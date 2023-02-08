Признать виновным Михаила Саакашвили, назвать «Нацдвижение» радикальным и дистанцироваться от него – лидеры «Грузинской мечты» Шалва Папуашвили и Ираклий Кобахидзе назвали условия для сотрудничества с остальной частью оппозиции и гражданским сектором. Кроме этого, спикер парламента, представляя годовой отчет, говорил сегодня о «несправедливости» решения Брюсселя оставить Грузию без статуса кандидата на вхождение в ЕС.

Шалве Папуашвили как спикеру парламента хватило 40 минут, чтобы уложиться в законодательном органе c годовым отчетом о проделанной работе. За это время, как и за год проделанной работы, не нашлось ни места, ни повода, ни минуты для самокритики или признания недоработок со стороны правящей «Грузинской мечты», которую представляет Папуашвили. По его словам, для выполнения 12 рекомендаций Брюсселя по получению статуса кандидата на вхождение страны в ЕС парламент принял за неполных полгода 82 закона. Законодательный орган, как и правительство, проявили солидарность и оказали посильную помощь Украине, а парламентская делегация во главе с ним самим, Шалвой Папуашвили, в апреле прошлого года посетила Бучу и Ирпень, чтобы лично выразить сочувствие украинским властям и народу из-за российской агрессии.

Если учесть, что за год российского вторжения в Украину спикер парламента Папуашвили оказался единственным высокопоставленным лицом, который побывал в Киеве, то в части солидарности с Украиной с ним можно согласиться, опуская, правда, общественный протест и давление на власть со стороны оппозиции и общества.

Из доклада главы парламента следовало, что это не у западных партнеров к грузинским властям есть замечания, а у него, Шалвы Папуашвили, имеются таковые как у спикера парламента, второго по Конституции человека в стране после премьер-министра.

Поляризацию, в чем упрекает Грузию Брюссель, да так, что это внесено в 12 заданий первым пунктом, Папуашвили считает новой формой политической конкуренции, которая не чужда ни одной стране. Видимо, подразумевались страны ЕС и НАТО. Для большей убедительности спикер парламента решил позаимствовать слова Иисуса Христа из Нового завета о праве безгрешного первым бросить камень в грешника:

«Пусть первой бросит в нас камень та страна, в которой меньше поляризации, чем в Грузии», – сказал Шалва Папуашвили и пояснил, что на самом деле проблемой является не «поляризация», а «радикализация»:

«Это тот реальный вызов, который есть у нас сегодня. Это политические группы, которые не признают выборы, не признают легитимность демократических институтов и в итоге не признают демократию».

Наглядным примером этого спикер парламента назвал пустующие депутатские кресла на оппозиционном фланге. Самая большая оппозиционная фракция – «Нацдвижение» – со вчерашнего дня объявила бойкот парламенту из-за отказа суда освободить Михаила Саакашвили по состоянию здоровья. Именно поэтому спикер парламента предложил дерадикализацию находящейся в зале другой части оппозиции.

Сказал Шалва Папуашвили и о том, что не следует привязывать вопрос Михаила Саакашвили к европейской перспективе Грузии, а также то, что с 24 июня 2022 года, когда в ЕС решили не предоставлять Грузии статус, хотя она этого заслуживала, находясь «в лучшей форме», страна каждый день сталкивается с несправедливым отношением к ней. В итоге спикер парламента выразил надежду, что в конце года в ЕС эту «несправедливость» исправят и Грузия получит статус.

«Вы ведь знаете, что у этой поляризации два источника: ваша партия «Грузинская мечта» и «Национальное движение, – взяла слово депутат из партии «За Грузию» Анна Бучукури. – К какому компромиссу готова «Грузинская мечта» как власть, чтобы в стране закончилась поляризация?»

«В какой части, где вы видите ваш ресурс в сложившейся ситуации», – поинтересовалась и лидер Республиканской партии, депутат Хатуна Самнидзе.

«Мы не готовы к компромиссам с радикализмом», – ответил спикер Папуашвили.

Ресурс он видит в оппозиции, выдвинув ей для решения проблемы два обязательных условия:

«Единственный путь для дерадикализации – это то, чтобы радикальные группы отказались от радикальной повестки дня. Что должна сделать политическая группа, которая не считает себя радикальной? В первую очередь признать проблему радикализма. Назвать радикалами те группы, которые являются радикалами и дистанцироваться от них».

Не менее категоричен был в этом вопросе и лидер партии власти Ираклий Кобахидзе, общаясь с журналистами в коридорах парламента. Он назвал шуткой критику президента Саломе Зурабишвили в его адрес, «которую один раз в год можно простить».

Накануне Зурабишвили расценила как угрозу слова Кобахидзе о том, что, в случае если она помилует Саакашвили, «последует жесткая реакция народа и его самого, Кобахидзе». Но в целом глава «Грузинской мечты» остался доволен позицией президента Зурабишвили: она не намерена помиловать Саакашвили не только потому, что после этого акта он все равно не окажется на свободе, но и потому, что «в случае освобождения он не только станет активным противником властей, но и навредит репутации страны и ее европейским шансам». С этим Ираклий Кобахидзе полностью согласен. Там же он назвал «абсурдной» с точки зрения гуманности идею выпустить Михаила Саакашвили, напомнив, что третий президент так и не раскаялся в содеянном:

«Признание со стороны Михаила Саакашвили своих преступлений будет означать полную капитуляцию, поэтому он этого не сделает. Мы знаем, его цель – вернуться в политику, потому он этого никогда не сделает. Что же касается вопроса о его освобождении по гуманным соображениям – это абсурд по одной простой причине: если мы будем руководствоваться исключительно мотивом гуманности, тогда мы должны освободить все девять тысяч заключенных Грузии», – сказал Ираклий Кобахидзе, напомнив, что никакой связи между гуманностью и исполнением наказания нет.

Другого в стане оппозиции и не ждали, но и того, что делать в сложившейся ситуации, там пока не знают. Только переживают, что из-за этого Грузия и в конце года упустит шанс получить статус кандидата.

За исключением «Нацдвижения». В то время, когда спикер парламента Шалва Папуашвили докладывал о проделанной работе, депутаты «Нацдвижения» готовились к очередной акции протеста, теперь уже у здания Минюста. А с завтрашнего дня, как обещал новый глава партии Леван Хабеишвили, акции протеста начнутся в регионах, и это будет длиться до освобождения Михаила Саакашвили. Кульминацией в серии волн протеста, как называют мероприятия в «Нацдвижении», станет 24 февраля, когда в центре Тбилиси вновь соберутся сторонники Михаила Саакашвили.

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