Американские сенаторы опубликовали заявление о визите в Грузию и Румынию

Американские сенаторы - председатель подкомитета Сената по международным отношениям по сотрудничеству в области европейской и региональной безопасности, старший член сенатского комитета по вооруженным силам Джин Шахин и старший член сенатского большинства, председатель группы Сената по Украине Дик Дурбин - опубликовали заявление в связи с их официальным визитом в Грузию и Румынию. Текст заявления сенаторов распространило посольство США в Грузии.

Как отмечается в заявлении, они посетят Грузию и Румынию после участия в Мюнхенском форуме по безопасности 2023 года. Согласно заявлению, в рамках визита Шахин и Дурбин встретятся с главами государств, членами законодательных органов и представителями гражданского общества для обсуждения двусторонних отношений между странами, а также геополитического значения Черноморского региона.

«Черное море является главным геополитическим регионом для европейской безопасности, особенно в свете жестокой войны России в Украине. Владимир Путин уже действует, чтобы расширить свое пагубное влияние в регионе, и мы знаем, что его гегемонистские амбиции выходят за рамки захвата Украины. Важно, чтобы США активно сотрудничали со своими черноморскими партнерами и сформулировали более сильную политику в отношении региона. Это именно то, что я намерена обсудить в течение последующих нескольких дней. Впереди у Грузии важные выборы и возможность продвинуть демократическую повестку дня. Я призываю наших партнеров отдать приоритет именно этим вопросам, чтобы поработать над созданием лучшего будущего для грузинского народа и достижения большей стабильности в регионе.

Я также с нетерпением жду встречи с нашими союзниками в Румынии. Румыния является важным членом НАТО, сыгравшим заметную роль на украинском фронте войны, способствуя поступлению западного оснащения для поддержки борьбы против Путина и помогая беженцам, спасающимся от насилия. Есть много вещей для обсуждения, и я ценю возможность лично пообщаться с нашими партнерами и союзниками», - говорится в заявлении сенатора Джин Шахин.

По заявлению же сенатора Дика Дурбина, Грузия хорошо знает об исходящей от Путина угрозе. «Грузия, пережившая наглый захват Россией грузинских земель военной силой в 2008 году, очень хорошо знает об исходящей от Путина угрозе. С распадом Советского Союза появилась прекрасная перспектива определения будущего страны непосредственно в рамках трансатлантических демократий – видение, которое еще не полностью реализовано, но я надеюсь, получит дальнейшее поощрение во время этого визита. Румыния также с близкого расстояния увидела последствия военных преступлений Путина в соседней Украине и продемонстрировала твердость в качестве важного члена НАТО и Европейского Союза. Я с нетерпением жду возможности обсудить это важные усилия и посетить войска НАТО, находясь там», - сказано в заявлении сенатора Дика Дурбина, пишет Общественный вещатель.