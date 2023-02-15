Уже на следующий день после разрушительных землетрясений 6 февраля в Турции и Сирии в Абхазии организовали сбор помощи пострадавшим в этих странах. Но если с отправлением собранных денежных средств в помощь тем, кого постигла беда, проблем нет, то другая ситуация с доставкой гуманитарного груза.

В центральном офисе МЧС республики в Сухуме уже больше недели работает пункт приема помощи, жители страны везут туда теплые вещи, одеяла, продукты питания, бутилированную воду и предметы личной гигиены. К гуманитарной акции активно подключились все районы. По дипломатическим каналам руководством Абхазии активно прорабатываются вопросы логистики, чтобы собранный груз в максимально сжатые сроки был доставлен в пострадавшие районы Турции и Сирии.

Эта тема активно обсуждается и в исполнительной, и в законодательной ветвях власти. Вчера премьер-министр Александр Анкваб провел рабочее совещание с вице-премьерами и другими представителями властных структур, на котором, в частности, шла речь об объемах, источниках и механизмах оказания государственной гуманитарной помощи пострадавшим в результате землетрясений в Турции и Сирии с учетом логистических и законодательных аспектов. Премьер-министр поручил руководителю Госкомитета по репатриации Вадиму Харазия согласовывать номенклатуру гуманитарной помощи с посольством Абхазии в Сирии и руководством Федерации абхазских культурных центров в Турции.

Вчера и сегодня в парламенте проходили совещания с представителями соответствующих ведомств. Министр по чрезвычайным ситуациям Лев Квициния сказал:

«На сегодня могу уже смело заявить, что свыше 20 тонн груза собрано. Машинами привозят, это не прекращается, и практически мы работаем круглые сутки. Наши спасатели готовы выехать туда, около пятидесяти человек на данный момент подготовлены, выделена необходимая техника».

Но основной разговор на встрече завязался вокруг логистики. Как сказал парламентарий Инар Гицба, с доставкой груза в Турецкую Республику дело проще:

«Там работает оперативный штаб по чрезвычайным ситуациям, и по согласованию с ним гуманитарный груз отправляется именно для них. Они его принимают и распределяют в особо пострадавшие районы. Что касается транзита через Турецкую Республику грузов в Сирию, то там сложности. Они сказали, что это необходимо отправлять транзитом через Турцию, но подобного рода груз можно принять только через Грузию. Что для нас, естественно, неприемлемо».

Кстати, несколько дней назад бурю возмущения в абхазском сегменте соцсетей вызвала информация о том, что многие западные страны отправили спасателей и помощь в Турцию, а вот в Сирию – нет, из-за введенных ранее против правительства Асада санкций. И вот тут, оказалось, тоже оказать гуманитарную помощь обездоленным людям в Сирии мешают политические проблемы.

Чрезвычайный и Полномочный Посол Абхазии в Сирийской Арабской Республике Баграт Хутаба сказал на совещании в абхазском парламенте, какой конкретно помощи ждут в Сирии:

«У них самая главная востребованность – это электрогенераторы, матрасы, одеяла, подушки и палатки».

Хутаба предложил оптимальный вариант: закупить все это в соседнем с Сирией Ливане и доставить автотранспортом в пострадавшие сирийские регионы. Эту идею на совещании поддержал, в частности, и председатель Госкомитета по репатриации Абхазии Вадим Харазия, с которым сегодня связалось «Эхо Кавказа». Вот какие аргументы он привел:

«Как я слышал, двухкиловаттный генератор здесь у нас стоит, грубо говоря, 70-80 тысяч рублей, а в Ливане пятикиловаттный – 500 долларов. Если брать два – два с половиной киловатта, то они там 200 долларов стоят. В общем, в три-четыре раза дешевле. Все это – и одеяла, и другое – там намного дешевле. Смысл какой здесь закупать и везти каким-то рейсом, еще и коммерческим? Это огромные деньги. Лучше купить на большую сумму там, поблизости от границы с Сирией».

В парламенте Абхазии обсуждались еще такие варианты доставки гуманитарных грузов в Сирию, как использование российских военных самолетов в Дамаск на коммерческой основе, но это явно не лучшее решение. В Турцию же их доставлять можно морем, скажем, в порт Трабзон.

Сегодня на заседании комитета по международным, межпарламентским связям и связям с соотечественниками под председательством Алхаса Барцица в Народном Собрании, обсуждавшем вопросы оказания помощи пострадавшим от землетрясений, полномочный представитель президента в парламенте Анри Барциц сообщил, что правительство Абхазии приняло решение о выделении финансовой помощи Сирии и Турции в размере 300 тысяч долларов. 100 тысяч долларов планируется направить Турции, а 200 тысяч долларов – Сирии.

Несколькими днями раньше Министерство культуры Абхазии совместно с Госкомитетом по репатриации организовало благотворительный концерт, на котором было собрано 150 тысяч рублей для пострадавших от землетрясений.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия

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