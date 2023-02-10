В администрации президента Абхазии сегодня обсуждали проект закона «О регулировании правового статуса апарт-отелей и апартаментов». Приглашенные бизнесмены поддержали его принятие и сочли полезным для страны. В отличие от них, предприниматели, обсуждавшие этот закон вчера в Торгово-промышленной палате, дали ему негативную оценку.

Закон «О регулировании правового статуса апартаментов» стал очередным поводом для острой полемики в обществе. Как только власть заявила о намерении принять закон, его подвергли острой критике.

Вчера в Торгово-промышленной палате презентовали проект закона об апартаментах для тридцати представителей среднего и крупного местного бизнеса. По итогам обсуждения большинство участников встречи дали негативную оценку этой инициативе правительства.

По мнению противников закона, государство создает серьезные риски, разрешая иностранным гражданам становиться собственниками имущества в Абхазии. В дальнейшем эти люди смогут отстаивать свои интересы в суде, влиять на общественное мнение и на политические события. Предприниматели считают, что строительство апарт-отелей угрожает местному туристическому бизнесу, увеличит количество мусора, создаст дополнительные нагрузки на энергетическую и канализационную системы, встанет вопрос о том, кто будет работать в апарт-отелях, и много других. Предприниматели сочли риски слишком большими, а закон – преждевременным.

Обсуждение закона продолжилось сегодня в администрации президента, куда пригласили около восьмидесяти представителей абхазского бизнеса. Встреча прошла при участии президента, премьер-министра, вице-премьера, министра экономики и депутатов парламента. Тональность высказываний здесь была совершенно иной, никто против закона не возражал, его одобряли и называли своевременным.

Президент Абхазии Аслан Бжания в очередной раз проинформировал, что Абхазия не в состоянии решать свои проблемы самостоятельно и на российскую финансовую помощь в связи с войной в Украине рассчитывать не приходится. В то же время российский бизнес ищет возможности для инвестиций за пределами страны. Он сообщил, что закон вывешен на сайте правительства и любой гражданин может с ним ознакомиться. Чтобы развеять опасения противников закона, Аслан Бжания сказал:

«Земельные участки остаются в собственности государства, право собственности на апартаменты не влечет за собой возникновения гражданства либо вида на жительство. Собственник апартаментов не будет иметь возможности и права принимать участие в политической жизни Абхазии. Заложены механизмы, исключающие возможность приобретения апартаментов лицами, представляющими угрозу для нашего государства. Необходимо менять имидж страны с устоявшегося «Абхазия – место для летнего отдыха небогатого туриста» на «Абхазия – место для круглогодичного отдыха состоятельного туриста». Особенности апартаментов состоят еще и в том, что они загружены в межсезонье, в осенне-зимний период».

По словам президента, планируется ввести новый налоговый сбор, который целиком будет направлен на решение жилищных проблем очередников. Это позволит в течение 10-15 лет полностью решить проблему и начать обеспечивать квартирами молодые семьи.

Министр экономики Кристина Озган сообщила, что кадастровая система близка к завершению и будет действовать уже в 2024 году, что смета газификации Абхазии готова и правительство приступает к «отработке источников финансирования» этого проекта. Привлечение инвесторов к строительству апарт-отелей – важное направление развития экономики.

Руководитель администрации президента Джансух Нанба сказал, что среди иностранных граждан огромный спрос на жилье в Абхазии, несмотря на запрет, иностранные граждане разными способами приобретают жилье, более 5500 подобных сделок зарегистрировано в нотариате. Спрос на апарт-отели, по его мнению, будет огромный, и закон нужен для того, чтобы определить правила и ввести ограничения. Нанба уверен, что абхазские власти смогут контролировать застройку и не допустят хаотичности.

Это утверждение чиновника вызывает сомнения, даже без апарт-отелей и при относительно небольшой застройке в столице не соблюдается зональность, сплошь и рядом нарушается запрет на строительство в 300-метровой зоне от моря капитальных построек. Кто защитит абхазские города, и особенно Сухум, от беспорядочной, на манер сочинской, застройки, трудно представить.

Джансух Нанба отметил, что правительство планирует заработать на строительстве апарт-отелей за пять лет 5 миллиардов рублей, по 300-400 млн рублей в год, и направит эти средства на улучшение жилищных условий граждан.

Вслед за министром экономики он надеется на газификацию, которая разгрузит энергетическую отрасль. Правда, не объяснил, каким образом будет поспевать газификация за строительством апарт-отелей? И как будут обеспечиваться светом и теплом апартаменты в ситуации нынешнего энергетического кризиса? Что будет с канализационной системой, которая сейчас не справляется с нагрузкой и можно наблюдать регулярные аварийные сбросы прямо в море в центре городских пляжей?

Предприниматель Беслан Агрба сказал, что инвестиционный климат в Абхазии оставляет желать лучшего, потому что российские инвесторы нередко попадают здесь в какие-нибудь неприятные истории. Но в нынешней ситуации возможности российских инвесторов так резко сузились, что у них есть огромный интерес к Абхазии, даже несмотря на все риски. Он сам высказался за инвестиции и закон об апарт-отелях.

Его поддержала предприниматель и отельер Людмила Лолуа, она не согласилась с теми, кто считает, что апарт-отели составят конкуренцию обычным туристическим отелям, при хорошем сервисе туристов на всех хватит, уверена она.

Леварса Сакания рассказал, что в Сочи ввели мораторий на застройку, никому ничего не разрешают строить, так как не осталось свободной земли. А поскольку ситуация в Абхазии другая, теперь все взоры инвесторов направлены сюда.

Предприниматель Беслан Шакая был настроен критично, хотя не возражал против нового закона и говорил, что для того, чтобы в Абхазию пришли инвестиции, необходимо создать нормальную инфраструктуру, нужна хорошая логистика, простые и внятные законы. Инвестор должен быть уверен, что с приходом каждого нового президента не будут меняться правила игры. Шакая поделился своим опытом общения с людьми, живущими в сельской местности:

«Я провел январские каникулы, десять дней в Абхазии, пообщался с очень разными людьми, в основном это были простые крестьяне. Хочу поделиться впечатлением. Наше общество давно созрело для перемен, но, к сожалению, оно относится с глубоким недоверием как к власти, так и к оппозиции, потому что двадцать лет они меняют здесь друг друга, и нет национального консенсуса. Десятки миллиардов рублей заходят в Абхазию, но в некоторые крестьянские семьи не заходит даже пять тысяч рублей в месяц, это безумие какое-то! Крестьянин – он не бизнесмен, не предприниматель, он, к сожалению, не сможет создать сам себе рабочее место, этим должно заниматься государство, поэтому и бойкотируют оплату электричества, коммунальных платежей, и вот вопрос с недвижимостью очень остро стоит, нельзя строить апартаменты. Почему нельзя, если они дают рост экономике? Все выражается в одном конкретном предложении, я просто цитирую одного из товарищей: «Огромные финансовые средства зайдут в Абхазию и в очередной раз пройдут мимо людей, кучка чиновников разбогатеет, а мы останемся опять не у дел». Вот их конкретные слова, поэтому идет бойкот!»

Беслан Шакая предложил, чтобы 10% от каждого крупного инвестиционного проекта поступали в местный бюджет, тогда люди будут в таких проектах заинтересованы. В целом, сказал он о законе, «это надо было сделать давно, землю не продаем, апарт-отели строим и живем счастливо!» Впрочем, как строить апарт-отели, если нет ни хорошей логистики, ни нормальной инфраструктуры и нет консенсуса в обществе, тоже не объяснил.

Беслану Шакая возразил премьер-министр Александр Анкваб, он сообщил, что суммарно в Абхазию из России поступили 107 млрд рублей за все время, включая пенсионные выплаты. Если разделить эту сумму на число граждан Абхазии, то получится 1800 рублей на человека в месяц. «Как это нужно было раздать населению?» – спросил премьер.

Шакая ответил, что не стояла задача раздать, надо было вложить эти деньги в производство и создать рабочие места. Предприниматели поправили Анкваба, они посчитали, что на каждого жителя страны приходилось бы по 400 тысяч рублей.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия

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