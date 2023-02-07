Обзор грузинской прессы

От землетрясений пострадали 10 городов Турции, спасатели до сих пор продолжают вызволять людей из-под обломков, сообщает министр внутренних дел страны Сулейман Сойлу. Сильные толчки кроме Турции ощущались на Кипре, в Египте, Ливане и Ираке, а также в некоторых районах Аджарии, сообщает информационное интернет-агентство ambebi.ge. О произошедшем издание поговорило с сейсмологом Зурабом Джавахишвили:

В 2002 году в Тбилиси произошло землетрясение магнитудой 4,5 балла. Тогда было повреждено 12 тысяч зданий и погибли люди. Это доказывает, что мы не готовы даже к землетрясению средней силы

«Если посмотреть на сейсмическую карту Турции, то эта полоса, где произошло землетрясение, обозначена как сейсмически опасная зона. Эпицентр находился недалеко от границы с Сирией. Когда происходит землетрясение такой силы, толчки ощущаются далеко (от эпицентра), и можно ожидать повреждений и разрушений зданий. Но от Грузии оно было достаточно далеко, чтобы можно было ожидать какой-то опасности. Не то что 7-8 баллов, но даже 5-6-балльное землетрясение создало в Грузии серьезные проблемы. В 2002 году в Тбилиси произошло землетрясение магнитудой 4,5 балла. Тогда было повреждено 12 тысяч зданий и погибли люди. Это доказывает, что мы не готовы даже к землетрясению средней силы».

Ambebi.ge также связалось с проживающей в Турции этнической грузинкой Нино Чалик, которая в интервью изданию сказала:

«Это ужасно, люди в панике. У моего друга погибла беременная жена. Его семья жила там, где было сильное землетрясение. Когда я позвонила ему, он закричал: «Я потерял жену, моя жизнь кончена». Бедная девушка попала под обломки. Его брат тоже проживал там с семьей, после первого толчка они выбежали из дома, а через несколько минут здание рухнуло. Связь с ними прервалась. Может, телефон разрядился, а в городе нет электричества, дай бог, чтобы по этой причине (не получается дозвониться)».

Между тем грузинский МИД сообщает о гибели нескольких граждан Грузии. Об одном из таких случаев – смерти некоего О.К. – ведомству сегодня рассказал очевидец произошедшего, пишет информационное интернет-агентство interpressnews. Ранее стало известно о гибели 67-летней Нани Зарандия. Она переехала в Турцию 12 лет назад, рассказали члены семьи, в которой она работала (в статье не уточняется должность), во время землетрясения она попала под обломки обрушившегося жилого дома.

Прошло около года с момента начала работы Специальной следственной службы, заменившей в Грузии аппарат государственного инспектора. О результатах годичной деятельности молодого ведомства информационное интернет-агентство interpressnews пообщалось с заместителем начальника этой службы Натией Сонгулашвили. У новой службы расширился мандат, говорит респондент издания:

«В частности, наряду со своей основной и важнейшей функцией – расследованием фактов неправомерных действий, служба также занимается расследованием преступлений, совершенных сотрудниками правоохранительных органов: нарушений частной жизни, незаконного воспрепятствования журналистской деятельности. Были случаи, когда граждане жаловались на незаконное задержание, уничтожение или фальсификацию доказательств. Следственная служба не могла их расследовать и передавала их другому органу. Сегодня подобные преступления перешли в ведение службы».

Кроме того, с 2022 года у потерпевших появилась возможность доступа к уголовному делу для ознакомления с материалами, и этим правом уже воспользовались 59 раз, продолжает Натия Сонгулашвили. Были также созданы дополнительные механизмы защиты прав пострадавших:

Следователи предлагают жертвам жестокого обращения включиться в специальную программу защиты, если считают, что потерпевшему или членам его семьи может грозить опасность

«Следователи предлагают жертвам жестокого обращения включиться в специальную программу защиты, если считают, что потерпевшему или членам его семьи может грозить опасность. Программа позволяет назначить личную охрану, временно изменить место жительства или применить другие меры для обеспечения их безопасности».

В ближайшем будущем планируется создание специального подразделения по защите прав потерпевших, сотрудники которого будут в постоянном режиме информировать пострадавших о ходе дела, сказала респондент издания. Иными словами, будет задействована программа защиты свидетелей.

* * *

Грузинский гроссмейстер Баадур Джобава отстранен от участия во всех призовых турнирах крупнейшего онлайн-сообщества chess.com до конца 2023 года. Причиной тому послужили расистские высказывания в адрес китайских шахматистов, сделанные во время онлайн-турнира Airthings Masters Play-In. Джобава усомнился в честной игре оппонентов и призвал заблокировать их аккаунты. «Ты, маленькое китайское говно, как ты смеешь мошенничать на турнире такого уровня?» – написал шахматист одному из своих противников. Руководство chess.com так прокомментировало отстранение Джобава.

«Уважаемое глобальное шахматное сообщество! Баадур Джобава нарушил наш кодекс поведения. Он сделал расистские комментарии и публично оскорблял преданных членов нашей команды. В нашей игре нет места сексизму, расизму или любым другим формам нетерпимости», – цитирует заявление chess.com грузинский спортивный портал europop.

39-летний Баадур Джобава – лидер мужской сборной Грузии. Он участвует в шахматных олимпиадах с 2000 года. Что касается онлайн-турнира Airthings Masters Play-In – это одно из важнейших соревнований с участием сильнейших шахматистов мира и призовым фондом в размере двух миллионов долларов.

Подписывайтесь на нас в соцсетях