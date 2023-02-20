Журналисты некоторых грузинских СМИ сегодня выступили против закона «О прозрачности иностранного влияния». Они пришли в парламент с плакатами и лозунгами «Нет российскому закону!», «Сами вы иноагенты!» По мнению критиков законодательства, он может нанести ущерб европейской перспективе Грузии. «Эхо Кавказа поинтересовалось, что думают об этом пользователи социальных сетей.

– Нужен ли в Грузии закон «О прозрачности иностранного влияния»?

Гела: Я не могу быть объективным, говоря об этом законе, поскольку работаю в такой организации, которой он касается напрямую, так что нас сразу запишут в список иноагентов. Я принимаю это на свой счет и не понимаю, почему вообще возникла необходимость инициировать этот закон, почему его вообще кто-то поддерживает. Ничего хорошего от этого ждать не стоит, по моему мнению, и его обсуждение только навредит репутации нашей страны. А та партия-инициатор этого закона, как мне кажется, ничего нормального и полезного не придумает и не примет.

Михаил: Любой закон, тем более такой важный, нуждается в обсуждении, и нет никакой необходимости принимать его за неделю. И, конечно, к обсуждению должны подключиться люди, которых он непосредственно касается. Мне кажется, нет необходимости его принимать, но если это не так и все же принять его нужно, как говорят, что подобные стандарты есть и в странах Европы, то пусть принимают, только хорошо изучат вопрос. Конечно, есть и негативный фон, поскольку, когда подобный закон принимали в России, тоже говорили, что это просто формальность, тоже приводили в пример Америку. В США действительно он действует, однако он так же отличается от российского, как сама РФ от Америки. В России дошли уже до того, что иноагентами называют иностранных граждан, что абсолютный абсурд.

Юлия: История знает немало примеров, когда начинается все с закона об иноагентах, а затем заканчивается гонениями. И по всякому поводу неугодных правительству людей арестовывают и обвиняют в изменах и т.д. На мой взгляд – совершенно не нужен.

Кока: Не только этот, но существовал целый ряд законов, которые изначально многие тоталитарные правительства преподносили как безболезненные и неспособные изменить жизнь людей к худшему, однако с помощью них эти правительства начинали процессы, направленные на контроль населения. В итоге наши власти пытаются продвинуть все это только с одной целью – они желают, чтобы навсегда стихла критика в их адрес со стороны неправительственного сектора и СМИ, это ведь все прекрасно понимают, как бы они ни оправдывались. В общем, потихоньку мы приближаемся к тем самым режимам.

Кетеван: По моему мнению, все законы, которые сейчас вносят в парламент представители «Грузинской мечты» и ее сателлиты, все они идут из России. Хотят ограничить в правах журналистов, пытаются взять под контроль неправительственный сектор. Пусть лучше хоть немного обеспокоятся благополучием граждан Грузии, а не бегают постоянно за указаниями в Россию.

Ираклий: Пусть говорят сколько угодно о том, будто этот закон скопирован с американского законодательства, однако мы же знаем, чья это риторика. В соседнем государстве говорили все то же самое, однако видим сегодня, как эти нормы применяются против любых неугодных властям людей. Грузии этот закон не просто не нужен, вообще должно быть стыдно говорить о подобном, мне лично очень стыдно, что в моей стране выдвигают подобные инициативы, ужасно стыдно. Непонятно, зачем нужен этот закон, непонятно, почему он так похож на российский, не могут нормально это объяснить, а самое главное, не могут сказать, почему именно сейчас и почему в таком срочном порядке пытаются его принять. В «Грузинской мечте» делают вид, будто не имеют к этому никакого отношения, но видно, что поддержат его.

Мари: Считаю, что этот закон нам совершенно не нужен. Единственная его цель – впоследствии получить больший контроль над действиями людей, над финансовыми потоками. Иначе зачем им знать, откуда у тех, кого коснется этот закон, берутся деньги?!

Георгий: Я считаю, что в Грузии этот закон принимать необязательно. Неправительственные организации и так практически всегда заявляют об источниках финансирования. Почитайте разные доклады, там всегда говорится, кто и как выделил суммы на исследования. Обычно доступ к такой информации есть у любого заинтересованного человека. На самом же деле, цель у них иная – они хотят контролировать эти организации. Сделают все, как в России: сначала примут закон об иноагентах в легкой форме, затем будут изменять его, все больше и больше ограничивая в правах разные НПО, позже и вовсе начнут блокировать работу неправительственного сектора. В общем, все рано или поздно придет к этому, а инициирование закона – лишь первый шаг.

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