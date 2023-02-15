За последние четыре дня в разных районах Грузии было зафиксировано шесть землетрясений, сообщают в Национальном центре сейсмического мониторинга. Самые сильные из них магнитудой 4,5 произошли в Озургети и Чохатаури. Обошлось без последствий, однако после трагедии, произошедшей в Турции, население Грузии в соцсетях все чаще делится своими страхами, связанными с землетрясениями. О том, к чему готова и не готова Грузия, «Эхо Кавказа» поговорило с профессором Института геофизики, членом Академии наук Грузии геофизиком Тамазом Челидзе.

– Последнее землетрясение произошло в Грузии в ночь на 15 февраля, приблизительно в 60 км от Тбилиси (его магнитуда составила 3,5). Надо ли и дальше опасаться подобных толчков?

«Рои землетрясений» не особо опасны, если они не превышают какой-то порог

– Землетрясения такой магнитуды случаются очень часто, так что пока ничего выходящего за обычную статистику. В 3 и даже 4 довольно часто случаются в Грузии. Пока что особенного учащения незаметно. В принципе, бывают такие «рои землетрясений», слабые, но сконцентрированные по месту. Впрочем «рои землетрясений» не особо опасны, если они не превышают какой-то порог.

– И какой порог считается опасным, скажем, для Тбилиси?

– Магнитуду 4 и выше уже чувствует население, они (такие землетрясения) довольно сильные, а магнитуда 5 может уже что-то разрушить, слабые, плохо построенные здания, например. 4 – не особо опасно, такое часто случается вообще на Кавказе.

– А какие районы в Грузии считаются самыми опасными с этой точки зрения?

– Обычно землетрясения случаются там, где проходят разломы. По территории Грузии проходят довольно много, десятки таковых. Среди них есть наиболее активные – это вдоль Кавказского хребта и Джавахети.

– Территория Тбилиси не считается сейсмоактивной?

– Через Тбилиси проходит сейсмический разлом, не очень большой, чтобы «породить» землетрясение магнитудой порядка 7 или выше. Небольшие землетрясения… трудно сказать, иногда их довольно долго не бывает, но может быть и чаще, чем обычно. Несколько десятилетий назад в Тбилиси было землетрясение магнитудой около 4. Жертв не было, но разрушения небольшие были. Так что Тбилиси – тоже сейсмоактивная зона, но не такая, как Кавказский хребет и Джавахети.

– В последние годы ведется активная застройка столицы и часто поднимается вопрос ненадежности некоторых зданий. Чего надо опасаться?

Интенсивность сильно зависит от расстояния от эпицентра, а также от грунта, но есть еще и инженерные параметры. Мы много раз говорили о проблеме – необходимости оценить сейсмостойкость зданий в Тбилиси

– Есть два показателя, по которым можно оценить силу землетрясения. Первый – сила землетрясения в очаге и интенсивность, которая чем дальше от эпицентра, тем слабее. Интенсивность измеряют баллами, а постоянный параметр землетрясения – это магнитуда, которая показывает силу землетрясения в эпицентре, естественно, она не может изменяться. Интенсивность сильно зависит от расстояния от эпицентра, а также от грунта, но есть еще и инженерные параметры. Мы много раз говорили о проблеме – необходимости оценить сейсмостойкость зданий в Тбилиси. Есть здесь здания, построенные с учетом сейсмической интенсивности, – это относительно новые здания, а есть старые, которые строились без соответствующего учета, эти старые здания могут быть опасны.

Вторая проблема – грунты, которые сильно влияют на локальную интенсивность. Воздействие одного и того же землетрясения на разных грунтах, его колебания могут быть совершенно разными. Если здание построено на слабом грунте, где глинистые породы и т.д., там интенсивность может усиливаться в несколько раз. А картировка по грунтам в Тбилиси до сих пор не выполнена в хорошем разрешении, инженерная оценка устойчивости зданий пока не сделана. Хотя мы предлагали много раз (мэрии Тбилиси) проделать картирование грунтов для Тбилиси, что уточнит сейсмическую опасность для зданий, особенно старых, построенных на слабых грунтах. Если бы мы имели эти данные, можно было бы укреплять здания, построенные без учета сейсмостойкости. Этот класс зданий особенно подвержен опасности от активных землетрясений.

– А как столичные власти объясняют свой отказ от создания подобной карты?

– Наш институт предлагал это много раз, но, к сожалению, мэрия считает, что это не так срочно. Хотя мы говорим, что это связано с небольшими расходами и можно было бы уточнить карту ожидаемых интенсивностей и сотрясений для города Тбилиси, но это пока не выполнено.

– Могли бы эти исследования предупредить в 2021-м строителей разных объектов на склоне возле улицы Мухрана Мачавариани о возможных последствиях?

– Это были обычные оползни, явления, которые развиваются на холмистых местностях и там, где неустойчивый грунт. Это можно было предвидеть, поскольку там довольно большой наклон и слабые грунты рыхлой породы, не особенно устойчивые. Кроме дождей, там было и инженерное вмешательство, строительство велось без учета оползневой опасности. После этого были проведены работы по укреплению грунтов, так что в последнее время таких подвижек нет. Будем надеяться, что проведенные меры по укреплению помогут избежать последующих эффектов.

– А существует ли актуальная карта сейсмической активности всей Грузии?

Правительство должно уделить больше внимания изучению грунтов, на которых строятся дома. Поэтому инженеры и сейсмологи должны оценить, насколько эти новые высотные здания безопасны

– Наш институт подготовил карту сейсмической опасности, включая опасности для городов, там говорится о том, сотрясений какой интенсивности можно ожидать. Но, к сожалению, эта карта уже 10 лет лежит в Министерстве экономики, и до сих пор окончательного решения (по ее принятию) не принято. То есть до сих пор работает старая карта, но каждые 5-10 лет (ее необходимо обновлять) – это норма для учета новых данных. С каждым годом обнаруживаются новые разломы в Грузии, это меняет сейсмическую опасность, и новая карта должна быть утверждена с учетом последних реалий. Также правительство должно уделить больше внимания изучению грунтов, на которых строятся дома. И вот еще одна проблема – в Тбилиси строится много высотных зданий, и, как мне сообщали инженеры, они могут оценить сейсмическую опасность по имеющимся программам для зданий не выше 11-12 этажей. Сейсмические сотрясения более интенсивно действуют на верхние этажи, там происходит больше деформации. Поэтому инженеры и сейсмологи должны оценить, насколько эти новые высотные здания безопасны. Это одна из срочных проблем, которую нужно решать.

– Батоно Тамаз, давайте поговорим о причине, из-за которой эти темы сейчас обсуждаются не только в Грузии. Что именно произошло в Турции?

Об этой опасности там было известно уже несколько десятков лет, однако строительства продолжались халтурно

– В этом районе проходит магистральный разрыв, известный сильными землетрясениями. Так что, в принципе, опасность была известна. Но то, что нам показали – как разрушались здания, было совершенно ясно, что некоторые здания были построены без учета сейсмической опасности, разрушались первые этажи, а затем здания «оседали». Насколько всем известно, там сообщают об арестах строителей, представителей компаний, которые строили эти ненадежные здания. Там видно, что есть и здания, которые устояли, так что самое надежное оружие для избежания жертв – это строительство с учетом грунтов, сейсмостойкости здания, высоты и т.д. Там уже приняли решение все восстанавливать, причем строить не выше трех этажей, такие дома более устойчивые. А вообще об этой опасности там было известно уже несколько десятков лет, однако строительства продолжались халтурно. Таких жертв явно не было бы, если все делалось так, как, например, в Соединенных Штатах или Европе.

– За последние годы это одно из самых разрушительных землетрясений в мире?

– Таких случаев довольно много. И в Иране было сильное землетрясение, у наших соседей в Армении, в Спитаке, было землетрясение, кстати, с теми же проблемами – строились высотные дома. Один специалист по сейсмостойкости говорила, где были разрушения домов. Там, где должны были быть стальные укрепления, были пустоты, то есть совершенно не было металлических спаек, которые защищают здание от колебаний. Везде, где пренебрегают сейсмостойкостью, случаются такие катастрофы.

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