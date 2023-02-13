«Народ не такого поведения ожидает от правительства, которое всячески пытается угодить властям РФ»

В Грузию не пустили основательницу российского кризисного центра «Насилию.нет» Анну Ривину, признанную в РФ «иноагентом». Часть пользователей соцсетей считает, что это был очередной заказ Кремля. Впрочем, есть и другие мнения.

– Как вы считаете, в чем реальная причина отказа во въезде в Грузию многим правозащитникам, журналистам и блогерам?

Давид: Из России в Грузию въехало большое количество людей за последний год, и почему-то чаще всего отказывают во въезде людям, признанным «иноагентами» в РФ. Власти утверждают, что они ни при чем, что это решает таможня, однако все меньше в это верится. Пусть тогда вводят визовый режим, и его условия должны распространяться на всех приезжающих одинаково. Из-за приехавших сюда россиян жизнь подорожала, подорожали автомобили, недвижимость, да вообще все – это ведь самый большой вред, который наши власти могли нанести своему народу, а они думают лишь о том, чтобы ненавистных Путину людей сюда не пускать. Пора решать этот вопрос.

Тамар: Я не знаю, почему они это делают, потому что боятся реакции Кремля или просто открыто поддерживают Путина, но в любом случае наши власти ведут себя отвратительно. Не пускают в страну только тех людей, которые подвергаются гонениям в России. Народ не такого поведения ожидает от правительства, которое только тем и занимается, что всячески пытается угодить властям РФ. Хватит уже играть с нами, пусть прямо скажут, они боятся Путина или просто его сторонники? Факт в том, что одно из этого правда.

Бека: Наверное, это вопрос национальной безопасности, возможно, этих людей неспроста не пускают в Грузию. Возможно, есть опасения, что они могут действовать против интересов нашего государства, осуществлять какие-то провокационные действия, а от всего этого могут быть последствия. Если же их не пускают просто по той причине, что они критикуют Путина и его правительство, то думаю, что это совершенно неправильно. Мы на себе ощутили агрессию России и Путина, потому для нас критика российской власти должна быть вполне приемлема. А вообще, наверняка во въезде отказывают не только журналистам и блогерам, просто об отказе известным людям все вокруг сразу узнают, а это, как мне кажется, происходит лишь из соображений безопасности.

Дато: Чем больше проходит времени, тем больше я убеждаюсь в том, что наши власти – представительство российских властей. На этот раз не пустили в страну правозащитницу. Почему они отказывают во въезде именно тем, кого в России объявили «иноагентами»? Потому, что выполняют приказы российского руководства. Тут не нужно долго думать, они все делают для того, чтобы угодить Кремлю. Наверное, им пообещали хорошую жизнь в новом Советском Союзе, который так пытается восстановить Путин, вот они и ведут себя соответственно.

Мариам: Это выдуманная проблема, будто конкретно блогеров, журналистов и юристов не пускают через границу. Столько людей пропускают из России и Беларуси ежедневно, не так уж и много было людей, которым отказали во въезде в страну. Недавно Гарибашвили выступал и все рассказывал, как он хочет, чтобы Грузия попала в Евросоюз. Но оппозиция говорит, что власть – пророссийски настроена, и потому критично настроенных людей выдворяют из нашей страны. Я правда не знаю, кому верить, мне кажется, что врут и те, и другие. В общем, я не думаю, что кого-то в Грузию не пускают потому, что это не угодно кому-то во власти, но утверждать не буду, уже правда сложно отличать черное от белого.

Бесо: То, что они (власти) делают, – это уже не просто какая-то дерзость. Очень надеюсь, что, несмотря на их надежды, Украина победит, и тогда их судьбу будет решать Европейский суд. В страну не пускают людей, названных «иноагентами» в России, мне очень интересно послушать, почему? Какова причина? Ужасно то, что до тех пор, пока эта власть не окажется на скамье подсудимых, нам придется отвечать за их поступки перед миром.

Като: Я считаю абсурдом отказ во въезде в страну политически активным людям, особенно когда ты согласен с этими людьми и разделяешь их критику в отношении конкретных лиц, в данном случае в отношении Путина. Если гражданин России или любой другой страны не нарушал закона «Об оккупированных территориях», ему нельзя отказывать во въезде. Враг моего врага – мой враг, так всегда было.

Малхаз: Российских блогеров, журналистов, правозащитников не пускают в Грузию по одной причине – Кремль отдал соответственный приказ «Грузинской мечте». Возможно, они просто пытаются не раздражать Россию, но на самом деле просто подставляют нас. Грузию уже критикует весь мир за позицию наших властей, которую, кстати, не разделяет народ. Думаю то, что они сейчас делают, нанесет даже больший урон, чем открытие второго фронта, чем они постоянно оправдывают свои действия.

Ника: Не пускают людей, которые в России объявлены нежелательными персонами. Тут не нужно иметь политическое образование, чтобы понять, в чем тут дело: у Грузии нет независимого правительства, наше правительство – это российское правительство. Все решения принимаются в Москве, а правительство в Грузии просто исполняет приказы. Чтобы понять это, не нужно особых знаний.

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