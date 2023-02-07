Назначение Виталия Джиоева председателем Верховного суда Южной Осетии эксперты назвали попыткой власти вернуть судебной системе утраченное доверие общества. Его кандидатуру на рассмотрение в законодательный орган 23 января внес президент Алан Гаглоев. В понедельник депутаты единогласно поддержали эту кандидатуру.

Депутаты парламента Южной Осетии в понедельник единогласно одобрили кандидатуру Виталия Джиоева на должность председателя Верховного суда. В интервью «Эху Кавказа» итоги голосования прокомментировал депутат Давид Санакоев:

«Во время обсуждения кандидатуры Виталия Джиоева в парламентских комитетах каких-то серьезных замечаний не прозвучало, и я уже понимал, что, скорее всего, кандидатура будет одобрена на сессии. Конечно, были ожидания, что как-то проявят себя депутаты от фракции «Единая Осетия», будут с их стороны возражения, но, как ни странно, парламентарии одобрили кандидатуру единогласно. Это говорит о том, что каких-то значимых претензий ни у одной из фракций к Джиоеву не было».

Политолог Вячеслав Гобозов считает это назначение одним из самых удачных кадровых решений новой власти:

«Могу со всей ответственностью заявить, что он достоин этой должности. Джиоев имеет необходимый опыт, и он не из тех людей, кто станет поступаться принципами из-за отмашки сверху. В этом смысле назначение удачное, учитывая, какую репутацию заработала судебная система за время предыдущего президента. Надеюсь, судебная власть при нем станет качественнее. Это вполне выполнимо.

– И все-таки довольно странно, что оппозиция в лице «Единой Осетии» безоговорочно поддержала предложенную президентом кандидатуру. Тем более, Виталий Джиоев в бытность зампредседателя Верховного суда активно выступал против реформы судебной системы в том виде, в котором ее продвигала «Единая Осетия». И накануне голосования некоторые из сторонников партии высказывали опасения в адрес Джиоева: дескать, он слишком близкий к президенту человек, они едва ли не родственники… Но все-таки голосование единогласное. Как вы это объясните?

– У нас маленькое общество, здесь нельзя на пустом месте создать историю, под которой нет оснований. Критика в адрес человека, который нормально воспринимается общественностью, за которым не тянется шлейф коррупционных или каких-то других скандалов, попытка не допустить к должности такого человека – все это может сыграть не против назначаемого, но против тех, кто выступил против него. Видимо, оппозиционеры взвесили варианты и решили голосовать «за». Наверное, решили поберечь силы для будущих более противоречивых назначений. Вот там они будут отыгрываться. В случае если увидят, что того или иного кандидата часть общества не воспринимает, будут выступать против назначений и таким образом пытаться перетащить недовольную часть электората к себе, расширить свою базу поддержки. Я думаю, у них неплохие внешние инструкторы, поэтому, вполне возможно, мы наблюдаем часть некой игры. Другого объяснения, почему они решили проголосовать за Виталия Джиоева, у меня нет.

– Вы считаете «Единая Осетия» испытывает нужду в электоральной поддержке?

– Кто бы что ни говорил, та база поддержки, которая у них была на парламентских выборах, теперь сильно уменьшилась. Одно дело, когда на тебя работает административный ресурс, в твою пользу совершаются нарушения избирательного законодательства, как это было на парламентских выборах, и совсем другое, когда ты – оппозиционная сила и за тобой уже нет административного ресурса. В этой ситуации им важно расширить электоральную поддержку, чтобы не кануть в лету, как, например, партия «Единство», которая тоже когда-то была пропрезидентской партией».

С назначением на должность председателя ВС РЮО Виталия Джиоева поздравил спикер парламента Алан Алборов.

«Думаю, сегодняшнее представление президента, которое мы утвердили единогласно, оправдает наши надежды и народа, и суд всегда будет выносить справедливые и законные решения», – сказал Алборов.

В свою очередь, Джиоев заверил депутатский корпус, что «будет работать, как всегда, исключительно в рамках закона».

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия

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