсем четко объясняют народу, к чему они призывают, в этом их проблема. Ну освободят они экс-президента… что это изменит, я не представляю.

Темо: Революция не должна начаться в Грузии ни в коем случае. Это будет означать перемены к худшему. Сейчас нам нужны изменения, возвращение на путь демократии и даже смена правительства, однако не путем революции.

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