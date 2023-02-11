Армения сегодня направила гуманитарную помощь в Турцию

Миграционная служба Аргентины начала отзывать ВНЖ у россиян, которые получили его после рождения ребенка в стране, но потом решили уехать. Об этом в эфире телеканала C5N сообщила национальный директор миграционной службы страны Флоренсия Кариньяно.

Она пояснила, что когда в суде будет рассматриваться вопрос о предоставлении аргентинского гражданства россиянину, миграционная служба подаст данные о приостановке ВНЖ в связи с тем, что данный человек «провел месяц в Аргентине и больше никогда не приезжал».

«Если суд, несмотря на эти данные, хочет предоставить гражданство человеку, который не живет и не жил в Аргентине, это его дело. Мы отменяем вид на жительство», – сказала Кариньяно.

В пятницу стало известно, что в аэропорту Буэнос-Айреса сотрудники миграционной службы не пустили в страну нескольких беременных россиянок. Им отказали во въезде в страну по причине «ложного туризма». Власти считают, что их реальные цели пребывания в Аргентине не соответствуют заявленным. Однако по решению суда их все же пропустили.

Согласно законам Аргентины, ребенок, родившийся на территории этой страны, получает гражданство «по праву почвы». Его родители могут получить право на постоянное проживание и позднее также могут получить гражданство. Представители посольства России в Аргентине сообщали, что в 2022 году в страну переехали около 2500 россиян. Среди них было много беременных женщин, которые приехали туда с целью родить ребенка.