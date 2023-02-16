На днях первый заместитель главы администрации Гагрского района Адамур Цишба рассказал в СМИ о трагическом случае на Абхазской железной дороге в черте города Гагра. По словам очевидцев, днем ранее в том же месте поезд сбил собаку, она лежала на рельсах. Девушка гуляла со своей собакой, которая подбежала к сбитой собаке и не отходила от нее. В этот момент появился поезд. Девушка подбежала туда, чтобы спасти своего четвероного друга, и ее ударил поезд… Расследование проводит Транспортная прокуратура Абхазии.

Это сообщение вызвало оживленное обсуждение в абхазском обществе. Конечно, вспомнили о том, как в сентябре прошлого года, то есть всего полгода назад, под пассажирский поезд попала гагрская школьница 2011 года рождения. Тогда распространилась версия, что девочка была вовлечена в опасную для детской психики интернет-игру «Синий кит», но, как было сказано в прошлом месяце на пресс-конференции Уполномоченного по правам ребенка в Абхазии, следствие, которое ведет Транспортная прокуратура, пока не нашло доказательств этому факту.

Тем не менее гибель двух человек под колесами поездов (на этот раз – грузового) именно на Гагрском участке налицо. С этого мы и начали сегодня разговор с помощником генерального директора Абхазской железной дороги Октаем Хазириши. В принципе, понятно: наиболее интенсивное движение, включая пассажирские поезда, после войны на отрезке «Псоу – Сухум», и населенные места примыкают к железной дороге именно в Гагре. Хазириши говорит:

«Да, в Гагре путь проходит прямо по густонаселенным районам, есть такое дело. Соответственно, там люди соприкасаются с этими поездами, всякие ситуации возникают. Собака застряла в путях, она ее пыталась спасти.

– А это какое место в Гагре?

– В районе больницы. Между больницей и бывшим магазином «Континент». Машинист, видя препятствие на путях в виде человека, издал сигнал. Она отошла от пути, а потом снова резко зашла в опасную зону. Он экстренное торможение применил, но это не помогло, это поезд не остановит моментально».

ЧП на железной дороге, в том числе и с летальным исходом, случались и в советские времена. Тогда железнодорожное движение в Абхазии было транзитным и гораздо более интенсивным. Но зато сейчас пешеходы отвыкли от него, утратили бдительность. Хазириши считает:

Просим машинистов, чтобы они каждый раз сигналы издавали, но местные жители тоже жалуются: спать не даете нам

«Ну, я вижу так, что социальная реклама нужна. Людям должны попадать все время на глаза предупреждения, они не должны расслабляться. Эпизод был в прошлом году: человек с наушниками шел в районе тоннеля сквозь Сухумскую гору со стороны улицы Чанба. Тоже его зацепило негабаритным составом, но жив остался, операцией отделался. Это даже если у машинистов спросишь, у каждого машиниста много на памяти таких случаев, разных эпизодов достаточно. Но, в общем, конечно, больше всего надо переживать за детей, за подростков, потому что они вот как-то более уязвимы. Они привыкают к железной дороге: нет поезда, нет поезда… Вот он десять раз прошел путь и видит, что там тишь да гладь, а в одиннадцатый раз расслабился – и вот поезд появляется. Просим машинистов, чтобы они каждый раз сигналы издавали, но местные жители тоже жалуются: спать не даете нам. В советское время это все огорожено было. Меня спросишь, надо в густонаселенных местах сделать ограждения, чтобы не могли туда люди попадать. Ну, там, где переезды, там стоят знаки предупреждения: и автодорожные знаки, и наши знаки. Ну, а по-хорошему везде, где населенные пункты, надо делать ограждения. Наверное, так, мне кажется. Ну, это как бы уже вопросы будущего. Потому что это денег стоит. А у нас все, что денег касается, даже небольших, не принимается, экономят на всем».

О том, какие меры планирует предпринять и уже предпринимает руководство АЖД, чтобы исключить или свести к минимуму подобные ЧП, Хазириши сказал:

В основном у нас проблемы на переездах возникают в Очамчырском районе, потому что там много несанкционированных переездов. Просто люди сами делают насыпи в удобных для них местах

«Будем давать социальную рекламу по телевизору, вывешивать билборды с соответствующими предупреждениями. И больше знаков на путях будем ставить. Четыре шлагбаума, которые расположены от Псоу до Сухума еще с советских времен, – там не возникает никаких таких эпизодов. В основном у нас проблемы на переездах возникают в Очамчырском районе, потому что там много несанкционированных переездов. Просто люди сами делают насыпи в удобных для них местах. Мы уже отремонтировали пункты, где располагались дежурные по переездам, покрасили их, побелили, электричество подвели, кондиционеры поставили. Сейчас будем нанимать перед летним пассажирским сезоном работников и делать переезды круглосуточными, поднимать и опускать шлагбаумы. И для увеличения скорости пассажирского движения это необходимо, потому что на каждом таком переезде, когда он не оборудован шлагбаумом, поезда сбавляют скорость и теряют время».

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия

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