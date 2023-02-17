Информационная неделя в Южной Осетии началась с ожидания отчета правительства по итогам заседания Межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между Южной Осетией и Россией.

В прошлую пятницу после возвращения из Москвы министр экономического развития Дзамболат Тадтаев проинформировал избирателей о принятии Инвестиционной программы содействия социально-экономическому развитию Южной Осетии на 2023-2025 годы. Она предусматривает реализацию 46 мероприятий. Общий объем финансирования составляет 3 587,0 млн рублей, т. е. приблизительно 1 200 млн рублей в год.

Это немного меньше, чем в прошлые годы. Для сравнения: на трехлетнюю Инвестпрограмму в 2020-2022 годах Россия выделила 4,5 млрд рублей – на 52 мероприятия по 1,5 млрд рублей на каждый год. Двухлетняя программа 2018-2019 года: 51 мероприятие на общую сумму 3370 млн руб. – по 1, 518 млрд рублей в год.

Принятую Инвестпрограмму можно расценивать по-разному – как сокращение фиксирования на 20% или доведение до размера, который республика в состоянии выполнить. Все-таки это лучше, чем каждый раз в конце года переносить невыполненную часть программы на следующий год и подгонять бюджет – сокращать его на неосвоенную часть, а после лгать о стопроцентном выполнении Инвестпрограммы и принуждать российских партнеров к поздравлениям с успешным завершением года.

Жители республики и наблюдатели ждали продолжения разговора по итогам Межправкомиссии в начале недели, но, увы, не случилось. Между тем не озвучено главное – что будет с таможенными тарифами, с налогами и с оптимизацией кадров бюджетных организаций и госучреждений. Глава Таможенного комитета Мурат Цховребов на прошлой неделе питался успокоить общественное мнение:

«В отношении товаров, произведенных на территории России и импортируемых в Южную Осетию, не будут применяться таможенные пошлины, так как в 2012 году РЮО и РФ подписали Соглашение о режиме торговли товарами…. Пошлины будут применяться только в отношении товаров, произведенных в третьих странах, с которыми у РЮО нет соглашений о беспошлинной торговле или снижении ставок пошлин… Также таможенные пошлины не касаются товаров, завозимых в РЮО для личного пользования физическими лицами. Не будут применяться они и в отношении автотранспортных средств, ввозимых в РЮО для таможенного оформления».

Все так. Вопрос лишь в том, что такое товары, произведенные на территории России с точки зрения таможенного оформления? Для идентификации товара этикетки с указанием российского производителя недостаточно. Необходим целый перечень документов, подтверждающих его происхождение в соответствии с требованиями Таможенного союза. Это несложно выполнить, когда речь идет о крупной партии одного-двух наименований.

Но таких операций в Южной Осетии единицы. Основная масса товарооборота – это перемещение товаров из российской оптовой сети в югоосетинскую розницу. Местные торговцы закупаются для своих магазинов на рынках Северного Кавказа – сотни наименований продукции в одной машине. Оформить их как положено для пересечения государственной границы невозможно. Об этом таможенный юрист Тимур Кокойты предупреждал еще в начале 2020 года, когда «Нижний Зарамаг» перешел на требования Таможенного союза:

«Пошлин нет, но есть требования к оформлению. Оно должно быть полным, достоверным. По идее, так, но в наших условиях это невозможно. Партия маленькая, а в ней наименований пятьдесят, а то и сто, и по каждой позиции нужно предъявить таможне, например, разрешение на экспорт товара от производителя».

Невозможно эти перевозки оформлять и в виде беспошлинного ввоза товаров для личного пользования, – ни по весу, ни по стоимости товара не подходит. Вопрос: насколько вырастут югоосетинские пошлины после перехода на тарифы ЕАЭС или России? Может, вообще не вырастут? Тогда надо подробно объяснить людям положение дел.

Не рассказал главный таможенник и о том, что будет с пошлинами на иномарки, по каким тарифам их будут растаможивать в Южной Осетии? Наконец, что будет с кадрами? «Соглашение о содействии реализации Государственной программы социально-экономического развития Республики Южная Осетия на 2022-2025 годы» обязывает югоосетинское правительство ограничить совместителей полутора ставками. Требование Москвы совершенно справедливое – в конце концов, соглашаясь на раздутые штаты в госучреждениях, она рассчитывала трудоустроить максимальное количество югоосетинских граждан. Это, в принципе, форма социальной поддержки населения республики, где состояние экономики не позволяет решать проблему безработицы иными способами.

Но Москва не рассчитывала, что эту помощь приватизирует местная бюрократия: чиновники и члены их семей занимают по несколько ставок, в то время как значительная часть населения остается без работы. С другой стороны, для президента Гаглоева сейчас выполнить требования соглашения означает нажить себе массу врагов, в первую очередь среди наиболее влиятельной части населения…

Правительство пока молчит. Не отчитались чиновники и перед депутатами - они тоже в полном неведении. Это тот случай, когда главное информационное событие недели – отсутствие интересующей общество информации.

К другим темам. Во вторник, 14 февраля, правительство объявило о ликвидации государственного унитарного предприятия «Дорэкспострой». Двести семьдесят сотрудников обещали перевести на работу в точно такое же предприятие, только вновь созданное. Название новой строительной организации также утвердят в ближайшие дни.

На брифинге в Комитете информации и печати глава Комитета по эксплуатации автомобильных дорог Константин Елдзаров прокомментировал решение правительства:

«Такая мера принята в связи с необоснованно образовавшимися долгами у «Дорэкспостроя» и невозможностью работы организации в прежнем виде. Дорожники сегодня переходят в новый формат, новое русло. Надеюсь, что такой упадок и разорение организации, с которыми мы столкнулись в «Дорэкспострое», больше никогда не будет. Мы все должны работать на благосостояние нашего народа, а не заниматься мошенническими схемами».

Говоря о необоснованных долгах «Дорэкспостроя», Константин Елдзаров очевидно имел в виду скандальную историю с закупкой битума по необоснованно завышенным ценам через посредника ООО «Казо» в бытность президентом Анатолия Бибилова.

По выводам Генпрокуратуры это привело «к увеличению расходов на общую сумму в 56 170 055 рублей, притом что РГУП «Дорэкспострой» имел реальную возможность закупать и завозить битум самостоятельно, без привлечения посредника ООО «Казо», на более выгодных условиях».

Наверное, таких эпизодов в деятельности «Дорэкспостроя» хватает, но все-таки не все долги предприятия «необоснованные». Есть среди них и вполне себе законные – перед субподрядными российскими организациями, которых ГУП кинул самым мошенническим способом. Одно из таких предприятий – «Домстрой». Говорит директор компании Курбан Буганов:

«Вот собираются закрыть «Дорэкспострой». Мне интересно, а как же они собираются поступить с его долгами, которые возникли из-за того, что директор «Дорэкспостроя» Мурат Лалиев и председатель Комитета по дорожному строительству Эдуард Гузитаев присвоили деньги, которые они должны были нам выплатить? Работа была выполнена, об этом есть акт Счетной палаты. Кто нам теперь заплатит?

– Много российских предприятий кинули?

– Из тех, с кем я до последнего времени общаюсь, многим не заплатили, исказили предусмотренные сметой расценки и т.п. Много таких. Многие, видя мою ситуацию, опустили руки, даже судиться не стали и расхлебывают долги до сегодняшнего дня. К кому только я не обращался, и к Владимиру Путину, и в другие инстанции, все отвечают одно и то же: Южная Осетия – это суверенное государство, все вопросы должны решаться там. Но «там» этот вопрос никак не решается. По сегодняшний день рабочие ко мне ходят, надеются, что вернут им заработанную в Южной Осетии копейку. Когда это будет? Десять лет уже прошло… Когда мы нужны были, нас позвали восстанавливать республику. Мы работали, радовались, когда выполнили работу, но в конце нас кинули».

Югоосетинская общественность восприняла новость о ликвидации «Дорэкспостроя» негативно, как нежелание расследовать коррупционные преступления, совершенные руководством предприятия совместно с тем же самым Комитетом по эксплуатации автомобильных дорог, но прежде всего – предыдущим руководством республики. Не иначе решили, что проще списать и забыть. Конечно, такое решение причиняет ущерб репутации новой власти, потому что решение непрозрачно, его мотивы непонятны. Она как будто покрывает злоупотребления своих предшественников. Так это выглядит со стороны.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия

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