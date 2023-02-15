Правительство Южной Осетии ликвидирует «Дорэкспострой» – предприятие, печально известное мошенническими схемами в области дорожного строительства. По мнению инициаторов, это позволит избавиться от коррупционного шлейфа, тянущегося за предприятием. «Эхо Кавказа» выясняло, является ли эта мера достаточной?

Государственное унитарное предприятие «Дорэкспострой» ликвидируют. Двести семьдесят сотрудников переведут на работу в точно такое же предприятие, только вновь созданное. Название новой строительной организации утвердят в ближайшие дни.

На брифинге в Комитете информации и печати глава Комитета по эксплуатации автомобильных дорог Константин Елдзаров прокомментировал решение правительства:

«Такая мера принята в связи с необоснованно образовавшимися долгами у «Дорэкспостроя» и невозможностью работы организации в прежнем виде. Дорожники сегодня переходят в новый формат, новое русло. Надеюсь, что такого упадка и разорения организации, с которыми мы столкнулись в «Дорэкспострое», больше никогда не будет. Мы все должны работать на благосостояние нашего народа, а не заниматься мошенническими схемами».

С этими словами трудно не согласиться за исключением одного – «необоснованных долгов». Есть среди долгов «Дорэкспостроя» и вполне себе обоснованные перед субподрядными российскими организациями, которых ГУП кинул самым мошенническим способом.

Одно из таких предприятий – «Домстрой». Говорит директор компании Курбан Буганов:

«Собираются закрыть «Дорэкспострой». Мне интересно, а как они собираются поступить с его долгами, которые возникли из-за того, что директор «Дорэкспостроя» Мурат Лалиев и председатель Комитета по дорожному строительству Эдуард Гузитаев присвоили деньги, которые они должны были нам выплатить? Работа была выполнена, об этом есть акт Счетной палаты. Кто нам теперь заплатит?

– Много российских предприятий кинули?

– Из тех, с кем я до последнего времени общаюсь, многим не заплатили, исказили предусмотренные сметой расценки и т.п. Много таких. Многие, видя мою ситуацию, опустили руки, даже судиться не стали, и расхлебывают долги до сегодняшнего дня. К кому только я не обращался – и к Владимиру Путину, и в другие инстанции, все отвечают одно и то же: Южная Осетия – это суверенное государство, все вопросы должны решаться там. Но там этот вопрос никак не решается. По сегодняшний день рабочие ко мне ходят, надеются, что вернут им заработанную в Южной Осетии копейку. Когда это будет? Десять лет уже прошло… Когда мы нужны были, нас позвали восстанавливать республику. Мы работали, радовались, когда выполнили работу, но в конце нас кинули».

Строитель из Дагестана Курбан Буганов зарегистрировал новую фирму «Домстрой» специально для работы в Южной Осетии и 14 января 2009 года был уже в Цхинвале. Его фирма неплохо себя зарекомендовала в республике на восстановлении жилья, и в 2011 году Буганову предложили заняться дорожным строительством, он согласился. Ему дали подряд на строительство двух участков на дорогах Дменис-Бикар и Цхинвал-Знаур.

«Домстрой» тогда выступал в качестве субподрядчика, генподрядчиком был ГУП «Дорэкспострой». С подрядов взимался откат в размере 15%, который, говорит Буганов, он аккуратно передавал председателю Комитета по дорожному строительству Гузитаеву Эдуарду.

Но, несмотря на выполнение всех формальных и неформальных условий, его все равно кинули – не выплатили 12,7 миллионов рублей за выполненные работы. Не получив расчет, Буганов, соответственно, не смог расплатиться уже по своим долгам – с поставщиками стройматериалов и главное с рабочими. И те, и другие до сих пор требуют от Курбана Буганова рассчитаться по долгам. Одиннадцать лет он находится под прессингом должника.

Буганов через Арбитражный суд пытался взыскать деньги с генподрядчика ГУП «Дорэкспострой», который вел с ним расчеты. Правоту Буганова в суде подтвердил акт Счетной палаты Южной Осетии, ее представители принимали отстроенные объекты и составляли акты выполненных работ. Но Арбитражный суд эти доказательства проигнорировал. Дело разбирала судья Высшего арбитражного суда Ирина Лалиева, племянница ответчика – директора ГУП «Дорэкспострой» Мурата Лалиева. Неудивительно, что Курбан Буганов проиграл.

Когда истец узнал, что его судила племянница ответчика, он пытался добиться пересмотра дела по вновь открывшимся обстоятельствам. Но с того времени Ирина Лалиева пошла на повышение – она возглавила Арбитражный суд республики, поэтому все его дальнейшие попытки добиться пересмотра дела были отклонены.

Это было в бытность президентом Леонида Тибилова. Когда пришел к власти Анатолий Бибилов, предприниматель надеялся, что со сменой руководства его вопрос может решиться положительно. Но, как оказалось, долги предшественников никого не интересуют. Чиновники в принципе не воспринимают их как долги государства, которые они наследуют вместе с властью. Они скорее считают это несправедливым: вынуть из своего рта кусок, чтобы компенсировать съеденное предшественниками.

Поэтому единственное, чего Буганов смог добиться, – Генпрокуратура возбудила против него уголовное дело за клевету по заявлению Эдуарда Гузитаева, после чего предприниматель вынужден был покинуть республику.

Но Курбан Буганов не оставлял стараний. После победы Алана Гаглоева на президентских выборах он обратился и к нему:

«Я обратился с письмом к Алану Эдуардовичу с надеждой, что он окажет помощь в этом вопросе. К сожалению, так и не получил ответа. В канцелярии, где было зарегистрировано письмо, мне сказали, что его отправили министру строительства… Не знаю, где оно теперь, наверное, потерялось. Собираюсь написать еще одно письмо Алану Эдуардовичу, надеюсь, оно дойдет и президент обратит на него внимание. Возбужденное против меня дело о клевете на Гузитаева Генпрокуратура прекратила после победы Гаглоева на выборах. Битиев Сергей Мерабович это дело открывал, он же его и закрыл из-за отсутствия состава преступления. Но, в любом случае, преследовавшие меня сотрудники прокуратуры работают на своих местах, поэтому нет никакой возможности поехать в республику доказывать свою правоту».

По словам Константина Елдзарова, решением о ликвидации «Дорэкспостроя» «удается сохранить все рабочие места, несмотря на крах, а также сохранить лицо перед стратегическим партнером – Россией».

Интересный выход – он как будто предполагает, что ликвидация предприятия как бы обнуляет позор. Это похоже на попытку перевернуть страницу и начать с чистого листа – не было ни «кидалова», ни угроз, ни бесчестных решений Арбитражного суда.

«Эхо Кавказа» спросило Курбана Буганова, что он думает о ГУПах, какое впечатление они произвели на него, когда он работал в Южной Осетии:

«Южная Осетия – это суверенное государство, они там сами определяют, нужны им ГУПы или не нужны. Но в тот период, когда мы работали, я не видел никакой необходимости в этих ГУПах. Минстрой мог справиться и без них – заключать с нами договора напрямую. Мы сделали – они оплатили. «Дорэкспострой» – это, конечно, прокладка, чтобы кто-то присваивал деньги. Я так считаю.

– То есть сам «Дорэкспострой» тогда ничего не строил?

– Конечно. У них ничего не было, даже техники. Зато хорошие оклады. Комитет по эксплуатации автомобильных дорог создали на голом месте. Расходовались огромные деньги на содержание штата, служебных авто, и все. По указанию председателя комитета могли заплатить за сделанные работы, а могли и не заплатить. Он решал, с кем заключать договоры, с кем не заключать. Я считаю, это абсолютно ненужная структура».

Очевидно, проблема таких, как Курбан Буганов, в том, что российско-югоосетинские отношения не предусматривают механизмов защиты прав собственности и контрактов, защиты инвесторов. Невозможно решать споры и в международном арбитражном суде из-за ограниченного статуса республики. Все, что может предложить Южная Осетия в этих условиях, – готовность правительства вести дела честно, дорожить своей репутацией.

А ГУПы можно открывать хоть каждый день – на сохранение лица это не влияет.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия

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