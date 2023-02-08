Развязка детектива двухлетней давности. В Грузии задержан грабитель зугдидского банка Бадри Эсебуа. Ему вменяют взятие в заложники сорока человек и похищение полумиллиона долларов.

Бадри Эсебуа был задержан в селении Джихашкари Зугдидского муниципалитета, которое расположено в непосредственной близости от реки Ингури. В этом селении некоторое время находилось захоронение первого президента Грузии Звиада Гамсахурдия.

Само село граничит с густым лесом, в который можно было беспрепятственно выйти из отдельной пристройки дома родственников Эсебуа, которую видно на кадрах видеозаписи о его задержании.

Поиски подозреваемого продолжались более двух лет. Напомним, в октябре 2020 года Бадри Эсебуа совершил вооруженное нападение на филиал «Банка Грузии» в городе Зугдиди. Во время нападения он взял в заложники 43 человека, потребовал 500 тысяч долларов США и коридор безопасности.

После нескольких часов переговоров он покинул с требуемой суммой здание банка на автомобиле с четырьмя заложниками. Среди них был Автандил Галдава, начальник Департамента полиции региона Самегрело-Земо Сванети, который заменил собой других заложников. Тогда Эсебуа смог скрыться вместе с деньгами. Дело приобрело политическую окраску, оппозиция обвиняла МВД Грузии в некомпетентности и халатности.

Теперь в правительстве не скрывают удовлетворения. Присутствующий на слушаниях в парламенте министр МВД Вахтанг Гомелаури получал поздравления от депутатов. Поздравляли его и коллеги из правительства – министр юстиции Рати Брегадзе отреагировал на задержание Эсебуа постом на своей странице в Facebook:

«Поздравляю всех сотрудников полиции под руководством Вахтанга Гомелаури с успешным завершением сложной операции. Арест Эсебуа – это не только восстановление справедливости, но и предупредительный сигнал для поддавшихся искушению криминальных романтиков».

И совсем издевательские нотки прозвучали из уст председателя «Грузинской мечты» Ираклия Кобахидзе, который предложил оппозиции требовать освобождения грабителя, проведя параллели с компанией по освобождению экс-президента Михаила Саакашвили.

«Ждем кампании «Free Эсебуа» от радикальной оппозиции. Мы определенно надеемся, что эта кампания начнется. Затем, когда Эсебуа объявит голодовку, мы также ожидаем международной поддержки в его адрес и так далее. Этот процесс должен продолжаться», – подытожил Ираклий Кобахидзе.

По информации МВД, с места задержания Эсебуа изъяты огнестрельное оружие и боеприпасы. Задержаны муж и жена, хозяева дома, в котором укрывался злоумышленник. По словам его отца, Тариэла Эсебуа, он не знал о местонахождении сына:

«Я знаю столько же, сколько и вы. Он скрывался в семье дяди моей супруги, мы с ним не поддерживали никаких контактов. Мы не виделись с сыном после того происшествия».

По утверждению некоторых СМИ, задержание произошло при попытке перехода Эсебуа на территорию самопровозглашенной республики Абхазия. По словам соседей, спецоперация началась в пять утра неподалеку от дома:

«Утром, перегоняя скот, я увидела много людей, позже нам сообщили, что задержали Эсебуа. Никто в селе не знал, что здесь укрывался посторонний. Он жил в доме пожилой четы, соседи регулярно делали им уколы, и никто не видел в доме Эсебуа, мы даже не подозревали, что они родственники».

Следствие в отношении Бадри Эсебуа ведется по статьям о насилии, незаконном приобретении, хранении и ношении огнестрельного оружия и боеприпасов, а также по статье захвата граждан в заложники в террористических целях. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.