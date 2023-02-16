«Нужная газета» напоминает, что 10 февраля президент Аслан Бжания встретился с бизнесменами, чтобы заручиться их поддержкой в продвижении проекта закона об апартаментах. В интервью изданию общественный деятель Лаша Шамба заявил, что «в реализации этого проекта у Аслана Бжания есть личная заинтересованность, которая вступает в противоречие с интересами страны и нашего народа».

Нас удивило, что очередное безумное предложение действующего президента, которое вызывает большие опасения у народа Абхазии и несет за собой серьезные риски для нашей страны, поддерживают Беслан Агрба и Мусса Экзеков

«Мы хорошо понимаем, что проект закона об апартаментах – это еще одна попытка обмануть народ и обойти запрет на продажу жилья иностранным гражданам! Поэтому общественные организации, партии, в состав которых входит большое количество людей, пригласили бизнесменов встретиться с нами после встречи с президентом. Уверен, что при обсуждении столь важного для будущего страны вопроса вам необходимо знать, прежде всего, мнение общественности. К нашему сожалению, никто из приглашенных нами людей не соизволил прийти на встречу, что говорит об их отношении к общественному мнению. И все же мы считаем нужным еще раз донести до вас, до исполнительной власти, до депутатов парламента, что большинство граждан Абхазии против продажи апартаментов иностранцам, против передачи в иностранные руки наших земель. Не скроем, что нас удивило, что очередное безумное предложение действующего президента, которое вызывает большие опасения у народа Абхазии и несет за собой серьезные риски для нашей страны, поддерживают Беслан Агрба и Мусса Экзеков. Еще больше нас удивляет, что руководитель московской абхазской диаспоры и председатель Всемирного абхазо-абазинского конгресса не считают нужным прислушиваться к мнению народа. Призываю вас не идти против национальных интересов нашей страны», – заявил Лаша Шамба.

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Кандидат юридический наук Ираклий Бжинава написал пост на своей странице в Facebook:

Мы пока на воротах, но все время на воротах стоять нельзя, нужно самим переходить к активным, решительным действиям

«Мы не должны допускать вхождения в Союзное государство, это подорвет наш и без того призрачный суверенитет и похоронит надежды на признание государствами мира. Мы не должны допустить ратификации соглашения по пицундской госдаче в любом виде, в том числе и в измененном. Мы любой ценой не должны допустить либерализации рынка недвижимости, в том числе свободную продажу так называемых апартаментов иностранным гражданам. Это угроза нашей государственности и демографическая угроза нашему этносу. Мы не должны допустить передачу энергетики иностранным государствам или компаниям. Мы пока на воротах, но все время на воротах стоять нельзя, нужно самим переходить к активным, решительным действиям».

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Агентство «Апсныпресс» публикует интервью с начальником Управления по контролю за оборотом наркотиков (УКОН) МВД РА Астамуром Пачалия. Он сообщил, что в управлении работают 15 человек, однако для более эффективной работы этого недостаточно. В городских управлениях и районных отделениях внутренних дел нет отдельных подразделений по контролю за оборотом наркотиков.

«У нас один из самых беспокойных районов – Очамчырский. Сложная ситуация и в Гудаутском районе, там практически в каждом селе закладки. Непросто и в других районах. Было бы хорошо, если бы открыли хотя бы два отделения – в Гагрском и Очамчырском районах», – сообщил Астамур Пачалия.

Он уточнил, что на территории Абхазии действует около 10 наркоканалов, большую часть распространителей наркотических средств путем так называемых «тайных закладок» представляют иностранные граждане.

«Основным каналом поставки наркотических средств на территорию Республики Абхазия является Российская Федерация. Однако имеются этнические группы, использующие транзит через Российскую Федерацию в Республику Абхазия, в частности, Узбекистан, Таджикистан, Азербайджан, ранее это была еще и Украина. Со стороны Грузии фактов незаконного ввоза наркотических веществ зафиксировано не было. Многие из задержанных отбывают срок наказания. Неважно, какой наркотик, количество и объем, за сбыт дается минимум 15 лет. Основным видом из поступающих наркотиков является метадон. Это тяжелый наркотик, который употребляет 90% наркозависимых граждан Абхазии. Вторым по значимости является мифедрон, который употребляет в основном молодежь, среди которых часто в поле зрения сотрудников попадаются молодые девушки», – пояснил начальник Управления по контролю за оборотом наркотиков МВД РА.

Они осуществляют свою преступную деятельность, используя мессенджеры WhatsApp и Telegram. Через них главари организовывают поставку наркотических средств в Абхазию

По его словам, организаторы наркоканалов зачастую находятся за пределами Республики Абхазия, в том числе и граждане Абхазии, в таких странах как Российская Федерация, Азербайджан, Таджикистан. «Они осуществляют свою преступную деятельность, используя мессенджеры WhatsApp и Telegram. Через них главари организовывают поставку наркотических средств в Абхазию для последующей реализации путем так называемых тайных закладок. Что касается законодательства в сфере незаконного оборота наркотиков, санкции статей достаточно суровые, однако насколько одинаково строго они применяются к тем или иным категориям граждан, вопрос достаточно сложный. В данном направлении важна именно неотвратимость наказания, а также исключение лазейки в законодательстве по условно-досрочному освобождению», – подчеркнул Астамур Пачалия.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия

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