Армения направляет спасательные отряды в Сирию и Турцию

Армения направляет сегодня спасательные отряды в Сирию и Турцию для помощи в поисково-спасательных работах в районах, пострадавших от разрушительного землетрясения, сообщил пресс-секретарь МИД Армении Ваан Унанян.

В понедельник два землетрясения магнитудой 7.8 и 7.7 были зарегистрированы на юго-востоке Турции, на границе с Сирией. Число жертв уже превышает 5 тысяч. По словам директора ВОЗ Тедроса Гебрейесуса, в случае и Турции, и Сирии информация о жертвах пока очень далека до полной.

Пока сообщается о четырех армянах, погибших в Сирии в результате разрушительного землетрясения. Двое из погибших - мать и сын. Отца и дочь семьи удалось извлечь из-под завалов и доставить в больницу. О личности двух других погибших пока нет информации, пишет Радио Азатутюн.

Землетрясение в турецком городе Малатья унесло жизни армянской супружеской пары, позже в больнице скончался их малолетний сын.