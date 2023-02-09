В эти дни в Абхазии проходят беседы за круглым столом по обсуждению законопроекта «О регулировании правового статуса апарт-отелей и апартаментов» с освещением их в СМИ. На днях такая проходила в Абхазском государственном университете, а вчера – в Торгово-промышленной палате Республики Абхазия. В обоих случаях законопроект презентовал руководитель администрации президента Абхазии Джансух Нанба. Участники бесед высказывают свои мнения о том, какой экономический эффект может ощутить республика в случае принятия документа и какие риски это может в себе таить.

Вчера президент Торгово-промышленной палаты Абхазии Тамила Мерцхулава подчеркнула, что на встречу приглашены известные в республике предприниматели и что для ТПП как организации, представляющей бизнес-сообщества, важны тут многие вопросы: как в рамках нашего законодательства будут решаться вопросы со строительством недвижимости апартаментного типа, как будет проходить регистрация таких объектов, каковы условия эксплуатации, кто будет иметь возможность заниматься данным видом деятельности?

Джансух Нанба отметил, что цель законопроекта - придание нового импульса абхазской экономике, работа над ним шла более двух месяцев, была очень живая и дискуссионная. Последние изменения в проект были добавлены несколько дней тому назад. Что касается строительства апарт-отелей, то в мировой практике это имеет большую популярность… В законопроекте существует ряд ограничений – площадь апартаментов не должна быть меньше 20 квадратных метров, в них должны иметься спальня и кухня. Собственниками апартаментов могут быть как граждане Абхазии, так и иностранцы. «Хочу сразу разделить два разных понятия: апартаменты и жилая недвижимость, – подчеркнул он. – Говоря об апартаментах, мы говорим о гостинице. Это один из видов гостиниц, отношения к жилой недвижимости не имеющий».

Человек, который приобретает в собственность апартаменты, никаких прав, которыми обладают граждане Абхазии, не имеет. Более того, апартаменты являются помещением, в котором человек не может проживать постоянно. Речь идет о временном, а не о круглогодичном проживании. Строить обязательно должна абхазская организация, зарегистрированная в любой форме, предусмотренной в законодательстве. Собственниками не могут быть, разумеется, лица, которые в той или иной степени оказывали деструктивное воздействие на развитие нашего государства, воевали в 1992-1993 годах против Абхазии.

Джансух Нанба обозначил выгоды, которые влечет за собой принятие закона об апарт-отелях. Это и повышение инвестиционной привлекательности страны. И увеличение количества рабочих мест, турпотока. Так, по проекту строительства апарт-отеля в Пицунде постоянной работой может быть обеспечена тысяча человек. Презентованный в прошлом году, он представляет собой комплекс, который состоит из 1300 апартаментов и почти 750 гостиничных номеров повышенной комфортности. Если ориентироваться на этот проект и делать расчеты на тысячу апартаментов, то такие гостиницы строятся на протяжении 3-5 лет, прямые поступления в бюджетную систему составят около миллиарда рублей. В расчете на тысячу апартаментов средняя ежегодная сумма, которая будет поступать в госбюджет, составит порядка 350 миллионов рублей. И еще. Человек, который имеет в собственности апартаменты, гораздо чаще и на более длительный срок приезжает в свои апартаменты, что, в свою очередь, увеличивает курортный сезон.

Министр юстиции Анри Барциц обратил внимание присутствующих: в данном законопроекте четко говорится о том, что апартаменты не считаются жильем. Это тип гостиничного номера, в котором предусмотрено временное проживание. Земля также не передается в собственность.

В ходе круглого стола предприниматель Адгур Лушба выступил против принятия законопроекта. И привел такие доводы. Возникает определенная прослойка неграждан Абхазии, которая будет влиять на мнения наших граждан, в том числе и на политические события, защищая свою собственность. Кроме того, непродуманная инвестиционная деятельность, особенно в сфере развития турима, – это колоссальная нагрузка на окружающую среду. Кто и когда подсчитал, сколько людей может принять Абхазия? Откуда у нас столько трудовых ресурсов на обслуживание туристического бума?

Отвечая на эти опасения, Джансух Нанба отметил, что неужели мы сейчас говорим о какой-то масштабной неконтролируемой застройке, которая приведет к серьезным экологически последствиям? Территориально регион Большого Сочи в два раза меньше, чем Абхазия. Но в Абхазии сейчас 39 тысяч койко-мест для туристов, а в Сочи более 180 тысяч.

В дальнейшем Адгур Лушба напомнил, что у «Черноморэнерго» нет достаточных мощностей для того, чтобы обеспечить электричеством новые туристические объекты. Проблема нехватки энергетических мощностей может коснуться и апарт-отелей. На этом действительно весьма важном вопросе Джансух Нанба остановился еще ранее, в ходе круглого стола в АГУ:

«Предлагаются различные варианты. Вплоть до того, что рассматривают вопрос импорта электроэнергии. Нет, тянуть отдельные линии не надо. Зачем? Мы можем через, как говорится, единого оператора… Естественно, цена уже другая будет, цена мировая будет… Из Российской Федерации. То есть этот вопрос тоже решается».

Когда сегодня я позвонил Адгуру Лушба, он сказал, что не будет развивать свою позицию более развернуто, но подтвердил, что остается при своем мнении:

«Я перспективы там не вижу, я вижу только риски.

– В принципе там высказывались еще люди: кто «за», кто «против»?

– Ну, основными участниками дискуссии, будем так говорить, были три-четыре человека, не считая тех, кто презентовал проект. Остальные – слушателями».

В частности, в ходе этой встречи предприниматель Давид Пилия считает, что принятие законопроекта «О регулировании правового статуса апарт-отелей и апартаментов» будет способствовать развитию экономики республики.

Сегодня «Эхо Кавказа» связалось с общественно-политическим деятелем Нугзаром Агрба и поинтересовалось его мнением о проходящих круглых столах. Прежде всего, он сказал:

«Ну, хорошо, что обсуждают».

По его мнению, такие чувствительные, вызывающие много вопросов в народе законопроекты, должны становиться предметом не только обсуждения в парламенте, но по ним должны высказаться известные специалисты различных отраслей. Это правильное решение. Но что касается самого содержания законопроекта, то он настроен против. В частности, о рабочих местах: местные жители могут, к примеру, пойти водителями, а вот если говорить о строительстве объектов, то тут квалифицированной рабочей силы может и не хватить:

«Ну, что строители? Если эти объекты разом пойдут, сил же не хватит. Будут привлечены извне, и более квалифицированная сила будет».

Или как, допустим, регулировать: постоянное это будет проживание или временное владельцев апарт-отелей:

«А если он захочет в Абхазии жить, ты ему запретишь? Он живет в своих апартаментах, которые сам построил».

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия

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