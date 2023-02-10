Президент Грузии, оппозиция и профильные НПО решительно осудили высказывания лидеров «Грузинской мечты». Саломе Зурабишвили, в частности, обвинила партию власти в пораженчестве и в том, что она играет на руку Москве.

Президент Грузии во время выступления на юбилейном вечере в Президентском дворце вечером 9 февраля отреагировала на заявления председателя «Грузинской мечты» Ираклия Кобахидзе. Накануне он заявил, что Россия имеет преимущество, потому что Украина за это время «не захватила» ни одного населенного пункта. Кроме того, он добавил, что в этих условиях возрастает заинтересованность некоторых сил, «чтобы Грузия была вовлечена в военный конфликт». Саломе Зурабишвили подвергла критике правящую партию за пораженческую позицию:

«Все понимают определенную осторожность, которую демонстрирует страна, которая потеряла территории, но осторожность никогда не должна исключать достоинства и солидарности. Сегодня сложилась совершенно иная ситуация. Новые сигналы, которые посылают из правящей партии последние два дня, противоречат заявлениям государственных лидеров всех наших стран-партнеров. Наше пораженчество перекликается только с российской пропагандой. Я не могу ни объяснить, ни понять, ни разделить этого».

Представители большинства с нескрываемым раздражением восприняли позицию президентской администрации. Позицию большинства выразил вице-спикер парламента Гия Вольский, который уличил президента в «тайных планах»:

«То, что президент говорит о «Грузинской мечте», является неуместным и вредительским заявлением. Я не могу сказать вам, почему она так говорит. Говорить в утвердительном формате вообще характерно для нее, возможно, ей это нужно для своего политического реноме, возможно, у нее есть политические планы и цели на будущее, но, если трезво оценить ситуацию, вывод будет единственным: это неадекватное, вредное заявление».

Со своей стороны, в оппозиции обвинили «Грузинскую мечту» в непоследовательности и лжи. Требование Запада о якобы вступлении Грузии в войну является ложью, заявила журналистам исполнительный секретарь от «Лело» Саломе Самадашвили:

«Непонятно, чей министр обороны приезжает в Вашингтон, подписывает соглашение о сотрудничестве с США и получает 33 миллиона долларов помощи на укрепление обороноспособности, а с другой стороны, представители его собственной партии постоянно нападают на США, западных союзников и обвиняют их в том, что они являются «партией глобальной войны». Объясните нам, что это за политика, когда они одной рукой принимают помощь США, а другой нападают на них, угрожают послу США. На мой взгляд, в конечном счете их политика в том, чтобы обмануть грузинский народ».

В свою очередь, по словам лидера «Стратегии Агмашенебели» Георгия Вашадзе, «Грузинская мечта» загнала себя в угол, сделав ставку исключительно на победу России:

«Заявление, сделанное вчера председателем правящей партии Ираклием Кобахидзе, унизительно для грузинского народа. Да, они вовлечены в заговор против национальных интересов Грузии. Они думают, что сохранят власть только в том случае, если победит Россия. Они выбрали ее сторону с первого дня начала войны, и именно поэтому мы до сих пор не можем получить статус кандидата в Европейский союз, мы не можем двигаться вперед, на Запад, потому что у него есть вопросы по Грузии».

На происходящее отреагировали и в неправительственном секторе. Согласно исследованию грузинского отделения Transparency International, антизападные и дезинформационные заявления государственных чиновников в адрес западных партнеров, послов, неправительственных организаций сеют у населения скептицизм по отношению к Западу, раскалывают общество и усиливают влияние российской дезинформации в стране.

«Правящая партия намеренно распространяет дезинформацию в социальных сетях против оппонентов, критических к ним СМИ или представителей неправительственного сектора через недостоверные аккаунты или поддельные страницы», – заявила исполнительный директор организации Эка Гигаури.

Согласно исследованию, антизападная пропаганда в основном насыщена российскими пропагандистскими нарративами. Российская дезинформация в Грузии распространяется в основном на грузинском языке политическими партиями и политиками, организациями гражданского общества, СМИ, ультраправыми группами и духовенством.

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