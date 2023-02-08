В Абхазии после череды аварий с летальным исходом пользователи соцсетей объявили флешмоб «Пристегнись, нас ждут дома». «Эхо Кавказа» поинтересовалось у жителей республики, пристегивают ли они ремень безопасности, когда садятся в автомобиль.

– Вы пристегиваетесь ремнем безопасности, когда садитесь в автомобиль?

Диана: С недавних пор это стало моей постоянной привычкой, совершенно уже бессознательной.

– Как поступают окружающие, которые также садятся в автомобиль?

Диана: Все мои пассажиры тоже пристегиваются. Возможно, они повлияли на формирование привычки у меня. Все подруги, которые живут в Абхазии непостоянно или не живут в Абхазии, а в России, им культура безопасности на дорогах привита с самых малых лет, они пристегиваются, и, возможно, повлияли на формирование этой привычки у меня. Это такой хороший способ научиться ездить пристегнутым, перенять привычку от тех, для кого это норма. А второй хороший способ и неплохой лайфхак – это самодисциплина. И просто дать себе слово, что, какое бы расстояние ни было от твоего дома до магазина, обязательно пристегиваться. Убрать заглушку из гнезда для ремня, выкинуть ее, и тогда уже машина не оставит шансов не пристегнуться, будучи за рулем. Я всем рекомендую пристегиваться за рулем, либо находясь на пассажирском кресле любого автотранспорта.

Лана Чкадуа: Когда я сажусь в машину, я обязательно пристегиваюсь ремнем безопасности, но это было не всегда. Я начала так делать с сентября этого года.

– Почему?

Лана Чкадуа: Я больше года жила в Великобритании, проходила там магистерскую программу. Я видела, как тщательно и трепетно к этому относятся европейцы, я поняла, что это не просто так. Это знак того, что они очень сильно беспокоятся за свою жизнь и за жизнь пассажиров, которых они перевозят в своей машине. Как только я вернулась в Абхазию, я тоже стала пристегиваться и просить об этом всех своих пассажиров, которых я перевожу в машине.

– На днях, Лана, вы написали пост в Facebook и призвали людей пристегиваться.

Лана Чкадуа: Да, я понимаю и вижу, какая критическая ситуация с авариями и с количеством летальных случаев у нас, в Абхазии, и поняла, что с этим надо что-то делать. Я хотела своей публикацией призвать как можно большее количество людей пристегиваться, потому что по статистике в 60% случаев можно избежать летального исхода, если пристегиваться. Очень много людей поддержали, я очень рада этому! Также рада, что совместно с Министерством внутренних дел мы в ближайшие дни запустим акцию, где будем расклеивать стикеры на машины, на которых будет написано: «Пристегнись, нас ждут дома».

Элона Турава: Я никогда не пристегивалась, я не вожу машину, я пассажир. Мне некомфортно пристегиваться, поскольку это очень сильно ограничивает мои телодвижения. Те аварии, которые произошли подряд в январе в нашей стране и привели к большому количеству смертей, они заставили меня задуматься. Благодаря флешмобу, который запустила Лана Чкадуа, скажу честно, на меня это повлияло, и я мои коллеги, мои друзья, мы стали пристегиваться. И я на волне этой акции посмотрела несколько роликов, краш-тесты. На меня это произвело огромное впечатление! Какая большая разница, пристегнут пассажир или нет. Если ты не пристегнут, то подушка безопасности при столкновении может тебе сломать шею. Я думаю, что такие видео с краш-тестами нужно принудительно показывать не только водителям в автошколах, но и всем – в школе, по телевидению.

Лаша Каличава: Нет, никогда не пристегиваюсь.

– Почему, можете пояснить?

Лаша Каличава: Я считаю, что в этом нет особого смысла. Я знаю, что если будет какая-то критическая ситуация, серьезная авария, то ремень безопасности практически ни на что не влияет. Бывали случаи, когда ремень безопасности как-то вредил больше, чем помогал. Вижу не в этом проблему, люди ездят слишком быстро или опасно, это вообще никак с ремнем не связано. Если человек едет очень быстро и опасно и попадает в серьезную аварию, то никакой ремень там не спасет.

Римма Хашба: На автомате сажусь и пристегиваюсь. Честно говоря, так безопаснее: пристегнулся и не беспокоишься. Особенно когда дети садятся, я всегда волнуюсь, возле окна ребенок садится непристегнутый, он может нажать на дверь и вылететь.

Мате Цквитария: Поскольку я не являюсь водителем, я являюсь пассажиром, в подавляющем большинстве случаев я стараюсь, конечно, пристегиваться. Но что заставило меня чаще пристегиваться, – это, конечно, акция, которая сейчас стартовала. До этого периодически, не могу сказать, что исправно пристегивался, но сейчас стараюсь всегда пристегиваться. Это очень важно, поскольку мы иной раз недооцениваем то, что этот ремень безопасности может изменить. На самом деле, он может изменить очень многое. И не дай бог нам оказаться в такой ситуации, чтобы мы были на какой-то грани, чтобы судьбу, жизнь человека мог бы решить этот ремень безопасности. Я думаю, что лучше всегда обезопасить себя, и ситуация, которая складывается у нас на дорогах, говорит о многом. Это кричащая статистика, поэтому рекомендую всем пристегиваться.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия

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