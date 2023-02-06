Суд отказался отсрочить исполнение приговора по делу Саакашвили

Тбилисский городской суд отказался отсрочить исполнение приговора по делу бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили, сообщает «ИнтерпрессНьюс». Решение огласил судья Георгий Аревадзе, тем самым не удовлетворив ходатайство адвокатов Саакашвили.

Решение судьи вызвало недовольство родственников и сторонников бывшего президента.

На сегодняшнем заседании стороны произнесли заключительные речи, после чего судья огласил решение.

Представители пенитенциарной службы не согласились с ходатайством адвокатов Саакашвили и, как заявил юрист Ника Абрамишвили, ходатайство не должно быть удовлетворено. По словам Абрамишвили, представленное суду заключение не содержало достоверной информации о тяжести болезни осужденного Михаила Саакашвили и не могло служить основанием для отсрочки отбывания наказания.

Со своей стороны, адвокаты сегодня призвали судью удовлетворить их ходатайство и вынести справедливое решение. Шалва Хачапуридзе напомнил Георгию Аревадзе, что спасение жизни третьего президента находилось в руках судьи. По пояснению адвокатов, судья своим решением мог сыграть историческую роль и заложить основу для большого примирения.

Исходя из состояния здоровья, Михаил Саакашвили ни на заседании, ни на оглашении решения не присутствовал, даже дистанционно.