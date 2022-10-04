Антизападный проект бывших депутатов партии власти в Грузии расширяется. Сегодня они заявили, что к ним присоединились еще пять парламентариев, покинувших для этого «Грузинскую мечту». Таким образом, впервые за свое десятилетнее правление «Грузинская мечта» потеряла парламентское большинство. Теперь уже девять депутатов намерены создать фракцию «Сила народа», оставаясь в парламентском большинстве. Кроме этого, они обзавелись собственной телекомпанией.

Оппонентов власти не оставляет подозрение, что это движение, затеянное четверкой бывших депутатов «Грузинской мечты», – политический проект правящей силы, в котором нет ни искренности, ни правды, а постановочные элементы с яркими заявлениями вызывают у многих наблюдателей тревожный вопрос: как далеко готова зайти власть с антизападным движением «Сила народа».

Судя по сегодняшнему дню, – далеко. «Грузинская мечта» даже пожертвовала своим простым парламентским большинством. К четверым бывшим «мечтателям» (Созар Субари, Дмитрий Хундадзе, Михаил Кавелашвили, Гурам Мачарашвили), прославившимся резкой антизападной риторикой и выпадами в адрес послов США и ЕС, присоединились еще пятеро коллег – Эка Сепиашвили, Виктор Джапаридзе, Давид Качарава, Дачи Берая и Заал Микеладзе. Девать человек – значит, как пояснил один из учредителей движения «Сила народа» Созар Субари, они в парламенте уже представляют третью по величине политическую силу после «Грузинской мечты» и «Нацдвижения». Более того, один из новобранцев «Силы народа» Виктор Джапаридзе приобрел для движения 52% доли в телекомпании Post TV, сообщил Созар Субари:

«Это позволит нам еще шире доносить наши слова до общества. Мы еще раз хотим отметить, что в сегодняшней сложной ситуации для достижения Грузией успеха и избежания ею опасностей единственным путем нам видится вооружение общества правдой. Мы верим, что в деле защиты интересов страны ничто не сможет противостоять вооруженной правдой силе народа».

Это значит, что Созар Субари и его соратники помимо писем теперь будут представлять грузинскому обществу информационные выпуски и телепередачи о том, что Запад хочет втянуть Грузию в войну с Россией, открыв второй фронт после Украины. Что посол США Келли Дегнан и весь дипломатический состав посольства способствуют НПО и радикальной оппозиции в ее стремлении сменить власть, и что ради этого, как бывшие «мечтатели» ранее писали, посол Дегнан «готова пойти на все».

Потеря депутатов и, соответственно, парламентского большинства лидеров «Грузинской мечты» особо не огорчила. Лидер фракции партии власти Мамука Мдинарадзе пояснил, что между ними и «Силой народа» всего одно отличие – форма выражения недовольства и обнародования кулуарной информации. А судя по словам председателя «Грузинской мечты» Ираклия Кобахидзе, простая истина остается в силе – от перестановки мест слагаемых сумма не меняется:

«В вопросах ценностей между нами нет существенных различий. Это и дает нам возможность, несмотря на разделение, оставаться вместе. У фракции «Грузинская мечта» больше нет большинства в парламенте. У нас 75 депутатов. В этой ситуации тем более для нас важно сотрудничество с этими людьми, с этим общественным движением. Без них нам будет трудно принимать решения в парламенте и сохранять прочное большинство».

При этом лидеры правящей партии отмечали, что у них «стопроцентная гарантия того», что ушедшие из партии депутаты во всем и всегда поддержат «Грузинскую мечту».

Для оппонентов власти вторая волна расширения этого проекта стала знаком того, что власть заинтересована в продвижении данного проекта, чтобы подтянуть к себе антизападный электорат и понравиться Москве. Депутат «Стратегии Агмашенебели» Паата Манджгаладзе даже назвал автора идеи – Бидзину Иванишвили:

«Все они (из «Силы народа») представляют Бидзину Иванишвили и его пророссийскую генеральную линию. Наверное, это даже лучше. Я советую «Грузинской мечте» перестать лицемерить, что они якобы стремятся в Европу. Пусть они все пересядут в лодку Гурама Мачарашвили – это их реальное лицо».

В «Нацдвижении» убеждены, что в скором времени последует и «третья волна» расширения «Силы народа», и что не за горами превращение движения в политическую партию. Хотя это не избавит Иванишвили и партийных лидеров от санкций, убежден депутат «Нацдвижения» Роман Гоциридзе.

О том, что западным партнерам не нравится антизападный тон тогда еще «четверки» бывших «мечтателей», на прошлой неделе прямым текстом говорил в Тбилиси спецпредставитель генсека НАТО Хавьер Коломина. Тогда же он сетовал, что ему приходится на слово поверить премьер-министру Ираклию Гарибашвили, когда тот уверял его, что данная четверка «ничего общего не имеет» с «Грузинской мечтой». Однако сегодня лидеры правящей партии утверждали обратное, что не останется незамеченным в столицах западных стран и, как предполагают наблюдатели, обязательно отразится на их дальнейших отношениях с грузинскими властями.

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