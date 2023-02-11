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Советник Офиса Зеленского упрекнул лидера «Грузинской мечты» в невежестве
Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк прокомментировал заявление лидера правящей партии «Грузинская мечта» Ираклия Кобахидзе, пишет SOVA. 8 февраля тот сказал, что, поскольку «на данном этапе российская сторона имеет определенное преимущество» в Украине, желание втянуть в войну Грузию возросло. Позже Кобахидзе добавил, что «преимущество России» – это факт, который подтверждают власти Украины и представители США и Европы.
Михаил Подоляк, однако, счел, что своим заявлением председатель «Мечты» лишь продемонстрировал свой уровень невежества. В интервью грузинской службе «Голоса Америки» он сыронизировал на тему того, что «Россия выигрывает войну».
«Грузия должна занять нейтральную позицию и постараться не комментировать войну, это было бы очень выигрышно для Грузии со стратегической точки зрения. А во-вторых, конечно, не следует показывать такой уровень невежества и говорить, что Россия побеждает в этой войне. В трехдневной войне Россия, конечно, «побеждает». Но хотелось бы, чтобы господин Кобахидзе изучил, как обстоят дела у Путина и его плана поставить Украину на колени за три дня», - сказал Подоляк [перевод с грузинского].
Советник Офиса Зеленского также напомнил, что война с Россией продолжается уже год, но Москва не добилась значительных успехов. По его словам, сейчас вопрос лишь в том, как быстро россияне сбегут из Украины. «Думаю, что в ближайшее время мы сможем обсудить это на конкретных примерах».
Подоляк также добавил, что считает бессмысленным на данном этапе поддерживать коммуникацию с грузинской стороной, кроме как на дипломатическом уровне. По его словам, несмотря на память о трагедии 2008 года, позиция властей Грузии сводится к тому, что Россия имеет право убивать людей в Украине.
Другие новости дня
Собранный парламентом Грузии гуманитарный груз передан посольству Турции
Собранный парламентом Грузии гуманитарный груз передан посольству Турецкой Республики, сообщает Общественный вещатель со ссылкой на пресс-службу парламента. Продукты и предметы быта будут отправлены пострадавшим от землетрясения.
Для приобретения гуманитарного груза депутаты и сотрудники аппарата парламента собрали деньги на специально открытом благотворительном казначейском счете.
Согласно решению председателя парламента, на благотворительную акцию также были направлены суммы, отчисленные у депутатов из-за неуважительных прогулов парламентской работы за декабрь 2022 года.
- В результате землетрясения в Турции и Сирии погибли, по последним данным, свыше 23,7 тысячи человек: более 20,2 тысячи – в Турции и 3,5 тысячи – в Сирии. Поисково-спасательные работы продолжаются.
- По числу человеческих жертв землетрясение занимает уже седьмую строчку среди стихийных катастроф XXI века, подсчитало агентство Reuters. Десятки тысяч людей ранены, сотни тысяч лишились дома. По оценкам Всемирной организации здравоохранения, землетрясение затронуло 23 миллиона человек, среди которых почти полтора миллиона детей.
Генштаб ВСУ: за сутки Россия выпустила по Украине 106 ракет
За прошедшие сутки российские войска выпустили по территории Украины 106 ракет, сообщает Генштаб ВСУ.
По данным ведомства, Россия использовала 32 зенитные ракеты С-300, а также 74 крылатые ракеты воздушного и морского базирования. Кроме того, за 10 февраля было нанесено 59 авиационных ударов, из них 28 с применением беспилотников «Шахед-136». Согласно заявлению Генштаба ВСУ, 22 беспилотника были сбиты. Кроме того, сообщается о 90 обстрелах из реактивных системам залпового огня.
В пятницу Россия нанесла массированный ракетный удар по территории Украины. Взрывы были зафиксированы в различных регионах на юге, востоке, западе страны. Пострадали объекты энергетики.
В ночь на 11 февраля Россия атаковала дронами «Шахед» два объекта энергетической инфраструктуры в Днепропетровской области, сообщил глава администрации региона Сергей Лысак. Он оценил разрушения в результате атаки как «существенные». Пострадавших нет. Кроме того, сообщается, что четыре дрона были сбиты в Одесской области, пять - в Николаевской области.
Из-за глобального потепления склоны Альп вместо снега покрыли кактусы
Из-за глобального потепления на склонах Альп в швейцарском кантоне Вале разрослись кактусы рода Опунция. Они уже составляют до трети местного растительного покрова, угрожая биоразнообразию.
По словам Питера Баумгартнера, профессора геологии, которому кантон поручил написать отчет о кактусах, опунция легко переносит температуру до -15°C, но ей нужны сухие места, она «не любит снежный покров».
Согласно недавнему исследованию итальянских ученых, снег покрывает Альпы примерно на месяц меньше среднего исторического значения, что «беспрецедентно за последние шесть веков». По данным федерального управления метеорологии и климатологии Швейцарии, количество снежных дней в горах на высоте 800 метров сократилось вдвое с 1970 года. Потепление в Швейцарии уже разогналось до 2,4°C.
Опунция, завезенная в Швейцарию из Северной Америки не позднее конца 18 века, сейчас вторгается в природные заповедники страны и угрожает ее биоразнообразию. «Каждая подушечка закрывает почву и не дает прорастать другим растениям», – объяснил сотрудник службы природоохраны Вале. Экспансией кактусов обеспокоены еще в двух кантонах Швейцарии, а также в долинах Италии.
Вскоре в Вале возобновится кампания по выкорчевыванию опунции. Однако кактусы очень живучи – Баумгартнер считает, что можно лишь ограничить их распространение.
Словакия рассмотрит просьбу Украины о поставках истребителей МиГ-29
В Словакии обсуждается возможное начало переговоров о поставке Украине истребителей МиГ-29 - после официального обращения Киева к правительству Словакии о поставках боевых самолетов. С таким заявлением выступил в пятницу словацкий премьер-министр Эдуард Хегер. Об этом сообщает агентство Reuters.
«Украинский президент попросил меня о поставке «мигов». Теперь, когда мы получили официальную просьбу из Киева, стало возможным начать переговорный процесс», объявил Хегер.
Западные страны, поставляющие вооружения Украине, до сих пор отказывались от поставок Киеву боевых самолетов или дальнобойных систем для поражения целей в глубине России.
В четверг 9 февраля президент Украины Владимир Зеленский заявил, что слышал от нескольких европейских лидеров о их готовности начать поставки истребителей в Украину. Это стало бы одним из наиболее значительных сдвигов в наращивании западной помощи Украине, отмечает Reuters.
Переговоры будут вестись как между Словакией и Украиной, так и с участием Европейской комиссии. Словакия могла бы просить о возмещении ей поставок истребителей в Украину, рассказал Хегер.
Министр обороны Словакии Ярослав Надь считает, что его страна более не нуждается в истребителях МиГ и могла бы найти покупателя. Другим решением могла бы стать отправка истребителей в Украину, где их ожидают на фронте. По словам Надя, пока никакие решения не приняты.
Байден приедет с визитом в Польшу в двадцатых числах февраля
Президент США Джо Байден с 20 по 22 февраля нанесет официальный визит в Польшу, сообщили в пресс-службе Белого дома. Он встретится с польским президентом Анджеем Дудой, обсудит вопросы сотрудничества двух стран, дальнейшую поддержку Украины и усиление противодействия НАТО военной агрессии России. Байден также встретится с лидерами стран так называемой «Бухарестской девятки» – членов НАТО на его восточном фланге.
Перед годовщиной вторжения России в Украину Джо Байден намерен еще раз подчеркнуть, что США будут и далее поддерживать Украину, сколько бы ни потребовалось.
- В прошлый раз Байден был в Польше в марте прошлого года, через месяц после начала войны в Украине. Он посетил дислоцированные в Польше воздушно-десантные дивизии армии США и обсуждал с польским руководством вопросы гуманитарной помощи украинским беженцам. Также в Варшаве он встретился с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой и украинским министром обороны Алексеем Резниковым.
- Тогда в своей речи в Королевском замке в Варшаве Байден впервые заявил: «Путин не должен оставаться у власти». Затем Белый дом смягчил высказывание президента, разъяснив, что тот не призывал к свержению власти в России, а имел в виду, что Кремль не должен использовать свою власть для агрессии против других государств.
США сбили над Аляской объект размером с небольшую машину
Белый дом объявил, что в пятницу, в первой половине дня, президент Джо Байден отдал приказ министерству обороны на поражение объекта, пролетавшего над Аляской на «большой высоте».
«Министерство обороны США наблюдало пролет объекта в течение 24 часов», – сообщил журналистам официальный представитель Совета национальной безопасности США Джон Кирби. По его словам, объект находился на высоте 12 километров и мог угрожать самолетам гражданской авиации, отмечает телеканал CNN.
Объект упал в пределах территориальных вод США, которые в настоящее время покрыты льдом, пояснил Кирби. Он подчеркнул, что цель не была «воздушным шаром». Предмет, размером в небольшой автомобиль, упал в границах территориальных вод США.
Би-би-си сообщает, что неизвестная воздушная цель была поражена многоцелевым истребителем пятого поколения F-22 Raptor. Обломки сбитого аппарата были были собраны и погружены на подошедшие к месту падения корабли для «последующего лабораторного исследования».
Принадлежность объекта пока не названа. По словам Кирби, предстоит выяснить, принадлежал ли сбитый аппарат Китаю или иному владельцу.
Число жертв землетрясения в Турции и Сирии превысило 23 тысячи человек
В результате землетрясения в Турции и Сирии погибли, по последним данным, свыше 23,7 тысячи человек: более 20,2 тысячи – в Турции и 3,5 тысячи – в Сирии. Поисково-спасательные работы продолжаются.
По числу человеческих жертв землетрясение занимает уже седьмую строчку среди стихийных катастроф XXI века, подсчитало агентство Reuters. Десятки тысяч людей ранены, сотни тысяч лишились дома. По оценкам Всемирной организации здравоохранения, землетрясение затронуло 23 миллиона человек, среди которых почти полтора миллиона детей.
Статистики по погибшим и пострадавшим животным нет. Зоозащитные организации направили свои команды в пострадавшие районы на помощь приютам и животным, оставшимся без дома. Выжившие животные, многие из которых ранены и находятся в состоянии шока, оказались на улице без доступа к воде и пище.
В Турции серьезные претензии предъявляются к властям и строителям, которые, как считается, не соблюдали стандарты при возведении многоэтажных зданий в сейсмически активных зонах. Критика звучит и в адрес президента страны Реджепа Эрдогана: в том числе из-за задержек с доставкой помощи и позднего начала спасательных работ. Эрдоган признал «некоторые проблемы», однако сейчас, по его словам, ситуация под контролем.
По оценкам агентства Fitch Ratings, экономические потери Турции в результате землетрясения могут достичь четырех миллиардов долларов.
На север Сирии, где остается последний анклав, удерживаемый противниками президента Башара Асада, только на четвертые сутки после землетрясения добралась первая колонна с гуманитарной помощью. Спасатели сообщают, что здесь погибли как минимум 1900 человек, сотни людей оказались под завалами.
Власти Сирии заявляют, что введенные против режима Асада санкции усугубляют бедствие. В стране не хватает строительной техники и нефти. Накануне власти США объявили, что действующие против Сирии американские санкции не будут затрагивать транзакции, касающиеся оказания ей помощи в связи с землетрясением вплоть до августа 2023 года.
- Первое землетрясение магнитудой 7,7 на юго-востоке Турции, затронувшее несколько районов Сирии, произошло в ночь на 6 февраля. Через несколько часов недалеко от его эпицентра произошло второе землетрясение магнитудой 7,6. После них было зафиксировано больше 1200 повторных подземных толчков. В Турции объявлен траур до 12 февраля.
- Спасательные команды и медики прибыли в Турцию и Сирию из 70 стран. ООН выделила 25 миллионов долларов из своего чрезвычайного фонда на оказание срочной гуманитарной помощи пострадавшим в Турции и Сирии. США также выделяют 85 миллионов долларов на оказание помощи после землетрясений в Турции и Сирии. Всемирный банк объявил, что выделяет на помощь Турции 1,78 миллиарда долларов.
С российских видеосервисов уберут фильмы и сериалы Disney
В марте у российских онлайн-кинотеатров истекают лицензии на показ фильмов, мультфильмов и сериалов американской студии Disney. Продлевать их кинокомпания не планирует из-за российского вторжения в Украину – контент с видеосервисов уберут.
Об этом газете «Ведомости» рассказали четыре топ-менеджера видеосервисов и подтвердил источник, знакомый с условиями сделок.
В ответ на российское вторжение в Украину студия Disney, как и другие кинокомпании, прекратила прокат и лицензирование своей продукции в России. Однако контент Disney все еще доступен в российских онлайн-кинотеатрах. По договоренности со студией ее фильмы и сериалы оставили на платформах до истечения лицензий на их показ, пишут «Ведомости».
По словам двух топ-менеджеров киносервисов, продукция Disney привлекает пользователей: это следует из часов просмотра и прироста подписчиков. Наибольшей популярностью пользуется детско-семейный контент: мультфильмы «Король лев», «Душа», «Холодное сердце» и фильмы «Круэлла», «Один дома».
Исключение Disnеy из библиотек российских видеосервисов может привести к снижению выручки онлайн-кинотеатров на 2-3%, пишут «Ведомости».
В декабре 2022 года вместо канала Disney, который был вторым в рейтинге детских каналов в России, был запущен телеканал «Солнце» с «преимущественно российским контентом». Disney показывал в России с 2010 года.
- В феврале из российских онлайн-кинотеатров удалили фильмы о волшебнике Гарри Поттере: киностудия Warner Bros. также не продлила лицензию на их показ. Ранее студия запретила трансляцию своих фильмов российским телеканалам, входящим в «Национальную медиагруппу». Это СТС, РЕН-ТВ, «Пятый канал» и «Домашний», а также видеосервис more.tv.
Минюст РФ подал иск о ликвидации петербургского отделения ПАРНАСа
Главное управление Министерства юстиции по Санкт-Петербургу подало в городской суд иск о ликвидации петербургского отделения «Партии народной свободы» (ПАРНАС). Рассмотрение иска назначено на 28 февраля.
С ноября прошлого деятельность отделения была приостановлена судебным решением из-за нарушений закона о политических партиях. Суд указал, что петербургский ПАРНАС не предоставлял отчетов о проведении конференций, о смене руководства и некоторой другой необходимой информации. Отделение должно было исправить недочеты до 1 декабря.
Глава отделения - петербургский муниципальный депутат Наталья Грязневич. В декабре прошлого года она была внесена Минюстом в реестр иностранных агентов и покинула Россию.
В январе по иску Минюста было ликвидировано региональное отделение ПАРНАСа в Чувашии. Формальными причинами тоже были неточности в документах. Председатель партии Игорь Малов заявил, что реальные причины преследования политически мотивированы и связаны с антивоенной позицией партии.
- Партия ПАРНАС была зарегистрирована в 1991 году. С 2012 года и до самой своей гибели сопредседателем партии был Борис Немцов. Летом 2021 года, перед выборами в Госдуму, Минюст уведомил руководство партии о временной приостановке ее государственной регистрации из-за «выхода части показателей за пределы знакомест» в документации. Летом 2022 года в СМИ появлялась информация о приостановке деятельности ПАРНАС в связи с тем, что Россию покинул ее председатель, бывший премьер-министр Михаил Касьянов.
Несовершеннолетние сыновья Кадырова замечены за рулем в Дубае
Несовершеннолетние сыновья главы Чечни Рамзана Кадырова Эли и Адам замечены за рулем автомобиля в Дубае. Это нарушает законодательство Объединенных Арабских Эмиратов, в соответствии с которым управлять автомобилем можно с 18-летнего возраста, пишет Кавказ.Реалии.
Видео с Эли Кадыровым, Адамом Кадыровым и чеченским спортсменом, гражданином Швеции Хамзатом Чимаевым, едущими за рулем трех разных автомобилей, 10 февраля опубликовал сам Чимаев в сториз в своем инстаграме. О том, что видео снято в Дубае, говорит арабский шрифт на номерном знаке одной из машин, а также другие недавние публикации в инстаграме Чимаева и сториз в инстаграме Эли Кадырова.
Согласно информации на сайте правительства ОАЭ, водить автомобиль могут лица, достигшие необходимого для получения национальных водительских прав возраста – 18 лет, – и имеющие такие права.
Отсюда следует, что у 16-летнего Эли и 15-летнего Адама Кадыровых не могло быть законных оснований для управления автомобилем в Дубае.
Российские законы также предусматривают выдачу прав и разрешение на вождение автомобиля лишь с 18-летнего возраста.
- Частный самолет с бортовым номером RA-73417, которым, предположительно, пользуется Рамзан Кадыров, в начале февраля побывал на Мальдивах, у берегов Таиланда и в Объединенных Арабских Эмиратах. В те же даты там были замечены сыновья главы Чечни. Сам чиновник отрицает, что покидал республику, и утверждает, что у него нет самолета. Информацию о путешествиях детей на курорты он не комментирует.
- В прошлом году журналисты "Украинской правды" опубликовали расследование о вилле в Дубае, которая, как утверждается, принадлежит Рамзану Кадырову. В тексте тоже упоминался его частный самолет, который как минимум дважды в 2021 году был зафиксирован по дороге из Грозного на Мальдивы.
- Люди из окружения главы Чечни Рамзана Кадырова оказались в числе владельцев дорогостоящей недвижимости в Дубае, выяснило издание "Важные истории" на основании утечки информации, исследованием которой занимались 19 СМИ из разных стран. В частности, предприниматель Руслан Байсаров, которого журналисты называют "кошельком" Кадырова, по состоянию на январь 2020 года числился владельцем пяти квартир и виллы с видом на море на искусственном острове Пальма Джумейра. Общая рыночная стоимость дубайской недвижимости Байсарова превышает 10 миллионов долларов.
- В декабре 2022 года Эли Кадыров победил бойца Ислама Акбарова в своем дебютном бою на турнире аффилированной с Рамзаном Кадыровым лиги смешанных единоборств Absolute Championship Akhmat. Эли Кадырова тренирует Хамзат Чимаев, который считается одним из самых приближенных к Кадырову спортсменов.
- В ноябре 2022 года команда оппозиционного политика Алексея Навального обратила внимание, что Адам Кадыров носит часы марки Audemars Piguet за 85 миллионов рублей. Они видны на фото, которое в своем инстаграме опубликовал боец ММА Абдурахман Дудаев. Снимок сделан 23 октября, судя по чекину – в пятизвездочном отеле Raffles The Palm Dubai в ОАЭ.
Мирзоян и Донфрид обменялись мнениями вокруг гуманитарной ситуации в Карабахе
Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян провел сегодня телефонный разговор с заместителем госсекретаря США по европейским и евразийским вопросам Карен Донфрид.
Как сообщает Радио Азатутюн со ссылкой на пресс-службу МИД Армении, собеседники коснулись вопросов региональной безопасности. Состоялся обмен мнениями вокруг урегулирования отношений между Арменией и Азербайджаном, сложившегося в Нагорном Карабахе гуманитарного кризиса.
Арарат Мирзоян подтвердил необходимость немедленного снятия незаконной блокады Лачинского коридора со стороны Азербайджана, а также восстановления без какого-либо предусловия нормального режима коридора, определенного трехсторонним заявлением от 9 ноября.
Заместитель госсекретаря США по вопросам Европы и Евразии Карен Донфрид сегодня также провела телефонный разговор с министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым, вновь обсудив вопрос Лачинского коридора.
Единственная дорога, соединяющая Нагорный Карабах с Арменией и внешним миром, перекрыта уже в течение 61 дня. Ее 12 декабря прошлого года перекрыла группа азербайджанцев, называющих себя «экоактивистами». Блокада дороги также сопровождается периодическими перебоями с подачей газа и электроэнергии из Армении в Карабах на подконтрольной Азербайджану территории.
В Тбилисском суде слушается дело о жестоком убийстве женщины в автобусе
Прокуратура настаивает на пожизненном заключении для гражданина Грузии Роина Мебония, в мае прошлого года убившего жену в рейсовом автобусе в Тбилиси, на глазах у пассажиров и собственных детей.
Процесс идет в Тбилисском городском суде. Защита настаивает, что в момент совершения убийства Мебония находился в состоянии помрачения рассудка и не осознавал своих действий, пишет агентство «Новости-Грузия».
Адвокат заявляет, что его подзащитного надо освободить от уголовной ответственности по состоянию здоровья и отправить на лечение, а не в тюрьму, так как он нестабилен психически.
Трагедия произошло в Тбилиси 21 мая 2022 года, в автобусе №323, который следовал по проспекту Гурамишвили. Мужчина нанес своей жене, 30-летней Софо Кварацхелия, множественные ножевые ранения, она скончалась на месте. Родители женщины говорят, что до сих пор не могут справиться с последствиями психической травы детей, на глазах которых произошло убийство их матери.
Обвиняемому были предъявлены обвинения в совершении убийства члена семьи с особой жестокостью, что наказывается лишением свободы на срок от 16 до 20 лет, или пожизненным заключением.
Актер Александр Филиппенко уехал из России
Актер Александр Филиппенко уехал из России. Об этом в эфире телеканала «Дождь» рассказала его дочь Александра.
Ранее театр Моссовета, в котором работал Филиппенко, не возобновил с ним контракт, а организаторам концертов актера начали отказывать в предоставлении площадок. По словам Александры Филиппенко, произошедшее связано с общественной позицией отца.
Как отмечает «Дождь», в мае прошлого года, в «День вышиванки», Филиппенко опубликовал фотографию, на которой он в украинской одежде сидит за столом. «Папа решил достать свою вышиванку и вспомнить о прекрасных днях, проведенных в Киеве, о студии Довженко, и написал какие-то слова любви - в первую очередь друзьям, находящимся в Украине», - объяснила дочь актера, добавив, что сейчас ее отец живет в Вильнюсе.
Александр Филиппенко - народный артист России, сыгравший более ста ролей в театре и кино. Также он приобрел известность благодаря сольным выступлениям, во время которых он читает произведения Гоголя, Зощенко, Довлатова, Солженицына, Левитанского, и многих других авторов.
Филиппенко неоднократно критически высказывался о власти Владимира Путина, публично поддерживал российскую оппозицию и выступал на митингах и вечерах в поддержку политических заключенных. В 2014 году вместе с рядом других деятелей культуры актер выразил несогласие с аннексией Крыма.
- После полномасштабного военного вторжения на территорию Украины российские власти начали преследовать, в том числе, деятелей культуры, которые выступили против войны. Десятки режиссеров, актеров, музыкантов и художников столкнулись с невозможностью заниматься профессиональной деятельностью в России и были вынуждены покинуть страну. За антивоенную позицию против некоторых из них - как, например, против лидера рок-группы «ДДТ» Юрия Шевчука и актера Артура Смольянинова - были заведены административные дела о дискредитации действий российской армии.
Черногория закрыла программу выдачи «золотых паспортов»
В Черногории завершилась программа выдачи гражданства в обмен на инвестиции. Об этом делегация правительства страны оповестила Еврокомиссию.
Согласно сообщению, официально программа перестала действовать 31 декабря 2022 года. В документе также отмечается, что программа имела «особое значение» для экономических интересов Черногории, но страна учла предостережения Еврокомиссии о возможных рисках.
В октябре 2021 года власти Черногории опубликовали документ, в котором содержатся 166 положительных решений о предоставлении гражданства этой страны в обмен на инвестиции. Большинство получателей так называемых «золотых паспортов» оказались выходцами из России.
Среди тех, кто получил «золотой паспорт» Черногории, были указаны тезки бывшего главы Ростуризма Олега Сафонова, генерального директора «Авито» Владимира Правдивого, партнера миллиардера Романа Абрамовича Андрея Городилова, бывшего главы коммерческого банка «Лада-Кредит» Сергея Балаганского.
- Программа «золотых паспортов» была запущена в Черногории в 2019 году. Гражданство страны предоставлялось за покупку недвижимости на сумму в 450 тысяч евро на юге страны и в столице. Также требовалось внести благотворительный взнос в размере 100 тысяч евро.
Литва: 35 стран будут против участия российских спортсменов в Олимпиаде
Министерство образования, науки и спорта Литвы заявило в пятницу, что коалиция из 35 стран, включая страны Балтии, Великобританию, США и Австралию, будет требовать недопуска спортсменов из России и Беларуси на Олимпиаду 2024 года в Париже. По словам министра Юргиты Шюгджинене, такое решение было принято на онлайн-встрече спортивных министров 35 стран. Во встрече, по ее словам, принимал участие и президент Украины Владимир Зеленский.
В конце января Международный олимпийский комитет предложил допустить российских и белорусских атлетов к соревнованиям, если они не высказывались за войну в Украине. Комитет настаивает, что ни один спортсмен не должен быть лишен возможности участвовать в соревнованиях только из-за своего паспорта. Согласно предложению МОК, в случае допуска российские и белорусские спортсмены будут выступать под нейтральным флагом.
Ранее о намерении создать коалицию против допуска на Олимпиаду участников из России и Беларуси говорил министр спорта Польши Камиль Бортничук. Власти стран Балтии заявляли, что если российских и белорусских атлетов допустят к соревнованиям, их сборные могут бойкотировать Олимпиаду.
Тем временем Камиль Бортничук выступил с идеей создать для Олимпиады в Париже «сборную в изгнании», в состав которой могли бы войти белорусы и россияне, выступающие против режимов Путина и Лукашенко. Он считает, что это поможет мировому сообществу «избежать обвинений в том, что мы руководствуемся национальностью, что происходит какая-либо дискриминация исходя из имеющегося паспорта».
На концерт в Лужниках с участием Путина набирают массовку за 500 рублей
По 500 рублей обещают заплатить желающим прийти на концерт-митинг в Москве, приуроченный к годовщине признания Россией независимости так называемых «ДНР» и «ЛНР». Объявления в интернет-каналах, где набирают массовку на киносъемки и другие мероприятия, обнаружило издание «Можем объяснить».
Кроме того, некоторые студенты московского Политехнического Университета получили сообщения с просьбой прийти на концерт бесплатно и привести друзей. От желающих требуется прислать фотографии своих паспортов для проверки ФСО.
Предположительно, речь идет о концерте, анонсированном на 22 февраля в Лужниках. Ожидается, что зрителей поприветствует президент России Владимир Путин. Накануне, 21 февраля, он обратится с посланием к Федеральному собранию. Плановая аудитория концерта - 200 тысяч человек, сообщают российские СМИ.
Последний раз Путин выступал в Лужниках 18 марта, через три недели после начала войны против Украины. Шоу было приурочено к восьмилетию аннексии Крыма.
«Можем объяснить» уточняет, что на прошлогодний сентябрьский митинг-концерт по случаю аннексии четырех регионов Украины массовку набирали на то же время - 3 часа, - но тогда оплата массовки была втрое выше: до 1500 рублей.
- 21 февраля исполнится год с момента, как Путин объявил о признании независимости донбасских сепаратистов – так называемых ДНР и ЛНР. На следующий день Госдума и Совет Федерации ратифицировали договоры о сотрудничестве с этими сепаратистскими образованиями. Также Совет Федерации дал разрешение президенту на использование российских вооруженных сил за рубежом.
- 24 февраля 2022 года по приказу президента Владимира Путина Россия вторглась на территорию Украины.
Захарова прокомментировала перспективу диалога Армении, Азербайджана и Грузии
Россия может приветствовать трехсторонний диалог с участием Армении, Азербайджана и Грузии в случае, если он будет способствовать урегулированию противоречий на Кавказе, укреплению стабильности и безопасности в регионе. Об этом на еженедельном брифинге заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
По ее словам, Москва неоднократно говорила своим партнерам, что у каждого государства есть право участвовать в тех международных форматах, которые отвечают его интересам и не направлены против третьих стран, а также учитывают имеющийся, сложившийся баланс сил.
«Если же за данной инициативой просматриваются контуры Вашингтона и Брюсселя, которые стремятся подорвать реализацию трехсторонних договоренностей лидеров Армении, Азербайджана и России, то тогда это – совсем другая история», — заявила Захарова.
Представительница МИД РФ также отметила, что именно трехсторонние договоренности – основа для нормализации отношений между Ереваном и Баку. Что касается форматов на Южном Кавказе, то она указала на идею консультативно-региональной платформы «3+3», которая охватывает как три страны региона, так и три региональные державы – Россию, Турцию и Иран.
«Этот механизм позволяет совмещать интересы еще более широкого круга стран региона. Это, в том числе, должно работать на сглаживание противоречий между ними, на развитие торгово-экономических, транспортных, и культурно-гуманитарных связей, на борьбу с общими вызовами и угрозами», – сказала Захарова.
Официальный Тбилиси неоднократно заявлял, что Грузия не будет участвовать в формате «3+3», напоминает издание СОВА.
В результате землетрясения в Турции погибли двое представителей абхазской диаспоры
Двое представителей абхазской диаспоры погибли во время разрушительного землетрясения в Турции. По информации медиацентра абхазского МИДа, об этом сообщил полномочный представитель самопровозглашенной республики Абхазия в Турции Ибрахим Авидзба.
«По последней информации, больше погибших и пострадавших из числа наших соотечественников нет», – сказал Авидзба.
По его словам, от имени Абхазии уже завершена передача гуманитарной помощи в местах компактного проживания абхазской диаспоры на Востоке Турции.
- Разрушительное землетрясение в Турции произошло в ночь на 6 февраля. Эпицентр толчков находился в провинции Кахраманмараш, в 30 км от города Газиантеп и в 90 км от границы с Сирией: сила толчков достигала 7,8 балла. Толчки ощущались также в соседних странах.
- По данным AFAD, после первого землетрясения произошло в общей сложности еще 435, самым крупным из которых было землетрясение магнитудой 7,6 с центром в Эльбистане – оно произошло днем 6 февраля.
- Спасательные команды и медики прибыли в Турцию и Сирию из 70 стран. ООН выделила 25 миллионов долларов из своего чрезвычайного фонда на оказание срочной гуманитарной помощи пострадавшим в Турции и Сирии. США также выделяют 85 миллионов долларов на оказание помощи после землетрясений в Турции и Сирии.
- МИД Грузии сообщил о гибели в результате землетрясения четырех граждан страны.
Абхазский МИД опроверг переговоры по созданию криптовалютного хаба
МИД самопровозглашенной республики Абхазия прокомментировал статью газеты «Ведомости», согласно которой Россия и Абхазия могут создать криптовалютный хаб для проведения трансграничных платежей.
О начале обсуждения соответствующего проекта изданию рассказал вице-президент Российской ассоциации криптоиндустрии и блокчейна Александр Бражников. При этом в статье говорилось о том, что информацию подтвердил представитель форума Global Abkhazia, который курирует абхазский МИД.
В МИДе сообщение опровергли.
«Министерство иностранных дел Республики Абхазия опровергает факт участия в каких-либо переговорах на тему создания в Республике Абхазия криптовалютного хаба.
Кроме того, обращаем внимание на то, что форум «Global Abkhazia» не учрежден и, следовательно, никаких его представителей быть не может.
Министерство иностранных дел Республики Абхазия считает, что столь уважаемое издание должно проверять информацию перед публикацией и не ссылаться на анонимные источники», – говорится в сообщении.
- Отметим, что в Абхазии запрещен ввоз майнинг-оборудования и добыча криптовалют. Рост энергопотребления, связанный с майнингом, привел Абхазию к серьёзному энергетическому кризису.
Югоосетинский лидер посетил посольство Сирии в Москве
Президент самопровозглашенной республики Южная Осетия Алан Гаглоев посетил посольство Сирии в России. Югоосетинский лидер выразил соболезнования сирийскому народу в связи с разрушительным землетрясением и его последствиями, а также возложил цветы к стене посольства.
В ходе встречи с послом Сирии в РФ Башаром Джаафари Алан Гаглоев отметил, что народ Южной Осетии глубоко скорбит вместе с «дружественным народом Сирии и выражает глубокие соболезнования родным и близким погибших».
«Господин посол, выражаю соболезнования президенту Башару Асаду и всему народу Сирийской Арабской Республики в связи со страшной трагедией, повлекшей многочисленные жертвы. К сожалению, мой первый визит в посольство состоялся в это тяжелое время. Дружественные и братские народы рядом с вами. Я уверен в том, что мужественный народ Сирийской Арабской Республики выстоит в этот трудный час. Мы прекрасно понимаем, что сегодня центр справедливости, центр силы, центр сохранения тех ценностей, которые нам привили, – это Российская Федерация. Мы должны быть сплочены и тогда нам удастся все преодолеть», – сказал он.
Пресс-служба югоосетинского лидера цитирует посла Башара Джаафари, заявившего, что «благодаря таким сильным лидерам, как президент Южной Осетии, президент Российской Федерации, президент Сирии и президенты других дружественных стран у человечества есть шанс на светлое будущее».
«Мы, конечно, хотели встретиться и познакомиться в других условиях, но, как говорится, человек предполагает, а Бог располагает. Руководство и народ Сирийской Арабской Республики чувствуют поддержку со стороны Российской Федерации и Южной Осетии. Несмотря на все заговоры, которые сплетались вокруг нашей страны, наш народ смог выстоять на протяжении всех этих лет. Политика Запада по отношению к Сирии даже во время этого страшного землетрясения – прямое доказательство лицемерия западных стран по отношению к человечеству. Уже прошло пять дней с момента землетрясения, но Европейский Союз и западные страны не предоставили никакую помощь нашей стране», – сказал дипломат.
Башар Джаафари говорит, что из-за санкций западных стран у Сирии возникли трудности с устранением последствий землетрясения.
«Из-за того, что Сирия 11 лет находится под санкциями, у нас теперь нет оборудования, чтобы спасать людей из-под завалов. Удивляет тот факт, что ООН только вчера доставила один конвой гуманитарной помощи в Сирию. К сожалению, у Запада все политизировано, даже гуманитарная помощь. Можете представить, что у машин скорой помощи нет даже топлива, чтобы возить раненых, а в это время США воруют наши газ и нефть, чтобы продавать их третьим странам», – заявил посол.
Алан Гаглоев выразил уверенность в том, что сирийский народ преодолеет все трудности.
«Коллективный Запад никак не может смириться с тем, что однополярный мир разрушился», – добавил он.
- 6 февраля в Турции произошло землетрясение магнитудой 7,7, оно также затронуло несколько районов Сирии. После землетрясения было зафиксировано больше 1200 повторных подземных толчков . В Турции объявлен траур до 12 февраля.
- По последним данным, в результате землетрясения в Турции и Сирии погибли более 20 тысяч человек. Турецкое министерство по чрезвычайным ситуациям сообщило в четверг вечером, что число погибших в стране превысило 17 тысяч, в Сирии зарегистрировано более трёх тысяч жертв землетрясения.
- Спасательные команды и медики прибыли в Турцию и Сирию из 70 стран. ООН выделила 25 миллионов долларов из своего чрезвычайного фонда на оказание срочной гуманитарной помощи пострадавшим в Турции и Сирии. США также выделяют 85 миллионов долларов на оказание помощи после землетрясений в Турции и Сирии.
- Сирийская Арабская Республика признала независимость Абхазии и Южной Осетии в мае 2018 года. 6 октября 2020 года в Дамаске состоялось торжественное открытие абхазского посольства. В мае 2021 года Сирию посетил абхазский президент Аслан Бжания.
Польша предлагает Грузии принять Михаила Саакашвили на лечение
Польша предложила грузинскому правительству принять на лечение бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили. Как пишет «Европейская правда» со ссылкой на Onet, об этом заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий после заседания Европейского Совета.
«Польша инициировала, и я говорил со многими премьер-министрами на эту тему, предложения грузинскому правительству, чтобы Михаил Саакашвили, бывший президент Грузии, мог лечиться в Польше», – сказал Моравецкий.
«Мы боимся, что в Грузии он может столкнуться со всем худшим. Если Грузия хочет рассчитывать на положительный ответ на свои европейские стремления, она также должна серьезно отнестись к этому обращению, которое уже формулируется дипломатической службой Совета», – подчеркнул он.
6 февраля Тбилисский городской суд отказался отсрочить исполнение приговора по делу бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили. Президент Украины Владимир Зеленский ранее заявил, что власти Грузии публично пытают и убивают Саакашвили.
Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что Саакашвили не может быть освобожден даже в случае помилования, потому что он проходит обвиняемым еще по трем делам.
Премьер-министр Молдовы объявила об отставке
Премьер-министр Республики Молдова Наталья Гаврилица 10 февраля объявила, что уходит в отставку после полутора лет пребывания в должности. По её словам, страна вступает в новую фазу, в которой приоритетом является безопасность. Отставка главы правительства влечет за собой отставку всего кабинета министров, – сообщает Молдавская служба Радио Свобода.
Президент Майя Санду заявила, что проведет консультации с парламентскими фракциями, а затем выдвинет кандидата на пост премьер-министра.
Гаврилица принадлежала к той же политической силе, что и Санду - проевропейской «Партии действия и солидарности», у которой в парламенте большинство.
В своём выступлении премьер отметила, что её правительство полтора года исполняла обязанности в условиях постоянного кризиса, но при этом смогло, в частности, добиться от ЕС признания статуса Молдовы как кандидата на вступление в Евросоюз.
Среди возможных причин отставки – возможная борьба между разными фракциями правящей партии. Кроме того, отставка произошла на фоне сообщений о плане дестабилизации ситуации в Молдове, который, как утверждается, будет пытаться воплотить в жизнь Россия. Об этом плане упомянул накануне президент Украины Владимир Зеленский, молдавские спецслужбы подтвердили, что изучают информацию украинских коллег.
В Молдове в последние месяцы проходили массовые акции протеста против политики властей. Президент Санду и её сторонники обвиняли пророссийские силы в организации провокаций.
Правительству Гаврилицы пришлось столкнуться с резким ростом цен на российский природный газ, а также с последствиями масштабной российской агрессии против Украины. В Москве нередко критиковали Кишинёв за проукраинскую позицию.
У «зугдидского налетчика» нашли абхазский паспорт – СМИ
Грузинские телекомпании «Мтавари» и ТВ «Пирвели» сообщили, что у Бадри Эсебуа, обвиняемого в налете на «Банк Грузии» и захвате заложников, нашли абхазский паспорт на имя Беслана Анчабадзе. По поддельному документу «зугдидский налетчик» планировал попасть на территорию самопровозглашенной республики Абхазия, передают СМИ.
Эсебуа был задержан полицией в ночь на 8 февраля в селе Джихашкари. Он находился в розыске с конца 2020 года.
По информации СМИ, правоохранители обнаружили в доме, где скрывался Эсебуа, и деньги, в том числе 295 тысяч рублей (около 4 тысяч долларов). Об этом говорится в протоколе обыска, с которым ознакомились журналисты. Ранее сообщалось, что при задержании у Эсебуа были изъяты огнестрельное оружие и патроны.
Адвокат Эсебуа говорит, что его подзащитный не признает своей вины в налете на банк и захвате заложников.
- Ограбление филиала «Банка Грузии» в Зугдиди произошло 21 октября 2020 года. Вооруженный гранатой и автоматом человек в камуфляже взял в заложники более 40 человек, требуя 500 тысяч долларов. По итогам многочасовой полицейской спецоперации все заложники были освобождены, налетчик забрал деньги и скрылся в лесах Цаленджихского района.
- Позже МВД заявило, что на банк напал бывший военный Бадри Эсебуа и квалифицировало преступление, как террористический акт.
- Спустя два месяца после нападения, 12 декабря 2020 года, полиция задержала младшего брата разыскиваемого — Бидзину Эсебуа. По данным полиции, у него были обнаружены две гранаты, патроны для автомата, спальный мешок, одежда и продукты. Его обвинили в незаконном приобретении, хранении и ношении огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств.
«Не перешел ли Евросоюз черту, которая разрушает его цивилизационное очарование?»
Обсудить «ценностную трансформацию ЕС» и целесоообразность интеграции Грузии в Евросоюз предложило движение «Сила народа». Оно было создано группой депутатов, отделившихся от правящей партии «Грузинская мечта», но остающихся вместе с ней в составе парламентского большинства.
Свои сомнения «Сила народа» связала с ситуацией вокруг спора миллиардера Бидзины Иванишвили со швейцарским банком Credit Suisse, пишет агентство «Новости-Грузия».
«Не перешел ли Евросоюз черту, которая в принципе разрушает его цивилизационное очарование?», — пишут авторы заявления и отмечают, что адвокаты Иванишвили столкнулись «с беспрецедентной и скоординированной цензурой СМИ по всей Европе, публикуя статьи, разоблачающие руководство «Credit Suisse».
Авторы также упоминают коррупционные скандалы в структурах ЕС, требования со стороны евродепутатов освобождения Михаила Саакашвили, отношение в странах ЕС к ЛГБТ и церкви.
«Если присоединение к Европейскому союзу означает отказ от свободы СМИ, верховенства закона, экономической стабильности и традиционных ценностей для грузинского народа и установление лишенной ценностей агентократии, то такое членство, естественно, не имеет никакой ценности для нашего населения.
Поэтому мы согласны с призывами отдельных экспертов о необходимости широкого обсуждения всех тем, связанных с происходящими в Европейском Союзе процессами, его ценностной трансформацией и, следовательно, перспективой Грузии в Европейском Союзе», — говорится в заявлении.
В правящей партии новое заявление «Силы народа» пока не комментировали. Власти Грузии официально на всех уровнях заявляют, что цель страны — вступление в ЕС и выполнение 12 условий для получения статуса кандидата.
Ранее движение «Сила народа» объявило себя «третьей силой в парламенте» по численности.
Недавно движение пообещало «навести порядок» в работе СМИ и НПО в Грузии и выступило с законодательной инициативой создания в Грузии «реестра агентов иностранного влияния».
Основатели — Созар Субари, Дмитрий Хундадзе, Михаил Кавелашвили и Гурам Мачарашвили, заявляют, что остаются единомышленниками «Грузинской мечты», но озвучивают то, что правящая партия не решается прямо сказать народу.
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