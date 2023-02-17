В Южной Осетии может появиться новая политическая партия, которую создают местные предприниматели. Они сомневаются, что в условиях войны в Украине Россия сможет финансировать республику в прежнем объеме, и предлагают «уходить от дотаций».

Инициаторы создания политической партии, которой дали название «Развитие», уже провели учредительные собрания во всех районах Южной Осетии. Сегодня они презентовали партию и жителям Цхинвала.

Идеи и цели новой политической силы, по словам организаторов, будут направлены на развитие экономики. Более подробно об этом рассказал один из лидеров партии «Развитие» Сергей Валиев:

«В самом названии закладывается смысл – «развитие». Больше партия будет с экономическим уклоном, так как основной костяк, который есть у нас, – это люди, которые занимаются каким-то предпринимательством. Наверное, возникает вопрос, а зачем вам нужна политическая партия, раз вы занимаетесь экономикой? Но, к сожалению, в современных реалиях получается так, что экономический блок вообще не слышен. Предприниматель как таковой остается один на один с государственным механизмом, который надо уговаривать, упрашивать, чтобы быть услышанным о своих проблемах, чаяниях, о том, что он хочет реализовать. Поэтому и родилась идея создать партию «Развитие», которая будет защищать интересы предпринимателей. По-другому не получается. Только так мы сможем защитить и продвинуть вперед наши интересы».

По словам Сергея Валиева, вокруг партии собираются люди, «которые давно состоялись в бизнесе» и их слова подтверждаются делами.

На вопрос из зала о том, как будет реализовываться политика партии и в чем она будет заключаться, Валиев ответил:

«Экономика и социальная сфера неотделимы, поэтому любая политическая партия, которая создается, будет заниматься и социальной сферой. Сейчас, повторюсь, пока еще рано о чем-то говорить, пока не сделал «гоп». Сейчас хочу, например, по поводу бюджетной сферы сказать, что мы – дотационная республика. И проблема в том, что мы подходим к тому времени, когда бюджетная сфера начинает сокращаться, и без экономического развития Республики Южная Осетия, малого и среднего бизнеса мы очень сильно сократимся, я имею в виду бюджетный аппарат, именно бюджетники. И мы столкнемся, уже сейчас сталкиваемся с проблемами. Так как есть проблема сейчас у России, а мы полностью дотируемся из РФ, порядка 20 процентов только наши налоги, поэтому, естественно, вот это и будет политика: когда ты самостоятелен финансово, ты можешь развивать любые сферы – здравоохранение, ту же социальную сферу, образование и остальные. То есть никто не говорит, что мы будем заниматься только экономикой, а все остальное забудем. Но мы говорим о том, что пора уходить от дотаций, стать самостоятельными, что-то производить. Тем более, у нас есть возможности и есть умения, знания, есть опыт тех людей, которые уже что-то сделали».

Председатель Союза промышленников и предпринимателей Южной Осетии Виссарион Догузов объяснил, почему у него, как у большинства представителей бизнес-сообщества республики, появилось убеждение в необходимости создания партии предпринимателей:

«У меня никогда не было таких амбиций. Я тридцать лет в бизнесе, у меня никогда не было такого соблазна, чтобы создать политическую партию. Но я и мои коллеги, с которыми мы ее организовали, поняли, что без этого не получится. И скажу, почему не получится. Мы, люди бизнеса, очень занятые люди, у нас нет времени на то, чтобы заниматься политическими вопросами… Из-за этого мы создавали иногда временные альянсы с разными политическими партиями. Мы говорили им: мы вам поможем, встанем рядом с вами, например, во время выборов. И они обещали, а мы просили взамен, чтобы вопросы, которые остро стоят перед бизнесом, перед предпринимательством, чтобы они ставили эти вопросы в парламенте, принимались законы, которые могут способствовать развитию бизнеса. Но получалось так, что каждый раз мы им всячески помогали, а когда они попадали в парламент, то напрочь забывали про наши проблемы. Я в бизнесе 30 лет, с 92-го года, и это все продолжается».

Виссарион Догузов добавил, что последние тридцать лет экономическим вопросам в республике уделяется очень мало внимания:

«Мы знаем, что вот эти 30 лет, у нас не было никакой экономики, у нас была одна политика. И эта политика довела нас до того, что у нас нет своего бюджета, у нас нет своей суверенности… И практически три четверти нашего бюджета состоит из денег, которые нам присылает Россия. Почему мы решили, еще раз, создать эту партию? Вы знаете, какая сейчас ситуация в России – Россия ведет военные действия на Украине. Мы видим эти города в Луганске, на Донбассе, в Запорожье и так далее, какая там ситуация, они разрушены… Цхинвал 15 лет строится благодаря не нашим деньгам, а российским. Россия каждый год перечисляет огромные деньги. И потому у нас есть сомнения, что Россия в дальнейшем таким же образом будет финансировать Южную Осетию. Не будет этого, они сократят. С одной стороны, это правильно, потому что там надо строить. Значит, в этом случае, что нам надо опять ждать, когда нам пришлют вот эти деньги? Мы все взрослые люди, у нас очень талантливый народ. И почему тут сложилась такая тенденция, что наши таланты мы можем использовать, только работая на административный ресурс… Эту политику надо в корне изменить… Очень волнует, что молодежь не хочет идти в бизнес, а единственный путь для благополучия, для обогащения, не будем бояться этого слова, для хорошей жизни – это есть бизнес… Поэтому мы считаем важным создать такую атмосферу, такой климат, чтобы побольше молодежи пошло в бизнес».

Как сказал в беседе с «Эхом Кавказа» Сергей Валиев, учредительный съезд республиканского масштаба партия соберет через месяц. Именно на нем партийцы представят подробную программу социально-экономического развития Южной Осетии.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия

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