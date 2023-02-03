В Общественной палате Абхазии обсуждали безопасность дорожного движения и работу ГАИ. На вопросы общественников отвечали министр внутренних дел Вальтер Бутба и его заместитель Беслан Чкадуа.

Безопасность дорожного движения и работу ГАИ в Общественной палате обсуждали более двух часов. На вопросы членов палаты отвечали министр внутренних дел Вальтер Бутба и его заместитель Беслан Чкадуа. Министр внутренних дел призвал участников не переводить обсуждение в политическую плоскость, а потом его заместитель озвучил статистику по ДТП.

Беслан Чкадуа сообщил, что в 2022 году было совершено 84 тысячи нарушений правил дорожного движения, а с нарушителей взыскали более 71 млн рублей штрафов. В результате ДТП погибло 64 человека, пострадавших 296 человек. Самое распространенное нарушение касается скоростного режима, это более 22 тысяч случаев; на втором месте – правила обгона и маневрирования; на третьем месте – управление в состоянии алкогольного и наркотического опьянения – 6,5 тысяч случаев. Более 50% всех нарушений совершают молодые люди в возрасте от 20 до 30 лет. Количество транспортных средств в республике в 2017 году было более 38 тысяч, в 2022 году – более 70 тысяч. Служба ГАИ испытывает существенный кадровый голод: на 38 тысяч транспортных средств приходилось около 500 сотрудников, сегодня на 70 тысяч машин около 300. Люди не стремятся в ГАИ, там очень большая нагрузка и низкая зарплата – от 15 до 20 тысяч рублей.

Проблемой ГАИ, по словам Беслана Чкадуа, является недостаточное техническое оснащение службы. На участке трассы от Псоу до Сухума всего семь камер фото- и видеофиксации, с учетом большого числа нарушений скоростного режима и правил обгона и маневрирования их должно быть больше.

Вальтер Бутба проинформировал, что стоимость одной камеры – 2,5 миллиона рублей, МВД периодически покупает и устанавливает камеры, но дней через десять их обычно расстреливают, ведомство постоянно сталкивается с сопротивлением водителей. Кроме этого, оборудование выходит из строя из-за нестабильной подачи электричества.

Камеры нужны еще и для того, чтобы проверять, пристегнуты ли водители и пассажиры передних сидений ремнями безопасности. Таких нарушителей тоже много, и бороться с ними трудно.

Существует мнение, что при скорости свыше 120 км/час ремень безопасности бесполезен. С этим Вальтер Бутба не согласен, он сказал, что такая скорость очень редко бывает в момент столкновения, участники ДТП обычно успевают притормозить. Две трети смертей в ДТП можно было бы избежать, если бы все пристегивались, а это – почти 40 человек в Абхазии (в год).

Член Общественной палаты Руслан Хашиг задал много вопросов:

«В обществе очень противоречивая информация, связанная с камерами. Кто прервал соглашение о сотрудничестве с камерами, которые были установлены в семнадцатом году? Чья это была собственность? Какое количество было оштрафовано, используя наличие камер? Сколько дел по ДТП были направлены в суды республики и сколько человек понесли наказание? Проверяла ли Контрольная палата работу ГАИ? Какие были результаты? Рассматривает ли руководство МВД, правительство создание спортивных площадок, где люди могли бы заниматься автоспортом и получать то, ради чего они крутят эти машины? О причинах отсутствия статистики на сайте МВД, почему это произошло и почему столько времени понадобилось эту рубрику вернуть на сайт МВД?»

На вопрос о камерах ему ответил Беслан Чкадуа:

«Камеры до 2020 года принадлежали компании «Трансбезопасность». Был соответствующий договор, определенные условия были в договоре. В 2020 году данный договор был расторгнут с учетом того, что камеры окупились. Все отчисления по платежам за штрафы направляются по сей день в бюджет страны, данные камеры являются собственностью МВД и стоят на балансе министерства. В 2022 году было 22 056 выявленных правонарушений именно по камерам фиксации».

Вальтер Бутба добавил, что коммерческие структуры предлагают установить камеры, но при этом указывают на них завышенную стоимость. Они хотят получить прибыль и контролировать поступление информации о том, что происходит в стране. Если эти фирмы хотят помочь МВД, то они не должны иметь доступ к информации, считает он, потому что это затрагивает вопросы безопасности, например, передвижения кортежей и прочее. Министр сообщил, что правительство поддержало целевую программу по безопасности, которая стоит 200 млн рублей и рассчитана на три года. МВД создает собственный Центр обработки информации, для которого требуются программное обеспечение и специалисты.

Сколько дел по смертельным ДТП попадает в суды, руководство МВД не знает, все материалы передаются в прокуратуру и их движение не отслеживается.

Ответ Вальтера Бутба на вопрос о проверке ГАИ Контрольной палатой прозвучал так витиевато, что, кажется, потерялась суть:

«Что касается Контрольной палаты, я эти проблемы все изучаю, у нас проблема, в основном она системного характера. Там контроль бланков и так далее. Я бы не взялся говорить, что там какая-то сумасшедшая коррупционная схема. Все имеет место, но не такой принципиальный уровень проблемы. Я вот, например, сегодня просто понимаю: если правильно администрировать и упорядочить, эти проблемы завтра не будут. И я не шашкой машу, я просто хочу выстроить эту систему. Скажите мне, пожалуйста, ну, если мы у себя дома находим проблему, ее надо решать. При всем понимании все остальные вопросы - они также и в прокуратуре, и в правовой плоскости, мы их тоже рассматриваем. Ни в коем случае мы ничего и никого прикрыть не хотим. Но вместе с тем мы не хотим разрушить хотя бы то, что есть. Есть проблема: когда плохо работают, мы можем убрать, и у нас совсем некому будет работать. У нас, поверьте, человеческого ресурса мало, профессионалов еще меньше».

Вопрос автодрома для любителей гонок не стоит в повестке дня, так как у МВД очень много других более насущных проблем.

Членов Общественной палаты интересовало, есть ли у МВД статистика по чиновникам, нарушающим правила дорожного движения?

Нет, такую статистику МВД не ведет, но, когда получает информацию о нарушениях, передает ее руководителям.

Министр проинформировал, что парламент поддержал предложение МВД после первого же случая управления автотранспортным средством в нетрезвом состоянии лишать водительских прав. И предупредил, что запрещено тонирование лобового и передних боковых стекол. Он отметил, что президент подал положительный пример, приказав растонировать стекла на машинах его кортежа, что и было сделано, несмотря на возражения охраны.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия

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