В «Грузинской мечте» снова предупреждают о заинтересованности некой «Партии глобальной войны» в открытии в Грузии второго фронта украинской войны. Однако, заверил спикер парламента Ираклий Кобахидзе, им не удастся «разрушить страну» ради «ухудшения дел в России». При этом спикер предупредил, что преимущество в войне сейчас на российской стороне.

В течение суток Ираклий Кобахидзе дважды высказался на эту тему. Сначала в интервью Общественному вещателю, второй раз, выступая в парламенте перед журналистами. Как подчеркнул он, последние две недели Россия имеет ощутимое преимущество на фронте, и, учитывая это обстоятельство, возросло давление на Грузию со стороны, как он выразился, «Партии глобальной войны». Впрочем, он так и не конкретизировал, кого именно имел в виду.

«Если взять последние две недели, то украинской стороной не было взято ни одного населенного пункта, тогда как российской стороной было взято около десяти, что говорит о преимуществе России на данном этапе. Вот почему мы говорим, что в этих условиях возрастает интерес сторонних сил к вовлечению Грузии в военный конфликт, но мы не можем делать этого ценой разрушения нашей страны. Назовем их «Партией глобальной войны», мы знаем, кто и что за ними стоит, но не будем называть пока», – сказал Ираклий Кобахидзе.

Отвечая на вопрос журналистов о невозможности открытия второго фронта сейчас, Кобахидзе предупредил:

«Совсем недавно нас уговаривали войти в Сухуми и Цхинвали. Что за бред, это же полный абсурд. Есть конкретный интерес к открытию второго фронта, чтобы обострить ситуацию на первом фронте для России, и, естественно, это возможно. У нас 25 тысяч хорошо обученных солдат, около 100 танков, два истребителя и т. д. Конечно, у нас есть ресурсы, но в итоге это произойдет ценой уничтожения Грузии. Кто-то заинтересован в открытии второго фронта, а мы заинтересованы в том, чтобы не разрушить страну. Поэтому мы будем следовать этому интересу до конца», – подчеркнул Ираклий Кобахидзе.

Тему развил спикер парламента Шалва Папуашвили. Выступая перед представителями СМИ, он доказывал бессмысленность присоединения Грузии к санкциям против России:

«Прошел год, мы видели несколько волн санкций и также то, что Грузия честна в этом вопросе и не допускает их обхода. В то же время мы слышим призывы к Грузии ввести двусторонние санкции от людей, не представляющих грузинскую политику. Мы увидели, что они хотели сделать с нашей страной. Все подсчитано экономически. Если бы Грузия ввела санкции, у нас был бы 10-процентный экономический спад, а не рост. Какое значение это имело бы для грузинского бизнеса и народа? Это означало бы закрытие предприятий и обнищание населения, а «Грузинская мечта» и наше правительство позволили избежать этого сценария. Если бы Грузия ввела санкции, никакого вреда России мы бы причинить не могли, а нанесли ущерб самой Грузии», – заявил политик.

В оппозиции напоминают, что риторика партии власти одобрена главой МИД России Сергеем Лавровым, который недавно положительно оценил невмешательство грузинских властей в военный конфликт, и заявлениями сенатора Григория Карасина, который заговорил «о выкручивании рук Западом» по поводу «слишком спокойных отношений с Россией». По словам одного из лидеров «Стратегии Агмашенебели» Пааты Манджгаладзе, время для подобной риторики выбрано неслучайно:

«Послание Ираклия Кобахидзе и других пропагандистов «Грузинской мечты» о том, что Россия преуспевает на украинском фронте и Запад вынуждает нас открывать «второй фронт», является прямым намеренным повторением тезиса Кремля о том, что Россия побеждает. Сама идея «второго фронта» уже в корне содержит посыл, будто первый фронт открыла не Россия, а Запад в Украине. Поэтому можно прямо сказать, что для Ираклия Кобахидзе и его соратников главное не Грузия, не свобода, не достоинство, а срок сохранения власти, и ради этого они готовы на все».

По словам Шота Утиашвили, старшего научного сотрудника «Фонда Рондели», риторика «Грузинской мечты» вполне понятна: опасность исходит не из России, а от «плохого Запада», который призывает открыть «второй фронт». Однако заявления лидеров власти имеют ряд серьезных изъянов, считает эксперт:

«Мечта» посчитала, что наиболее действенной пропагандой является тезис «лишь бы не было войны». На самом деле, никто не хочет этого, особенно люди, которые сами пострадали в 2008 году. И правительство продолжает гнуть эту линию. Для этого они полностью исключили вероятность нападения России, направив подозрения в сторону «плохого Запада». «Плохой Запад» – это Евросоюз, Европарламент, швейцарский банк, американские конгрессмены и СМИ. «Мечта» как бы спасает Грузию от открытия «второго фронта», забывая сказать, что это практически невозможно».

Свою аргументацию аналитик подкрепил тем, что имеющихся у Грузии вооружений и боеприпасов советского образца хватит на несколько недель боевых действий, и их неоткуда пополнить, так как весь арсенал этих вооружений находится или в России, или в Украине.

«Артиллерия, танки, вертолеты, авиация – все советского производства. Если что-то случится и где-то начнется война, мы расстреляем то, на этом все и закончится, потому что Украина поглотила все это советское оружие, которое было в Восточной Европе и за ее пределами. Поэтому начать войну с Россией так же невозможно, как открыть фронт с Ираном или Новой Зеландией. У Грузии нет никаких средств для ведения такой войны», – подытожил Утиашвили.

По мнению Зураба Чиаберашвили, бывшего представителя Грузии в Совете Европы, «Грузинская мечта» исполняет стратегический посыл Иванишвили, согласно которому Грузия не должна быть яблоком раздора между Западом и Россией.

«Как следствие, Грузия исчезла из международной повестки дня, и раз она больше не стремится на Запад, Россия одобряет это (см. высказывания Лаврова и Карасина), а Запад говорит: нам не нравится, как вы себя ведете, но это ваш суверенный выбор. И поскольку у нас больше нет стремления к Западу, больше нет сдерживающего фактора для власти внутри страны. И это все больше усиливает скепсис Запада в отношении Грузии», – написал бывший политик на своей странице в Facebook.

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