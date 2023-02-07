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Политика

Как проходило утверждение главы Верховного суда?

Депутаты единогласно поддержали кандидатуру Виталия Джиоева (справа) на пост председателя Верховного суда

Назначение Виталия Джиоева председателем Верховного суда Южной Осетии эксперты назвали попыткой власти вернуть судебной системе утраченное доверие общества. Его кандидатуру на рассмотрение в законодательный орган 23 января внес президент Алан Гаглоев. В понедельник депутаты единогласно поддержали эту кандидатуру.

Депутаты парламента Южной Осетии в понедельник единогласно одобрили кандидатуру Виталия Джиоева на должность председателя Верховного суда. В интервью «Эху Кавказа» итоги голосования прокомментировал депутат Давид Санакоев:

«Во время обсуждения кандидатуры Виталия Джиоева в парламентских комитетах каких-то серьезных замечаний не прозвучало, и я уже понимал, что, скорее всего, кандидатура будет одобрена на сессии. Конечно, были ожидания, что как-то проявят себя депутаты от фракции «Единая Осетия», будут с их стороны возражения, но, как ни странно, парламентарии одобрили кандидатуру единогласно. Это говорит о том, что каких-то значимых претензий ни у одной из фракций к Джиоеву не было».

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Как проходило утверждение главы Верховного суда?
by Эхо Кавказа

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Политолог Вячеслав Гобозов считает это назначение одним из самых удачных кадровых решений новой власти:

«Могу со всей ответственностью заявить, что он достоин этой должности. Джиоев имеет необходимый опыт, и он не из тех людей, кто станет поступаться принципами из-за отмашки сверху. В этом смысле назначение удачное, учитывая, какую репутацию заработала судебная система за время предыдущего президента. Надеюсь, судебная власть при нем станет качественнее. Это вполне выполнимо.

И все-таки довольно странно, что оппозиция в лице «Единой Осетии» безоговорочно поддержала предложенную президентом кандидатуру. Тем более, Виталий Джиоев в бытность зампредседателя Верховного суда активно выступал против реформы судебной системы в том виде, в котором ее продвигала «Единая Осетия». И накануне голосования некоторые из сторонников партии высказывали опасения в адрес Джиоева: дескать, он слишком близкий к президенту человек, они едва ли не родственники… Но все-таки голосование единогласное. Как вы это объясните?

– У нас маленькое общество, здесь нельзя на пустом месте создать историю, под которой нет оснований. Критика в адрес человека, который нормально воспринимается общественностью, за которым не тянется шлейф коррупционных или каких-то других скандалов, попытка не допустить к должности такого человека – все это может сыграть не против назначаемого, но против тех, кто выступил против него. Видимо, оппозиционеры взвесили варианты и решили голосовать «за». Наверное, решили поберечь силы для будущих более противоречивых назначений. Вот там они будут отыгрываться. В случае если увидят, что того или иного кандидата часть общества не воспринимает, будут выступать против назначений и таким образом пытаться перетащить недовольную часть электората к себе, расширить свою базу поддержки. Я думаю, у них неплохие внешние инструкторы, поэтому, вполне возможно, мы наблюдаем часть некой игры. Другого объяснения, почему они решили проголосовать за Виталия Джиоева, у меня нет.

Вы считаете «Единая Осетия» испытывает нужду в электоральной поддержке?

– Кто бы что ни говорил, та база поддержки, которая у них была на парламентских выборах, теперь сильно уменьшилась. Одно дело, когда на тебя работает административный ресурс, в твою пользу совершаются нарушения избирательного законодательства, как это было на парламентских выборах, и совсем другое, когда ты – оппозиционная сила и за тобой уже нет административного ресурса. В этой ситуации им важно расширить электоральную поддержку, чтобы не кануть в лету, как, например, партия «Единство», которая тоже когда-то была пропрезидентской партией».

С назначением на должность председателя ВС РЮО Виталия Джиоева поздравил спикер парламента Алан Алборов.

«Думаю, сегодняшнее представление президента, которое мы утвердили единогласно, оправдает наши надежды и народа, и суд всегда будет выносить справедливые и законные решения», – сказал Алборов.

В свою очередь, Джиоев заверил депутатский корпус, что «будет работать, как всегда, исключительно в рамках закона».

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия

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    Мурат Гукемухов

    В 1988 году окончил Ставропольский политехнический институт, по специальности
    инженер-строитель.

    В разные годы был корреспондентом ИА Regnum, сотрудничал с издательским домом «КоммерсантЪ» и ​Institute for War and Peace Reporting (IWPR).

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