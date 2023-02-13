Генеральная инспекция грузинского Минкульта сегодня раньше срока изъяла из президентского дворца картины, временно размещенные в нем, – как сказано, в связи с их повреждением. Это произошло после того, как Саломе Зурабишвили подвергла критике министерства культуры и внутренних дел за их реакцию на перформанс современного художника Сандро Сулаберидзе.

Стоило вчера президенту Саломе Зурабишвили возмутиться в соцсети тем, что слишком много полицейских машин для одной маленькой акции протеста в поддержку одного художника Сандро Сулаберидзе, как сегодня автомобили с мигалками появились уже во дворе резиденции самого президента. Впрочем, это были не полицейские, а генеральная инспекция Минкульта. Представители ведомства вынесли пять картин, временно выставленных во дворце Орбелиани (резиденция президента).

«Были выявлены неуказанные в документах незначительные повреждения на картинах», – пояснил представитель генинспекции, заверив журналистов, что в таких случаях правила предусматривают возвращение картины во Дворец искусств для консервации и последующей реставрации.

Возможно, в этом никто бы не усомнился, если бы не множество странных совпадений, больше похожих на причинно-следственные связи и даже следственные мероприятия.

Накануне президент Саломе Зурабишвили обратила внимание на два десятка полицейских машин у расположенной рядом с ее резиденции Голубой галереи. Они окружали маленькую группу из активистов, собравшихся в поддержку молодого художника Сандро Сулаберидзе. Сам он о сути акции пока молчит. Известно, что его картина была отобрана в числе других для выставки «Автопортреты у зеркала», но в ходе экспозиции в Национальной галерее Грузии 4 февраля он снял свой автопортрет и написал аэрозольной краской «Искусство живо и независимо!»

Перформанс художника, порыв в стиле контемпорари может обернуться ему пятью годами тюрьмы. На него завели уголовное дело по статье «воровство».

Начатое по этой статье расследование породило у многих представителей сферы культуры подозрение, что эти слова были восприняты как выступление против действующего министра культуры Теи Цулукиани. Ее неоднократно обвиняли в «репрессиях» и «преследовании критического мнения».

«Может ли художник представлять такую угрозу для государства? – подстегнула полемику Саломе Зурабишвили. – Это напоминает нам немного другую эпоху, а современную Грузию действительно позорит», – написала Зурабишвили в соцсети.

Потому, видимо, обычно сдержанный в оценках советник президента по вопросам культуры и науки Константин Нацвлишвили не стал с ходу отвергать предположения журналистов о том, что проверка связана с политикой:

«Любой факт, который является атакой или попыткой атаки на институт президента, конечно, является политическим», – сказал Нацвлишвили, пояснив, что речь идет о пяти работах художника Симона Дадиани. По словам Нацвлишвили, потомки Дадиани при посредничестве президента Грузии передали около 30 работ Дворцу искусств, часть из них была выставлена во дворце Орбелиани.

Советник президента подтверждает, что были выявлены «небольшие повреждения», однако не установлено, где это произошло. Работы, по его словам, были перевезены в Грузию из США и Франции, где ранее выставлялись в двух различных залах.

В оппозиции по этому поводу высказывались куда менее деликатно.

«Политическая месть большевистскими методами», – заявила лидер Республиканской партии, депутат Хатуна Самнидзе. Она считает сегодняшний визит нежданных гостей из генинспекции Минкульта к Саломе Зурабишвили очередной угрозой президенту. Самнидзе также напомнила, что пару дней назад лидер «Грузинской мечты» Ираклий Кобахидзе предупредил президента о «жесткой реакции общества», если она помилует находящегося в заключении Михаила Саакашвили:

«Каждый раз, когда Саломе Зурабишвили делает строгое и критическое заявление в адрес «Грузинской мечты» или высокопоставленного чиновника, мы видим в ответ месть, ультиматумы и угрозы со стороны «Грузинской мечты». Пару дней назад ей пригрозил Кобахидзе, теперь конкретные действия последовали от госпожи Цулукиани».

В отношении министра культуры в «Грузинской мечте» не допускают таких обвинений. Только хорошее о ней приходит на ум спикеру парламента Шалве Папуашвили. В отличие от того, что он может сказать о молодом художнике Сулаберидзе и всех тех, кто поднял за него голос:

«Здесь разговоры о том, что якобы ограничены какие-то свободы, в то время как сам этот художник впервые выставлялся в Государственной галерее – в лучшем случае, это сражение с ветряными мельницами, а в худшем случае – мы видели уже эти лица, которые вовлечены в этот процесс. К сожалению, эта группа ходит по кругу, она одержима ненавистью к избранной грузинским народом власти».

Со спикером парламента в корне не согласен известный художник, бывший ректор Академии художеств профессор Гия Гугушвили. Его подпись также стоит под петицией в адрес министров культуры и внутренних дел с призывом пересмотреть позицию по отношению к Сулаберидзе – ведь его действия даже не подпадают под статью о мелком хулиганстве или вандализме:

«Эта попытка посеять страх разными формами. Я не могу все это назвать цензурой – это совсем другая идеологическая работа. Это прямой террор, попытка посеять страх. Я хочу напомнить высоким эшелонам власти: искусство свободно и живо», – напомнил властям 70-летний художник в эфире ТВ «Мтавари».

Организаторы сбора подписей в поддержку художника Сандро Сулаберидзе намерены завтра, 14 февраля, подать петицию на имя министра внутренних дел Вахтанга Гомелаури.

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