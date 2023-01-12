Новый год как точка отсчета. «Эхо Кавказа» выяснило, каких событий ждут от предстоящего политического года спикеры общественного мнения Южной Осетии и какие надежды они связывают с новым политическим сезоном.

«Эхо Кавказа» спросило политического журналиста Руслана Тотрова, с чем, по его мнению, связаны ожидания в общественной и политической жизни Южной Осетии. Руслан Тотров ответил, что придумывать здесь нечего: главные надежды югоосетинского общества в 2023 году связаны с выполнением Аланом Гаглоевым обязательств построить правовое государство, принятых им во время избирательной кампании:

«Двумя ключевыми проектами нового (а на деле не такого уж и нового) политического руководства Южной Осетии я вижу следующее.

Первое. Это безусловное и жесточайшее с точки зрения законности обеспечение прав и свобод граждан государства Алания. Если мы посмотрим на то, как дела с этим обстояли пять лет до прихода к власти господина Гаглоева, становится совершенно очевидным, что плачевность диспозиции требовала уже хирургического вмешательства. Поэтому для меня маркером станет то, насколько эффективно, а не просто декларативно президент и его команда обеспечат защиту прав людей Южной Осетии, будь то право на справедливое расследование, на справедливый суд или просто справедливое пребывание в статусе гражданина государства.

И второе – это, конечно же, то, о чем тогда еще кандидат в президенты Гаглоев многократно говорил во время дебатов, его команда вторила президенту, – это справедливое, скрупулезное расследование всей политико-хозяйственной деятельности предыдущего режима.

Это история с попыткой передачи Грузии пяти процентов территории, которую едва не провернул мотодесантный президент Анатолий Бибилов. Это бездействие властей в деле Джабиева. Это многочисленные истории, когда распиливались десятки миллионов рублей совершенно по-бытовому, внаглую. Вот эти два основных телодвижения будут для меня определяющими: может ли и готова ли власть в лице Алана Гаглоева и его команды что-то поменять, либо же мы снова становимся очевидцами сугубо декларативного и бутафорского подхода к исполнению своих обязанностей».

Депутат югоосетинского парламента Давид Санакоев указывает, что предстоящий год – это год подготовки к парламентским выборам, которые должны пройти в Южной Осетии в июне 2024 года.

Возможно, некоторые граждане захотят создать свои партии, как требует закон за год до выборов, чтобы получить право на участие в избирательной кампании. Кто-то захочет попробовать свои силы в качестве мажоритарного кандидата. Наверное, будут среди них и сторонники, и оппоненты нынешней власти. По мнению депутата, важно, чтобы никто из них не был ущемлен в правах.

Необходимо покончить с практикой прежнего руководства, когда неугодных кандидатов без видимых причин не допускали к выборам, когда под формальными предлогами политические партии закрывали или отказывали им в регистрации, говорит Давид Санакоев:

«Понятно, что многие кандидаты ошибаются при заполнении документов для регистрации в ЦИК, почти к каждому можно придраться и отстранить от выборов. Понятно, что есть масса возможностей придраться к партиям - в учредительных документах или отчетностях можно обнаружить массу нарушений, а в партийных списках - двойников. Это все следствие пока еще низкой юридической, политической культуры. Поэтому люди с активной гражданской позицией ждут в лице государства – того же Минюста или Центризбиркома – партнера, а не оппонента, ждут наставника, пусть строгого, требовательного, но все-таки наставника, но не какое-то непреодолимое препятствие. Это важно, потому что подобные вещи характеризуют политический режим.

– Полагаете, есть надежда, что власти станут лояльно относиться к своим оппонентам, в республике появится свободная политическая конкуренция?

– Есть такая надежда, тем более что и президенту в свое время не дали зарегистрировать свою партию «Аланский союз», не допустили к парламентским выборам, а глава Минюста Олег Гаглоев подвергался незаконным и политически мотивированным преследованиям. Так что они на себе это все испытали, все понимают».

Политолог Вячеслав Гобозов говорит, что его надежды не меняются на протяжении многих лет, он не устает о них говорить. Они известны и понятны жителям республики – это отказ от чрезмерной централизации власти в руках главы республики, которая, вне зависимости от личных качеств руководителя, неизбежно парализует развитие государственных и гражданских институтов Южной Осетии.

Каждый кандидат в президенты, каждая партия на парламентских выборах обещает покончить с изжившей себя президентской монархией, но после выборов политики почему-то забывают о своих обязательствах.

По мнению Вячеслава Гобозова, теперь есть основания для надежды, что предвыборные обещания будут выполняться. Политолог указывает на поправки к конституционному закону «О прокуратуре», внесенные на рассмотрение в парламент президентом в декабре прошлого года. По сути, Алан Гаглоев предлагает законодательному органу отстранять от должности генерального прокурора, если его работа будет признана депутатами неудовлетворительной.

По действующему законодательству парламент утверждает представленную главой республики кандидатуру на пост генпрокурора, но во время исполнения своих полномочий он не подотчетен депутатскому корпусу – только президенту. По словам политолога, это один из элементов президентской монархии, которая вкупе с влиянием на судебную систему позволяет президенту править без оглядки на нарушение конституции, на протесты депутатов и югоосетинского общества, что неизменно приводит к политическому кризису и росту протестных настроений.

Отказываясь от единоличного контроля над генпрокурором, президент Гаглоев передает часть своих властных полномочий депутатам. Это хорошее начало, говорит Вячеслав Гобозов:

«На самом деле, конечно, все назрело давным-давно – систему нужно менять. Необходимо уходить от этой, в самом худшем ее варианте, президентской монархии к смешанной полупрезидентской или президентско-парламентской системе власти. Необходимы реформы, охватывающие все сферы государственной и общественной жизни республики.

– Зачем президенту ослаблять свою власть, свои позиции? Какая в этом польза для него?

– Затем, что вот это укрепление власти, как показывает опыт нашего государства, чревато сокращением той базы поддержки, которая бывает у президента. Централизация власти приводит к тому, что в конечном итоге с президентом остаются только те, кто готов говорить ему «да» постоянно. А потом президент внезапно обнаруживает, что, оказывается, есть очень много людей, которые ему «да» не говорят, но это обнаруживается, когда они уже стоят на площади и изменить уже ничего нельзя. На самом деле, все наоборот: шаги наподобие тех, что мы наблюдали в декабре, будут расширять базу его поддержки. Те, кто голосовал за Гаглоева, голосовали за перемены, в том числе, за деконцентрацию и децентрализацию власти. И те, кто не голосовал за него и за оппозицию, тоже понимают, что система зашла в тупик.

Попытки все в своих руках сосредоточить, назначать всех, включая уборщиц, уже вызывают смех и неприятие во всех общественных слоях. Поэтому, как бы парадоксально это кому-то ни казалось, вот такие шаги, наоборот, укрепляют его власть и политические позиции. Если он дальше продолжит в том же направлении, то общественная поддержка будет только возрастать. Следовательно, и угрозы, которые сегодня реально существуют, в том числе, и реваншистские тенденции, будут только ослабевать и иметь меньше шансов для реализации».

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия

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