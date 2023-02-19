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В Мюнхене Пашинян встретился с бывшим генсеком НАТО, лидерами стран, организаций
Премьер-министр Армении Никол Пашинян провел в Мюнхене встречу с бывшим генеральным секретарем НАТО Андерсом Фогом Расмуссеном.
«Собеседники обсудили происходящие в регионе Южного Кавказа развития и подчеркнули необходимость осуществления последовательных шагов по укреплению стабильности и мира», - говорится в сообщении пресс-службы главы армянского правительства, передает Радио Азатутюн.
На полях Мюнхенской конференции по безопасности премьер-министр Армении также встретился с генеральным секретарем ОБСЕ Хельгой Шмид, премьер-министром Хорватии Андреем Пленковичем, президентом Латвии Эгилсом Левитсом, президентом Европейского инвестиционного банка Вернером Хойером, председателем Комитета Сената США по международным отношениям Бобом Менендесом.
Другие новости дня
Госдепартамент предостерег Китай от возможных поставок оружия России
Китай предоставляет России нелетальную военную помощь, а также рассматривает возможность поставок оружия. Об этом в разговоре с телеканалом NBC News заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.
По словам дипломата, он предупредил о серьезных последствиях для Пекина в случае начала поставок вооружений Москве главу канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК Компартии Китая Ван И. Они встретились на полях Мюнхенской конференции по безопасности. Встреча в графике Блинкена не анонсировалась.
Об опасениях по поводу продажи китайского оружия российской армии Блинкен рассказал и в интервью телеканалу CBS.
Источники NBC ранее сообщали, что Китай может поставлять России военную форму и бронежилеты для весеннего наступления, но подробностей собеседники телеканала раскрывать отказались.
По данным Bloomberg, США в январе предъявили КНР доказательства того, что некоторые китайские госкомпании могут оказывать нелетальную военную и экономическую помощь России в войне Украиной. По словам собеседников агентства, Вашингтон считает, что Пекин хочет помочь России и не является нейтральной стороной.
Китай сообщения о вероятной помощи России пока не прокомментировал.
Встреча Блинкена и Ван И прошла на фоне недавнего скандала с китайским аэростатом-наблюдателем, который попал в воздушное пространство США. Госсекретарь на встрече назвал случившееся безответственным актом и подчеркнул, что такое больше не должно повторяться. В ответ на инцидент с воздушным шаром Блинкен отменил свой визит в Китай, где он должен был встретиться с главой КНР Си Цзиньпинем.
Ван И, комментируя итоги встречи с Блинкеном, отметил, что поведение США близко к истерии. По словам китайского дипломата, Пекин требовал от Вашингтона урегулировать вопрос спокойным образом, но просьбы были проигнорированы и аэростат сбили истребители. Ван И отметил, что сбитое устройство было гражданским и попало американское воздушное пространство из-за сильного ветра.
Ван И также подчеркнул, что Китай стремится к взаимному уважению и сотрудничеству с США, но Вашингтон видит в КНР как серьезного геополитического конкурента. Такой взгляд Пекин считает ошибочным, сказал дипломат.
Ильхам Алиев: Минская группа ушла на пенсию
В ходе состоявшегося 18 февраля обсуждения в рамках 59-й Мюнхенской конференции по безопасности президент Азербайджана Ильхам Алиев, в частности, говорил о переговорных площадках.
В ходе панельной дискуссии под заголовком «Свернуть горы? Построение безопасности на Южном Кавказе», в которой также принимали участие премьер-министр Армении Никол Пашинян и премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили, азербайджанский лидер отметил, что одной из площадок для урегулирования отношений между Баку и Ереваном является брюссельский формат. Он, по его словам, трехсторонний: Азербайджан, Армения и Евросоюз.
По словам Алиева, существуют также американская и российская платформы для армяно-азербайджанского урегулирования. Он заявил, что Франция отсутствует в указанных форматах из-за односторонней проармянской позиции властей этой страны.
«И это понятно. Если ты посредник, ты не можешь быть на чьей-то стороне, ты не можешь показывать, что ты на чьей-то стороне», - цитирует Алиева Радио Азатутюн.
Между тем, по словам азербайджанского лидера, Минской группы ОБСЕ больше не существует. Как сообщает информационное агентство «Интерфакс-Азербайджан», Алиев заявил, что за 28 лет эта группа не добилась никаких результатов, хотя у бывших сопредседателей еще есть некоторые рычаги влияния на ситуацию.
«Минская группа ушла на пенсию и практически не существует. Может быть, она пока еще существует лишь на бумаге», - сказал Алиев.
Макрон в Мюнхене: Мы желаем поражения России, но не ее краха
Президент Франции Эмманюэль Макрон, находясь на международной конференции по безопасности в Мюнхене, дал интервью представителям французской прессы. Он заявил, что Запад готов наращивать военную помощь Украине, понимая, что война вступила в затяжную фазу. По словам Макрона, Запад хочет победы Украины, но не краха России.
Макрон подчеркнул, что Франция никогда не хотела и не будет хотеть разгрома России. Он не поддерживает позицию тех наблюдателей, которые требуют атаковать Россию на ее территории. Президент также признал, что сейчас «не время для диалога с Москвой», но выразил надежду, что военные успехи Украины при поддержке западных союзников смогут заставить Кремль сесть за стол переговоров.
Говоря о перспективах смены власти в России, Макрон выразил сомнение, что она возможна в ближайшей перспективе. По его мнению, попытки сменить режим извне уже проваливались во многих странах, а те кандидатуры, которые можно рассматривать как возможных преемников президента России Владимира Путина, значительно хуже него.
Интервью Макрона опубликовали газеты Le Figaro и Le Journal du Dimanche, а также телекомпания France Inter.
- Международная конференция по безопасности в Мюнхене проходит 17-19 февраля. В этом году ее центральная тема - война в Украине. В конференции участвуют лидеры и высокопоставленные представители многих государств, в том числе канцлер Германии Олаф Шольц, президент Франции Эммануэль Макрон, вице-президент США Камала Харрис. Российская делегация в Мюнхен приглашена не была, в отличие от оппозиционных Кремлю политиков в изгнании - Михаила Ходорковского, Гарри Каспарова и других.
Президент Еврокомиссии: Мы готовы работать вместе с Грузией над выполнением 12 рекомендаций
Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен прокомментировала встречу с премьер-министром Грузии Ираклием Гарибашвили. Она отметила, что Евросоюз готов продолжать работать с Грузией над выполнением 12-ти рекомендаций Еврокомиссии.
«У меня была хорошая возможность обсудить с премьер-министром Грузии Ираклием Гарибашвили основные вопросы повестки дня Грузия-ЕС. Мы готовы продолжать работу вместе с Грузией для того, чтобы страна добилась прогресса с точки зрения выполнения 12 рекомендаций, определенных Еврокомиссией в июне 2022 года, и чтобы максимально был использован план экономических инвестиций ЕС, особенно для развития проектов, связывающих с Черным морем», - отметила Урсула фон дер Ляйен.
Встреча Гарибашвили и фон дер Ляйен состоялась в рамках Мюнхенской конференции по безопасности, сообщает SOVA. Стороны обсудили шаги, предпринятые Грузией на пути интеграции в Евросоюз, и обстановку в регионе в плане безопасности. Согласно заявлению администрации грузинского правительства, премьер-министр детально проинформировал президента Еврокомиссии о процессе выполнения 12 приоритетов, большинство которых полностью выполнены, часть же законодательных актов направлена в Венецианскую коллегию для получения заключения по ним.
Гарибашвили: Войну в Украине надо остановить, а у Грузии есть свой мирный план
Альтернативы миру нет, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили на дискуссионной панели в рамках Мюнхенской конференции по безопасности, пишет агентство «Новости-Грузия».
«То, что мы видим сейчас, - это фокус на Украине со стороны России, это разрушительная война, и я должен сказать, что нужно сделать все, чтобы остановить эту войну», - сказал Гарибашвили.
Он добавил, что сегодня «трудно сказать, что будет» и «время покажет, где будем мы, регион и Европа после войны в Украине» и выразил обеспокоенность, что в мир вернулась риторика об угрозе ядерной войны.
Гарибашвили заявил, что у Грузии есть свой опыт войны, напомнив про 2008 год, и что 20% территории страны оккупированы Россией, и подчеркнул, что Тбилиси придерживается мирных способов урегулирования конфликта.
«Мы очень четко заявили, что у Грузии есть мирный план по восстановлению своей территориальной целостности, и я хотел бы поблагодарить ОБСЕ и других участников, которые активно участвуют в посредническом процессе…», - сказал премьер.
По словам премьера, «Грузия – маленькая страна со своими проблемами», но нынешней правящей команде удалось обеспечить мир и стабильность.
На Берлинском кинофестивале прошла премьера фильма «В Украине»
На 73-м Берлинском кинофестивале состоялась премьера документального фильма Петра Павлюса и Томаша Вольского «В Украине».
Петр Павлюс провел два месяца в Харькове, Николаеве, Киеве и других городах после начала полномасштабного вторжения и снимал, как боевые действия сказались на жизни простых людей. Мы видим раздачу гуманитарной помощи, блокпосты, детей, играющих в войну, женщин, прячущихся от обстрелов в метро, обгоревшую российскую технику.
Больше всего в фильме сцен разрушений: взорванные мосты, опустошенные жилые кварталы, руины административных зданий, брошенные вещи в полуразрушенных домах. Петр Павлюс провел несколько дней на фронте недалеко от границы с Россией и снимал, как солдаты в лесу прислушиваются к звукам артиллерийской дуэли, пытаясь определить, украинский пролетел снаряд или российский.
«Наш фильм - о том, как живут простые украинцы после того, как идиоты в Москве решили начать войну», - говорит Томаш Вольский.
Известность режиссеру принесли документальные фильмы «Другая страна» (2020), смонтированный из пленок скрытого наблюдения и прослушивания, сохранившихся в архивах госбезопасности коммунистических времен, и «1970» (2021), основанный на записях телефонных переговоров польских чиновников, руководивших подавлением народных бунтов в декабре 1970 года.
Вольский помогал режиссеру-дебютанту Петру Павлюсу монтировать отснятый в Украине материал.
«Мне очень интересно обычное в необычных обстоятельствах - как люди пытаются приспособиться и нормально жить. Во время Второй мировой войны тоже приходилось добывать пропитание и встречаться с друзьями; люди влюблялись, рождались дети. Они продолжают жить, потому что ничего другого не остается. Невозможно просто сидеть в своем подвале. В каком-то смысле это печально, потому что доказывает, что привыкнуть можно ко всему. Мы привыкли к этой войне, наблюдая за ней издалека. Так и они привыкли - к авианалетам, сиренам, разрушенным домам», - говорит Томаш Вольский.
В программе Берлинале - еще два документальных фильма о войне в Украине. Американский актер и режиссер Шон Пенн в фильме «Суперсила» рассказывает о своих встречах с Владимиром Зеленским и другими украинскими политиками. Также ожидается премьера фильма Виталия Манского и Евгения Титаренко «Восточный фронт».
24 февраля на красной дорожке у фестивального дворца пройдет демонстрация в знак солидарности с Украиной. В ней примут участие посол Украины в Германии Алексей Макеев, кинематографисты и представители Киевского и Одесского кинофестивалей.
Каспаров и Ходорковский в Мюнхене рассказали о будущем России
На международной конференции по безопасности в Мюнхене состоялась встреча с представителями российской оппозиции. В ней приняли участие Михаил Ходорковский, Гарри Каспаров, Жанна Немцова и представительница правозащитной группы «Мемориал» Ирина Щербакова. Дискуссия была посвящена представлениям оппозиционных Кремлю политиков о возможном будущем России.
Гарри Каспаров назвал победу Украины в войне необходимым условием любых позитивных изменений в российском обществе. По его мнению, российскому народу необходимо понять, что Россия проигрывает. Залогом такого понимания он назвал возвращение Украине аннексированного Крыма. «Крым - это основа путинской мифологии», - сказал Каспаров и призвал западные страны всемерно содействовать украинской победе.
По мнению Михаила Ходорковского, Западу не следует бояться эскалации боевых действий. Напротив, он считает, что деэскалация и перемирие на условиях Кремля были бы неприемлемы. «Это значит, что вору удалось бы уйти с награбленным», - высказался Ходорковский. Залогом успешного демократического будущего России он считает ослабление президентской власти и принцип разделения и баланса властей.
Жанна Немцова обратила внимание на то, что многие в России не знают подробностей о войне в Украине и не интересуются ими. Она сочла важным просвещать россиян, прибегая не только к рациональным, но и к эмоциональным аргументам. Ирина Щербакова поддержала ее. Она подчеркнула, что Западу не стоит опасаться хаоса в случае краха действующей российской власти. По ее мнению, такие страхи подогревает сам Кремль, и их необходимо преодолеть.
- Международная конференция по безопасности в Мюнхене проходит 17-19 февраля. В этом году ее центральная тема - война в Украине. В конференции участвуют лидеры и высокопоставленные представители многих государств, в том числе канцлер Германии Олаф Шольц, президент Франции Эммануэль Макрон, вице-президент США Камала Харрис. Российская делегация в Мюнхен приглашена не была, в отличие от оппозиционных Кремлю политиков в изгнании.
Нидерланды сокращают штат российских дипломатов в стране
Власти Нидерландов сообщили 18 февраля о своем решении закрыть консульство страны в Санкт-Петербурге и сократить число российских дипломатов, работающих в посольстве России в Гааге.
«Россия продолжает попытки внедрить агентов своей разведки в Нидерландах под дипломатическим прикрытием», - заявил министр иностранных дел Вопке Хукстра. В то же время, по его словам, Москва отказывается предоставить визы голландским дипломатам для работы в консульстве в Петербурге или в посольстве в Москве.
В Амстердаме отмечают, что решение ограничить количество российских дипломатов принято с учетом того, чтобы их штат соответствовал числу сотрудников в посольстве Нидерландов в Москве. «Поэтому ряд российских дипломатов должны покинуть страну в течение двух недель», - говорится в заявлении МИД Нидерландов без указания, сколько именно дипломатов должны уехать.
Правительство Нидерландов также распорядилось закрыть до вторника российское торговое представительство в Амстердаме.
В МИД России заявили РИА Новости, что Москва ответит на решение Нидерландов сократить число российских дипсотрудников.
Весной прошлого года Нидерланды объявили о высылке 17 российских дипломатов из-за подозрений в работе на разведку. Аналогичные решения тогда были приняты Бельгией, Ирландией и Чехией. После высылки в Нидерландах в то время оставались 58 аккредитованных российских дипломатов. На данный момент, как следует из информации на сайте посольства России, дипмиссия состоит из посла Александра Щульгина, а также советника-посланника, заместителя постоянного представителя при ОЗХО, торгового представителя, военного атташе, заведующего консульским отделом. Сколько всего работников, не уточняется, пишет РБК.
Новые российские атаки под Бахмутом. Обстрелы в Харьковской области
Российская армия в субботу продолжила обстрелы Украины и атаки под Бахмутом и Угледаром в Донецкой области.
Российские прокремлевские СМИ и телеграм-каналы 18 февраля сообщали о продвижении частей «ЧВК Вагнера» к северу от Бахмута в поселке Парасковиевка. Это одно из направлений ежедневных атак российских войск, которые пытаются после месяцев тяжелейших боев взять Бахмут в окружение. За последние недели российские войска продвинулись к северу от города, перерезав дорогу от Бахмута к Славянску. Однако в субботу же украинские источники утверждают, что к юго-западу от Бахмута ВСУ удалось несколько оттеснить российские части в районе поселка Ивановское, где проходит другая дорога от города. Независимые подтверждения этих данных в условиях военных действий получить крайне сложно.
Спикер объединенного пресс-центра Сил обороны Таврийского направления полковник ВСУ Алексей Дмитрашковский в эфире телемарафона 18 февраля заявил, что за ночь с пятницы на субботу российские войска предприняли на участке фронта под Угледаром всего две попытки штурам. «Хотя очень сложно назвать это штурмовыми действиями. Наступали мотострелковым подразделением. Это отделение без техники вообще, без поддержки брони», – сказал Дмитрашковский. По его словам, ослабление российского наступления на этом направлении связано с проблемами, о которых заявлял глава «ЧВК Вагнера» Евгений Пригожин: «ЧВК Вагнера» осталась без вооружения, без поддержки военных, и об этом свидетельствуют пленные, которые у нас находятся. Рассказывают, что и медицинская помощь у них полностью отсутствует», – сказал спикер ВСУ.
В субботу утро в Украине была объявлена масштабная воздушная тревога - в связи с новым российским ракетным обстрелом. Глава Хмельницкой областной госадминистрации Сергей Гамалий сообщил, что в Хмельницком было два взрыва. Глава Николаевской областной администрации Виталий Ким заявил, что Россия запустила ракеты с кораблей в Черном море, часть которых удалось сбить. В Хмельницком были легко ранены два человека, но сильно пострадал жилой сектор. В Николаеве – один раненый.
Глава администрации Харьковской области Олег Синегубов написал в своем телеграм-канале, что 18 февраля армия России вновь подвергла артобстрелу поселки и города региона. В поселке Ковшаровка ранены два человека, в Волчанске – один местный житель убит и еще двое ранены. В Купянске из-за обстрелов сгорели гаражи и два автомобиля, а в поселке Двухлетняя повреждения получила станция скорой медицинской помощи.
В ночь на субботу попал под ракетные обстрелы город Покровск в Донецкой области. Об этом сообщил председатель областной администрации Павел Кириленко. «К счастью, обошлось без жертв, однако есть разрушения: повреждены шесть жилых домов, три образовательных учреждения и центральная площадь», – рассказал Кириленко.
Российские власти отрицают обвинения в намеренных ударах по гражданским целям в ходе вторжения своих сил в Украину.
Алик Минасян избран председателем Армянской общины Абхазии
Сегодня, 18 февраля, в Доме культуры села Мачара Гульрипшского района состоялся съезд Армянской общины самопровозглашенной республики Абхазия. Перед началом съезда делегаты возложили цветы к памятнику погибшим в Отечественной войне народа Абхазии 1992-1993 гг., установленного в селе Мачара. В повестке дня было два основных вопроса: отчет о проделанной работе за три года и выборы председателя общественной организации.
Открыл съезд Армянской общины член Совета общины Хачик Минасян. Он передал слово главе президентской администрации Джансуху Нанба, который зачитал приветствие от имени президента Аслана Бжания, который выразил благодарность Галусту Трапизоняну за бескорыстный и самоотверженный труд на посту председателя Армянской общины Абхазии. В приветствии президента особо отмечено, что Армянская община вносит весомый вклад в развитие Абхазии, пишет информагентство «Апсныпресс».
На съезде выступили и.о. главы администрации Гульрипшского района Саид Харазия, представитель делегации города Сочи, председатель Союза армян России Илларион Варваштян, руководитель общественной организации ветеранов войны «Аруаа» Тимур Гулия. На съезде присутствовали вице-президент Бадра Гунба, спикер парламента Лаша Ашуба и секретарь Совета безопасности Сергей Шамба, глава Абхазской православной церкви Виссарион Аплиаа.
Председатель Армянской общины Абхазии Галуст Трапизонян предложил кандидатуру бизнесмена Алика Минасяна на должность председателя общины. Делегаты съезда единогласно избрали кандидатуру председателя благотворительного фонда «Амшен» Алика Минасяна.
Гарибашвили заявил в Мюнхене об «актерском таланте» Саакашвили
Премьер-министру Грузии Ираклию Гарибашвили на Мюнхенской конференции по безопасности пришлось отвечать на вопрос о состоянии находящегося в заключении третьего президента Грузии Михаила Саакашвили.
Гарибашвили выступал и отвечал на вопросы во время дискуссии «Сдвигая горы – укрепляя безопасность на Южном Кавказе».
«Вы упомянули кадры, фотографии, я скажу, что господин Саакашвили хороший актер», - заявил Гарибашвили, назвав бывшего президента преступником и отрицая, что он находится в критическом состоянии. По его словам, Саакашвили уже восемь месяцев отбывает заключение в частной медицинской клинике, куда был переведен из тюрьмы, и ему обеспечен максимальный комфорт и привилегии, которых нет у других заключенных, пишет агентство «Новости-Грузия».
«Вы, вероятно, видели много дезинформации, распространяемой лоббистскими фирмами, нанятыми семьей Саакашвили… То, что вы видите на видео, в Facebook, в социальных сетях, не соответствует действительности», - сказал Гарибашвили.
Премьер также заявил, что «у Грузии сильная демократия, и суть в том, что никто не может стоять выше закона» и перечислил обвинения, по которым Саакашвили уже приговорен к шести годам тюрьмы, и обвинения, по которым еще идут судебные процессы.
Алиев: Какие-либо положения о Карабахе в мирном договоре недопустимы
Какие-либо положения о Карабахе недопустимы в будущем мирном договоре между Азербайджаном и Армении, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев после трехсторонней встречи с премьер-министром Армении Николом Пашиняном и госсекретарем США Энтони Блинкеном в субботу, пишет Радио Азатутюн.
Одновременно, как передает АПА, Алиев назвал встречу конструктивной.
«Встреча прошла хорошо, по-моему, прошла конструктивно. Были обсуждены многие вопросы, в том числе подписание мирного соглашения между Арменией и Азербайджаном», - заявил Алиев, согласно азербайджанскому информагентству.
Отвечая на вопрос о совместной встрече с государственным секретарем США Энтони Блинкеном и премьер-министром Республики Армения Николом Пашиняном, президент Азербайджана сказал: «Конечно, я еще раз изложил свою позицию. Главный вопрос состоит в том, что этот мирный договор должен быть составлен на основе международных норм и принципов, какие-либо положения о Карабахе недопустимы. Была представлена позиция Азербайджана также и по этому вопросу. Три дня назад мы получили ответные предложения Армении на наши предложения. Сейчас мы их изучаем».
Вице-президент США обвинила Россию в преступлениях против человечности
«Владимир Путин провалил попытку поссорить страны Запада», - заявила вице-президент США Камала Харрис , выступая в субботу на Мюнхенской конференции по безопасности. Американский политик подчеркнула решимость Вашингтона оказывать длительную поддержку Украине.
«США понимают значение независимости», – подчеркнула Харрис, добавив, что именно поэтому ее страна будет и далее возглавлять коалицию государств, поддерживающих Украину. Харрис напомнила, как США перед 24 февраля прошлого года предупреждали о возможности российского вторжения: «Многие задавались вопросом, каким будет ответ Запада. Год спустя мы знаем: Киев еще стоит, Россия ослаблена и трансатлантический альянс стал сильнее, как никогда».
Война России против Украины – это нападение на общие ценности Запада, констатировала Харрис, указав, что Россия совершила преступление против человечности, а также призвав привлечь всех виновных к ответственности. Она напомнила о преступлениях в Буче, ответственность за которые Киев возлагает на российских солдат. Российская сторона отрицает причастность своей армии к убийствам в этом и других пригородах Киева.
Выступая в Мюнхене, Камала Харрис указала также на «значительный стратегический интерес» США в отражении российского нападения на Украину, поскольку, по ее словам, эта война имеет глобальное влияние. «Ни одна страна не находится в безопасности, когда какое-либо государство нарушает территориальную целостность другого. Суверенные государства имеют право на существование. Если Путин достигнет успеха своей атакой, другие страны могут последовать его примеру применения силы», – пояснила вице-президент. Она также предостерегла Китай от военной помощи России. По ее словам, Пекин таким образом поддерживал бы агрессию, убийства и уничтожение порядка, основанного на правовых нормах.
Глава Офиса иностранных дел ЦК Компартии КНР Ван И заявил в своем выступлении на конференции в Германии о намерении Китая «внести вклад в урегулирование украинского кризиса». Ван И подчеркнул, что Пекин будет «непоколебимо стоять на стороне мира и диалога». Одновременно китайский дипломат отметил, что «принципы хартии ООН – это то, что мы должны рассматривать как приоритет». Хаос и конфликты, которые в настоящий момент приносят страдания, начались из-за несоблюдения принципов этой хартии, констатировал Ван И. Одновременно он сказал, что проблемы между странами могут решаться не посредством давления и односторонних санкций, а путем диалога и переговоров. «Миру должен быть дан шанс», – резюмировал китайский политик и тут же в своей речи упрекнул США в «грязной кампании и агрессивных действиях» против Китая. Ван И также подчеркнул, что Тайвань в обозримом времени не будет суверенной территорией и самостоятельным государством.
Китайская мирная инициатива, нацеленная на окончание российской агрессии в Украине, отвечает долговременным ожиданиям западных политиков и ослабляет позиции России на мировой арене, отмечают в эти дни германские эксперты и пресса.
Премьер-министр Великобритании Риши Сунак в своем выступлении на конференции в Мюнхене 18 февраля заявил о дальнейшей военной помощи Украине. «Наступил момент удвоить нашу военную поддержку. Вместе мы должны помогать Украине защищать ее города от российских бомб и иранских беспилотников. Поэтому Великобритания будет первой страной, которая предоставит в распоряжение Украины оружие большого радиуса действия», – сказал Сунак. Свое заявление он не конкретизировал.
Сунак подчеркнул, что Великобритания и ее союзники стремятся поддерживать Украину «современными системами ПВО». По его словам, единственный путь прекратить начатую Россией агрессию, это «помочь Украине выиграть войну». Премьер-министр Великобритании также сказал, что Украина имеет право на оборону, и для этого ей необходимы танки, системы ПВО и артиллерия. Оружие большого радиуса действия могло бы помочь отвоевать оккупированные территории, заявил Сунак. От ответа на вопрос о поставках военных самолетов премьер-министр Великобритании уклонился. Он лишь отметил, что украинские пилоты будут обучаться в его стране. Глава британского правительства также сказал, что если какое-либо государство предоставит в распоряжение Украины самолеты, Великобритания поддержит эту инициативу.
В первой половине дня заместитель премьер-министра Украины Александр Кубраков потребовал на Мюнхенской конференции от стран Запада поставки кассетных бомб и фосфорных боеприпасов. Применение этих видов оружия осуждается мировым сообществом согласно Конвенции по кассетным боеприпасам, ратифицированной 84 странами. Кубраков разъяснил, что Россия также использует этот тип оружия. Поэтому его страна хотела бы применять «эти военные средства». Украинский политик подчеркнул, что речь идет о «суверенной территории Украины». Он отметил, что понимает трудности из-за принятых соглашений, но подобный вид боеприпасов «возможно, поможет отразить наступление России». Предложение Александра кубракова было встречено недоумением со стороны западных политиков, отмечает корреспондент Радио Свобода.
Помимо этого, заместитель премьер-министра Украины привел доводы в пользу поставок его стране военных самолетов. По словам Кубракова, это трудная тема, однако уже сейчас можно начать программы по обучению украинских пилотов. В то же самое время премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий решительно заявил, что его страна готова совместно с другими государствами поставлять Украине военные самолеты. Условием для этого шага он назвал «решение НАТО». На вопрос, готова ли Польша поставлять Украине американские самолеты типа F-16, Моравецкий ответил, что его страна не располагает ими в достаточном количестве.
На Мюнхенской конференции глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в свою очередь заверила Украину в мобилизации усилий европейских ресурсов с целью производства боеприпасов для Украины.
Гарибашвили: После 2008 года мы не видели санкций против России, это был очень плохой сигнал
«Мы видим, что Россия делает упор на Украину, это разрушительная война, нужно сделать все, чтобы ее остановить, альтернативы миру нет», - заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили на дискуссионной панели в рамках Мюнхенской конференции по безопасности, пишет Общественный вещатель.
Кристоф Хойсген, спикер дискуссии, спросил премьер-министра Грузии: «Какое влияние оказал конфликт на вашу страну, и что вы думаете о Женевских международных дискуссиях? Что-то происходит в этом направлении?». По словам Гарибашвили, война в Украине является большим вызовом для всех, он отметил, что после окончания Второй мировой войны мир не испытывал вызова подобного масштаба. Кроме того, по его словам, Грузия придерживается мирного решения конфликта.
«Что касается суверенитета и территориальной целостности, мы очень четко заявили, что у Грузии есть мирный план по восстановлению своей территориальной целостности, и я хотел бы поблагодарить ОБСЕ и других участников, которые активно участвуют в посредническом процессе.
Международные дискуссии в Женеве также являются площадкой для наших отношений с Россией. Поэтому я должен повторить, что эта война должна прекратиться. Мы видели результат войны в нашей собственной стране в 2008 году. Очень много людей погибло, мы полностью потеряли контроль над своими территориями, и, как я уже сказал, у России есть военные базы на нашей территории. Это продолжающийся процесс, он не останавливался.
Я также хотел бы упомянуть, что после войны 2008 года мы не видели санкций против России. Наоборот, мы видели, что дела с Россией продолжались в обычном режиме. Поэтому я бы сказал, что это был очень плохой сигнал, что за нашим случаем не последовали санкции. Я должен отметить, что международное сообщество должно определиться, как мы будем двигаться вперед. Если эта война будет продолжена, значит, она будет иметь еще большую разрушительную силу. Погибнет больше невинных людей, и я бы сказал, что мир должен положить конец этой войне», - сказал Ираклий Гарибашвили.
В Мюнхене состоялась встреча Пашиняна, Блинкена и Алиева
На полях Мюнхенской конференции по безопасности состоялась трехсторонняя встреча премьер-министра Республики Армения Никола Пашиняна, государственного секретаря США Энтони Блинкена и президента Азербайджана Ильхама Алиева.
Как сообщает Радио Азатутюн со ссылкой на пресс-службу премьер-министра Армении, в ходе встречи были затронуты ход работы над проектом мирного договора между Арменией и Азербайджаном, а также вопросы разблокирования региональных транспортных инфраструктур и осуществления делимитации между двумя странами в соответствии с достигнутой в Праге договоренностью.
«Премьер-министр Пашинян подтвердил нацеленность армянской стороны на подписание такого соглашения, которое действительно будет гарантировать долгосрочный мир и стабильность в регионе. В то же время Никол Пашинян подчеркнул факт незаконной блокады Азербайджаном Лачинского коридора и начавшегося вследствие этого гуманитарного, экологического и энергетического кризиса в Нагорном Карабахе. Была подчеркнута важность обеспечения продолжительности мирного процесса между Арменией и Азербайджаном», - говорится в сообщении.
В Цхинвали прошел учредительный съезд партии «Ирыстоны ног фаелтаер»
Учредительный съезд создаваемой политической партии «Ирыстоны ног фаелтаер» состоялся сегодня, 18 февраля, в Цхинвали. В работе съезда приняли участие 100 делегатов, представители Министерства юстиции самопровозглашенной республики Южная Осетия.
Председателем партии единогласно был избран Константин Плиев. Он отметил, что в своей работе «Ирыстоны ног фаелтаер» будет опираться на мнение старшего поколения.
«Один человек не может построить государство. Только совместными силами, сообща мы можем улучшить жизнь нашего народа. Наша партия приложит все усилия для достижения этой цели», - сказал Плиев.
Были утверждены также устав и программа партии, избраны руководящие и контрольно-ревизионные органы партии, сообщает информагентство «Рес».
Минюст даст правовую оценку проведенного мероприятия после представления соответствующего пакета документов. Политическая партия считается зарегистрированной лишь после регистрации в Министерстве юстиции.
Дмитрий Нагиев отказался вести премию «Муз-ТВ»
Российский актер и телеведущий Дмитрий Нагиев отказался вести в этом году церемонию награждения премией телеканала «Муз-ТВ». По словам артиста, он благодарен концерну за доверие, но «в это раз - нет».
«Спасибо большое за доверие. Видимо, в этот раз - нет! Но придет время, и мы обязательно поработаем и наградим лучших. А пока, как говорил мой дед: „Шиш вам, а не ярмарка меда в Лужниках“», - сказал Дмитрий Нагиев на видеозаписи, размещенной в Инстаграме.
На предыдущей записи, в конце декабря прошлого года, актер говорит: «Как хочется просто пожить и просто поработать. Жалко, время уходит безвозвратно».
Ожидается, что награждение премией «Муз-ТВ» пройдет 2 июня на «ЦСКА Арене» в Москве, отмечает «Медуза». После начала российского военного вторжения в Украину в 2022 году многие российские артисты, в том числе выступавшие на премии «Муз-ТВ», из России уехали.
Дмитрий Нагиев в марте прошлого года разместил пост, в котором бреет голову под песню «Поезд в огне» группы «Аквариум». «Этот поезд в огне, и нам не на что больше жать», - поет Борис Гребенщикова. Рядом текст Нагиева, в котором он тоже упоминает своего деда: «До свидания. Мы обязательно встретимся. Я вас люблю, несмотря на терпкий вкус утерянных надежд. Как говорил мой дед, перед причастием: «Что ж я старый натворил?».
Риши Сунак: Нам нужны новые рамки для долгосрочной безопасности от Грузии до Молдовы
«Нам нужны новые рамки для долгосрочной безопасности от Грузии до Молдовы, от прав человека до ядерных угроз», - заявил премьер-министр Великобритании Риши Сунак. Как указал политик, Россия совершала многочисленные нарушения в отношении стран, не входящих в НАТО.
«За это ответственно международное сообщество, оно не было достаточно сильным. Как сказал Столтенберг, Украина станет членом НАТО, но до тех пор, пока это произойдет, мы должны сделать больше для обеспечения долгосрочной безопасности Украины. Мы должны предоставить им возможности НАТО, мы должны продемонстрировать, что останемся на этой стороне», - приводит слова британского премьера Общественный вещатель Грузии.
КНДР запустила баллистическую ракету в сторону Японского моря
Северная Корея в субботу запустила баллистическую ракету большой дальности в сторону Японского моря. Это произошло на следующий день после того, как Пхеньян предупредил о «решительном ответе» на запланированные военные учения США и Южной Кореи. О запуске ракеты сообщают телеканал CNN и агентство Reuters.
Премьер-министр Японии Фумио Кисида заявил, что ракета упала в водах исключительной экономической зоны Японии, к западу от острова Хоккайдо. По словам японских официальных лиц, ракета летела 60 минут.
В прошлом году Северная Корея запустила беспрецедентное количество ракет, в том числе межконтинентальные баллистические ракеты, которые, как утверждается, могут достигнуть материковой части Соединенных Штатов. Кроме того, Северная Корея возобновила подготовку к своему первому с 2017 года ядерному испытанию.
Программы Северной Кореи по разработке баллистических ракет и ядерного оружия запрещены резолюциями Совета Безопасности ООН. Однако Пхеньян заявляет, что разработка оружия необходима для противодействия «враждебной политике» Вашингтона и его союзников.
- В конце января министры обороны США и Южной Кореи договорились расширить программу совместных военных учений. Стороны также планируют расширить американское присутствие в регионе и доставить туда истребители F-22, F-35 и авианосцы с ядерными двигателями.
В Мюнхене прошла встреча премьер-министра Грузии и канцлера ФРГ
В Мюнхене на полях Международной конференции по безопасности прошла встреча премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили и канцлера ФРГ Олафа Шольца.
Как сообщает SOVA со ссылкой на пресс-службу правительства Грузии, стороны обсудили тесные партнерские и дружеские отношения между Тбилиси и Берлином в различных направлениях. Гарибашвили выразил надежду, что Германия и впредь будет поддерживать внешнеполитические устремления Грузии.
Отмечается, что премьер-министр предоставил Олафу Шольцу подробную информацию о шагах, предпринимаемых властями в Тбилиси для реализации рекомендаций Еврокомиссии, что необходимо для получения страной статуса кандидата на вступление в ЕС.
«На встрече был также упомянут опубликованный Еврокомиссией аналитический отчет по Грузии, в котором был положительно оценен прогресс, достигнутый страной в плане совместимости национальной законодательной базы Грузии с законодательством Европейского Союза», - говорится в пресс-релизе.
Гарибашвили поблагодарил Шольца за твердую поддержку суверенитета и территориальной целостности Грузии, а также за политику непризнания независимости оккупированных регионов страны. Премьер-министр также пригласил канцлера ФРГ в Грузию в удобное для него время.
«Грузинская мечта» отмечает день рождения Бидзины Иванишвили
По случаю дня рождения самого богатого человека Грузии, лидеры правящей партии сегодня публично поздравляют ее основателя Бидзину Иванишвили с 67-летием.
Председатель «Грузинской Мечты» Ираклий Кобахидзе заявил, что Иванишвили - автор «демократической революции 2012 года» в Грузии, а также «защитник грузинской идентичности» и именно благодаря ему страна сегодня «управляется в духе уважения человеческого достоинства, верховенства закона и демократии», пишет агентство «Новости-Грузия».
Исполнительный секретарь партии Мамука Мдинарадзе назвал Иванишвили «меценатом невиданного масштаба, отличающегося особой интеллигентностью, дальновидностью и невероятной самоотверженностью по отношению к Родине».
Также отдельно опубликовано официальное поздравительное заявление от партии.
Сразу три министерства занялись проблемой завышенных цен на продукты в Грузии
Министры экономики, финансов и сельского хозяйства Грузии провели рабочую встречу с руководителями дистрибьюторских и сетевых компаний, на которой обсуждались цены на продукты, пишет агентство «Новости-Грузия».
Встреча прошла по поручению премьер-министра Ираклия Гарибашвили, который в начале февраля заявил, что цены на продукты питания в торговых сетях недопустимо завышены, необходимо разобраться в происходящем и найти решение.
«На совещании было сказано, что потребитель должен получить возможность приобретения основных продуктов питания по доступной цене», - сообщило Минэкономики.
«Отмечено, что, несмотря на укрепление курса лари и снижение цен на импортные продукты питания первичного спроса, их стоимость на рынках практически не меняется, что негативно сказывается на наиболее незащищенных и социально незащищенных слоях населения», - говорится в пресс-релизе по итогам встречи с импортерами.
Минэкономики сообщает, что принято решение о подготовке «конкретных мер» и перечня продуктов питания, по которым они будут приняты. Одновременно ведомство подготовит законопроект о розничной торговле, в котором будут отражены «требования соответствующей европейской директивы». Подробности, какими способами правительство собирается регулировать цены на продукты, на этом этапе не сообщаются.
Ранее правительство Грузии ввело референтные цены - верхний порог допустимых цен на определенные виды лекарств, чтобы остановить рост цен на медикаменты.
Минфин США проверяет Raiffeisen Bank из-за его работы в России
Управление по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC) начало расследование в отношении австрийского банковского конгломерата Raiffeisen Bank International (RBI) в связи с его деятельностью в России. OFAC занимается планированием и применением экономических и торговых санкций.
В банке агентству Reuters сообщили, что организация получила запрос от OFAC с просьбой «прояснить платежный бизнес и связанные с ним процессы, осуществляемые RBI, в свете последних событий, связанных с Россией и Украиной».
Ведомство попросило предоставить информацию о деятельности банка в России, в оккупированной части Донбасса, а также в Украине и Сирии. Кроме того, OFAC запросило сведения о транзакциях и деятельности некоторых клиентов.
Представитель Минфина США отказался от комментариев. В заявлении RBI говорится, что организация «полностью сотрудничает» с OFAC и понимает, что запрос не был вызван какой-либо конкретной операцией или бизнесом.
В прошлом RBI не подвергался санкциям, однако запрос OFAC вызывает обеспокоенность у европейских финансовых регуляторов, ответственных за надзор за деятельностью банка, поскольку он может привести к штрафным мерам.
- В России работает дочерняя компания RBI – «Райффайзенбанк». Она входит в перечень системно значимых российских банков.
Число жертв землетрясения в Турции и Сирии превысило 45 тысяч
Более 45 тысяч человек погибли в результате землетрясения, которое произошло в Турции и Сирии в начале февраля.
Как пишет Reuters, в Турции погибли 39 672 человека, в Сирии – более 5800 человек. Власти стран не сообщали, сколько людей числятся пропавшими без вести.
В Турции серьезные претензии предъявляются к властям и строителям, которые, как считается, не соблюдали стандарты при возведении многоэтажных зданий в сейсмически активных зонах. В стране ведется следствие по делу об обрушении зданий – вынесены постановления о задержании более 100 подозреваемых.
- В ночь на 6 февраля на юго-востоке Турции и в северо-западной Сирии произошло землетрясение магнитудой 7,8. Тысячи жителей пострадавших городов остались без жилья, разрушены тысячи строений, включая больницы, школы и многоквартирные дома. В Турции на три месяца объявлено чрезвычайное положение.
- Спасательные команды и медики прибыли в Турцию и Сирию из 70 стран. ООН выделила 25 миллионов долларов из своего чрезвычайного фонда на оказание срочной гуманитарной помощи пострадавшим в Турции и Сирии. США также выделяют 85 миллионов долларов на оказание помощи после землетрясений в Турции и Сирии. Всемирный банк объявил, что выделяет на помощь Турции 1,78 миллиарда долларов.
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