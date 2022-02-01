Последний отчет госинспектора Толорая

Госинспектор Лонда Толорая подвела итоги своей работы на встрече с дипломатами, аккредитованными в Грузии. С первого марта возглавляемое ею ведомство прекращает существование в прежнем виде, по поводу чего свою обеспокоенность выразили послы США и ЕС в Грузии. Последний, Карл Харцель, напомнил, что создание службы госинспектора являлось одним из предусловий визовой либерализации Грузии с ЕС. Остается под вопросом дальнейшая судьба не доведенных до конца расследований, среди которых и факт возможного бесчеловечного обращения в тюрьме с Михаилом Саакашвили.

Наказанием за независимость считает госинспектор Лонда Толорая тот факт, что по решению парламентского большинства «Грузинской мечты» ровно через месяц она и ее сотрудники останутся без работы, а служба будет расформирована.

30 декабря депутаты «Грузинской мечты» поддержали упразднение Службы государственного инспектора – независимого следственного органа, ответственного за контроль над законностью обработки персональных данных и расследование возможных злоупотреблений властью правоохранительными органами.

Вместо Службы инспектора будут созданы два новых органа – Специальная следственная служба и Служба по защите персональных данных. Но тот факт, что игнорированы и не выслушаны рекомендации госинспектора, а новые структуры не наделены необходимыми дополнительными рычагами для решения важных вопросов, дает основание Лонде Толорая предполагать, что упразднение этой службы ставило одну цель – отпустить ее домой.

«Эта цель достигнута, вы знаете, что с первого марта по закону я больше не буду госинспектором. А все потому, что эта служба была реально независимой», – сказала сегодня Лонда Толорая после встречи с дипломатами. Она ознакомила их с отчетом о проделанной работе и поблагодарила за поддержку.

У посольств США и ЕС изначально была жесткая реакция по поводу поспешного решения властей. Оно во времени совпало с начатым в начале ноября прошлого года госинспектором расследованием по факту возможного бесчеловечного обращения с Михаилом Саакашвили в пенитенциарной системе. Этому предшествовало решение госинспектора оштрафовать пенитенциарную службу и Минюст за распространение видеокадров насильственного помещения Саакашвили в тюремную больницу, а также разглашения подробностей его пребывания в тюрьме. Однако суд первой инстанции аннулировал эти решения госинспектора, а парламент Грузии и вовсе упразднил службу госинспектора.

И сегодня с трибуны парламента депутат «Нацдвижения» Эка Херхеулидзе призвала госинспектора Толорая обнародовать полную версию видеокадров его этапирования, а также промежуточные итоги расследования по факту возможного бесчеловечного обращения с ним со стороны сотрудников пенитенциарной системы. Ранее с таким призывом к ней обратился и Михаил Саакашвили.

Этого вопроса Лонда Толорая сегодня не коснулась, обошли стороной тему Саакашвили и послы. Однако это не сбавило градус критики с их стороны в адрес правящей «Грузинской мечты». Вот что заявила посол США в Грузии Келли Дегнан:

«Мы очень разочарованы тем, как была разработана законодательная поправка по Службе госинспектора. Не было дискуссии, обсуждения реформ, предложенных госинспектором. Последние события показали, насколько важно существование этого института. Несмотря на это, служба упраздняется. Мы надеемся, что в новых двух структурах эта команда продолжит работать по высоким стандартам правосудия».

Таким образом, посол Дегнан выразила надежду, что опытные кадры из ведомства Толорая будут заново приняты на работу. Хотя пока, несмотря на то, что уже объявлен конкурс, нет оснований считать, что власти захотят продолжить с ними сотрудничать.

Посол ЕС в Грузии Карл Харцель в свою очередь напомнил, что исправная работа службы – один из пунктов в договоре визовой либерализации:

«Роль госинспектора и его работа очень важны. К сожалению, было принято очень поспешное решение, из-за чего мы выразили серьезную обеспокоенность. ЕС в этом направлении для усиления этого сервиса вложил много ресурсов. Данный госинститут являлся предусловием для начала процесса визовой либерализации. Функции службы важны для баланса между расследованиями и защитой личных данных. Необходимо учесть беспокойство заинтересованных сторон по этому вопросу».

Дело в том, что, наряду с госинспектором, свой протест по этому поводу выражают Народный защитник и правозащитные НПО. Лонда Толорая вместе с Ассоциацией молодых юристов обратилась в Конституционный суд, чтобы оспорить решение. Отдельный иск внесла и омбудсмен Нино Ломджария. Она же призвала Конституционный суд учесть актуальность вопроса и до первого марта приостановить вступление в силу нового закона о Службе госинспектора. Заявлений от суда пока не было. А представители правящей силы утверждают, что новые две службы будут работать лучше и эффективнее прежней - одной Службы госинспектора.