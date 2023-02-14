Обзор грузинской прессы

На посту посла США в Грузии Келли Дегнан сменит заместитель помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Робин Данниган, сообщают в Белом доме. Ее выдвижение на эту должность свидетельствует о том, что официальный Вашингтон уделяет большое внимание качеству дипломатических отношений с Грузией, заявил в интервью информационному интернет-агентству interpressnews исследователь фонда «Рондели» Зураб Батиашвили:

Многие забывают, что в Конституции Грузии говорится о ее западных устремлениях

«Для США важна Грузия и будущее государства, поэтому отправляют самого опытного дипломата. Надеюсь, что ее работа в Грузии будет плодотворной и стратегически значимые отношения с США еще более углубятся. Ни для кого не секрет, что в последнее время накопились сложности в отношениях между Грузией и Западом в целом. Т.н. отколовшиеся депутаты, подобные им организации и группы постоянно подвергают нападкам западные институты и ценности. Надеюсь, что все вернется в свое русло, на путь, избранный грузинским народом и закрепленный Конституцией Грузии. Многие забывают, что в Конституции Грузии говорится о ее западных устремлениях».

В одном из своих последних интервью Келли Дегнан тоже затронула тему активизации в Грузии группировок, пытающихся подорвать партнерские отношения между Тбилиси и Вашингтоном.

Эти группы стремятся создать путаницу и раскол с помощью лжи и дезинформации. Это классическая стратегия КГБ и ФСБ

«Эти группы стремятся создать путаницу и раскол с помощью лжи и дезинформации. Это классическая стратегия КГБ и ФСБ, с чем, как я думаю, грузины сталкивались много раз. Но главное – это то, что мы строили вместе. Грузия и США последние 30 лет работали над укреплением экономики, созданием надежной безопасности, более сильной береговой охраны и пограничной полиции, сильных демократических институтов, являющихся основой общества и страны. Именно на этом сосредоточены наши усилия, и мы обгоняем тех, кто стремится внести замешательство, руководствуясь кремлевскими учебниками по дезинформации», – сказала Келли Дегнан. Пост посла США в Грузии она занимала с 2020 года.

Морская мина, взорвавшаяся на пляже в Батуми, предположительно, была типа ЯМ (якорная мина) – очень старой модификации, использовавшейся еще в конце Второй мировой, утверждает главный редактор независимого военно-аналитического журнала «Арсенали». У этих устаревших мин множество технических недостатков, к примеру, если скорость подводного течения превышает метр в секунду, велика вероятность того, что мина сорвется и уйдет в «свободное плавание». Эти мины не оснащены механизмом самоуничтожения и годами представляют угрозу для гражданских или военных судов.

«Я еще в марте 2022-го опубликовал в своем блоге статью под заголовком «Когда стоит ожидать в Аджарии морские мины. Румыны и турки их уже ловят». После вторжения в Украину России более месяца не удавалось перебросить морской десант под Одессу, и это благодаря морским минам, которые украинцы расставили на морском дне. Согласно пропаганде российского государства, мины эти были унесены штормом. Если это действительно так, то рано или поздно их стоило ожидать у берегов Аджарии. Течение Черного моря из Одессы движется против часовой стрелки, обходит сначала берега Румынии и Болгарии, проходит пролив Босфор возле Стамбула и, проходя через Синоп, Самсун и Трабзон, достигает портов Батуми и Поти в Грузии. Скорее всего, именно по этому маршруту из Одессы в Батуми проплыла эта морская мина», – цитирует Ираклия Аладашвили газета «Квирис палитра».

Эксперт по вопросам охраны окружающей среды Арчил Гучманидзе считает это маловероятным. Мина должна была проплыть тысячи миль, потому, «скорее всего, мы имеем дело с чем-то другим (не исключаю диверсию)», написал он в соцсети:

«Повезло, в 100 метрах (от места взрыва) на пирсе располагается ресторан. Если бы мина врезалась в эту конструкцию, у нас были бы жертвы. Повезло и в том, что был сильный шторм и в это время не передвигался ни один корабль».

Кроме того, Гучманидзе утверждает, что многие очевидцы говорили о второй, невзорвавшейся мине, которую впоследствии унесло течение.

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В Грузии ожидается рост числа новых случаев заболевания COVID и госпитализаций, заявил в интервью interpressnews директор Тбилисской инфекционной больницы Тенгиз Церцвадзе. В последнее время в стране стали забывать о коронавирусе, однако о завершении пандемии пока говорить рано, ведь во всем мире продолжают появляться подварианты вируса, говорит Церцвадзе:

Кракен на 40% легче передается, чем прежние варианты. Он не вызывает более тяжелого заболевания, но по-прежнему считается потенциально смертельным вирусом

«В последнее время в центре внимания субвариант омикрона, т.н. кракен. Он уже распространен более чем в 50 странах мира, и их число растет, а в США он стал доминирующим. Случаи (инфицирования кракеном) были выявлены и в Грузии, однако преобладающими в нашей стране по-прежнему являются омикрон и другие «старые» подварианты. Кракен на 40% легче передается, чем прежние варианты. Он не вызывает более тяжелого заболевания, но по-прежнему считается потенциально смертельным вирусом, особенно для пожилых людей или тех, кто находится в группе риска».

Именно поэтому в стране возможен рост числа новых случаев заболевания, продолжает Тенгиз Церцвадзе. Причем незначительный рост уже наблюдается, говорит респондент издания. В конце прошлого года фиксировалось 200-300 случаев заболеваний в сутки, в январе и начале февраля текущего года это число достигло 500.

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