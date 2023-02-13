Папа Римский: Грузины заслуживают более широких возможностей

Папа Римский принял делегацию Университета Сулхан-Саба Орбелиани и призвал «использовать образование и веру для борьбы с тьмой, равнодушием и ненавистью». Об этом сообщает Общественный вещатель Грузии со ссылкой на «Ватиканские новости».

Как отмечается в пресс-релизе, Папа Франциск в своем обращении к членам делегации из Грузии, прибывшим в Ватикан, акцентировал внимание на важности образования для молодежи.

«Образование помогает молодому поколению расти и пускать самые плодотворные корни», - заявил Франциск.

Понтифик также рассказал о Грузии и сказал, что это молодое государство с древней историей. В своем выступлении Франциск также обратил внимание на грузинское слово «образование», которое, по словам понтифика, происходит от слова «светлый». По словам Папы, образование может изменить все, как свет может осветить все в темной комнате.

«История Грузии также полна примеров перехода от тьмы к свету, когда стране удавалось быть на свету в трудные времена, связанные с иноземными захватчиками, грузинскому народу удавалось противостоять этим трудностям, и в этом заслуга культура и вера. Грузины, начиная с молодежи, заслуживают более широких возможностей. В то же время типичный грузинский гуманизм с его неповторимой красотой заслуживает того, чтобы его оценили и в других местах, а грузинское искусство, музыка и другие формы самовыражения еще более обогатятся в результате уважительного взаимодействия с другими культурами. В качестве примера я буду использовать и здесь свет, который существует не для того, чтобы появляться сам по себе, а для того, чтобы освещать пространство вокруг себя и за его пределами. То же самое и с культурой, которая открывает новые горизонты и расширяет границы», - заявил Папа Римский.