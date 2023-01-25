Президент Южной Осетии Алан Гаглоев представил парламенту кандидатуру Виталия Джиоева на должность председателя Верховного суда.

Виталию Джиоеву 54 года. По первому образованию он филолог (русский язык и литература). В 2000 году окончил юридический факультет Цхинвальского института управления и права по специальности «Юриспруденция». Трудовую деятельность начинал в 1993 году командиром взвода роты спецназа МЧС РЮО. В разные годы работал столяром, юристом в частных структурах. Карьерный рост начался в 2004 году с назначения главным судебным приставом Министерства юстиции РЮО.

В 2005-м постановлением парламента был назначен на должность судьи Высшего арбитражного суда РЮО. В 2013 году по представлению Леонида Тибилова депутаты одобрили его кандидатуру на должность заместителя председателя Верховного суда. В тот же год решением Квалификационной коллегии судей от 26 апреля 2013 года ему присвоен первый квалификационный класс. По истечении пятилетнего судейского срока президент Бибилов полномочия ему не продлил.

Постановлением парламента РЮО от 16 февраля 2018 года был освобожден от должности заместителя председателя Верховного суда. После отставки работал начальником правового отдела Министерства финансов, офицером-инспектором по юридическим вопросам Службы внешней разведки РЮО.

Указом президента Гаглоева от 31 октября 2022 года Виталию Джиоеву присвоено почетное звание «Заслуженный юрист Республики Южная Осетия». Присвоение звания является верным признаком того, что на момент подписания указа кандидатура на вакантный пост уже отобрана и одобрена президентом. При этом следует отметить, что указ не был опубликован на официальном сайте президента.

28 октября на сайте выложен указ о награждении нескольких граждан государственными наградами, а следующий указ датирован 9 ноября – о назначении Агунды Плиевой министром здравоохранения.

Получается, указ предпочли не предавать огласке, чтобы до поры не раскрывать тайну назначения? Интересно, зачем или против кого такая конспирация? С другой стороны, это хороший знак, выходит кандидатура появилась не вдруг. Очевидно, раньше 30 октября, когда начал реализовываться план по продвижению Виталия Джиоева на должность.

Местные наблюдатели, с кем «Эхо Кавказа» обсуждало это назначение, считают выбор президента удачным. По их словам, Виталий Джиоев из тех, кто сделал себя сам. У него не самое престижное образование, да еще без отрыва от трудовой деятельности, но он постоянно работает над собой. По уверениям практикующих юристов, им не зазорно обращаться к Джиоеву за консультацией.

Я не нашел человека, который бы говорил о нем плохо. Из того, что удалось разузнать, – две истории, характеризующие кандидата.

Первая – про иск Эдуарда Кокойты против постановления ЦИК об отказе в регистрации кандидатом в президенты на выборах 2017 года. Во время той предвыборной кампании Виталий Джиоев и председатель ВС РЮО Илона Хугаева оказались под колоссальным давлением. С одной стороны, на них давила группа поддержки Эдуарда Кокойты. Напомню, тогда в Цхинвале походили массовые акции с требованием допустить Эдуарда Джабеевича к выборам. Ситуация была напряженная, дело дошло до звонков с угрозами в адрес руководителей судебной системы и их семей. Джиоеву тогда даже приставили охрану. С другой стороны, давление оказывали кураторы с требованием отстранить Кокойты от выборов.

Тогда судьи потребовали от ЦИК (читай, от КГБ и кураторов) предоставить законное основание для отказа в регистрации – доказательства нарушения ценза оседлости со стороны Эдуарда Кокойты. Судьи выдвинули условие: не предоставите, значит, допускаем. КГБ пришлось побегать, получить распечатку от российской погранслужбы, оформить ее в виде официального документа.

Надо сказать, бумажка получилась кривенькая, но все-таки официальный документ Комитета госбезопасности. После этого суд вынес решение о недопуске. Решение, мягко говоря, небезупречное с точки зрения права, впрочем, как и сам ценз оседлости. Но оно получилось как бы по справедливости – все-таки надо признать, что Эдуард Джабеевич постоянно проживал за пределами республики.

Вторая история про так называемую судебную реформу в конце 2016-го начале 2017 года. Тогда спикер парламента Анатолий Бибилов продавливал объединение Арбитражного и Верховного судов по российскому примеру. Под предлогом реорганизации он затеял и процедуру досрочного переназначения судей. Очевидно, чтобы провести в судебную систему своих протеже и главное, по уверениям местных экспертов, – еще до президентских выборов сменить на посту председателя ВС РЮО Илону Хугаеву на свою соратницу Олесю Кочиеву. Это было важно на случай, если решать исход президентских выборов придется в суде.

Дело в том, что до 2012 года президент назначал судей лично, своим указом, и только председатель Верховного суда назначался парламентом по представлению президента. Но после избрания главой республики Леонид Тибилов решил пойти на уступки парламенту и предложил поправки к закону «О Верховном суде», по которым весь судейский корпус назначался парламентом по представлению президента. Очевидно, на это и был расчет спикера Бибилова, за которым стояло простое большинство в законодательном собрании.

Закон «О Верховном суде» – конституционный. Соответственно, поправки в него требуют одобрения двух третей депутатского корпуса. Такого количества голосов Бибилов не набирал, поэтому решил провести изменения в рамках принятия закона о бюджете в той его части, где описываются траты на содержание судейского корпуса. Закон о бюджете принимается простым большинством.

Против законодательной аферы выступили двое – председатель ВС РЮО Илона Хугаева и ее заместитель Виталий Джиоев. Будучи судьями, понятно, что политических заявлений они не делали, но продемонстрировали твердое «против» президенту и депутатам.

Джиоев тогда выступал в парламенте, «единоосы» устроили ему настоящую обструкцию, дело дошло до оскорбительных выпадов со стороны спикера. На это Джиоев ответил предложением к председателю парламента выйти и поговорить по-мужски. До этого случая у него была репутация человека невозмутимого.

Леонид Тибилов тогда не наложил президентское вето, хотя был в курсе встречной аргументации Джиоева и Хугаевой, понимал законность их позиции, но предпочел не идти на прямую конфронтацию с Бибиловым и стоящим за ним большинством в парламенте. Но и досрочные переназначения судей Тибилов не допустил – несмотря на настойчивость спикера, процедуру затянули и в конце концов сорвали.

Через месяц после победы Анатолия Бибилова на президентских выборах Илона Хугаева ушла в отпуск, из которого на работу уже не вернулась.

Виталий Джиоев проработал до истечения срока полномочий. Постановлением парламента от 16 февраля 2018 года он был освобожден от должности заместителя председателя Верховного суда.

В 2019 году Виталий Джиоев пытался баллотироваться в парламент как мажоритарий, но проиграл кандидату от «Единой Осетии». Он обжаловал результат и представил суду доказательства, что выборы были нечестные - к голосованию были допущены избиратели из других участков (т.н. карусели). По законам республики это достаточное основание для отмены итогов всей избирательной кампании, но власти дело замяли.

В контексте этих историй главная интрига предстоящего голосования: как теперь отнесутся к кандидатуре Виталия Джиоева депутаты от «Единой Осетии».

Мнения, высказанные в рубриках «Позиция» и «Блоги», передают взгляды авторов и не обязательно отражают позицию редакции

Подписывайтесь на нас в соцсетях