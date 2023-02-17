В заявлении аппарата Народного защитника Грузии говорится, что законопроект «О прозрачности иностранного влияния» «не соответствует стандартам защиты прав человека и несовместим с принципами демократического государства». Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) призвала грузинских парламентариев не поддерживать законопроект. В свою очередь, в партии власти сочли антидемократичными сами подобные призывы.

Как отмечается в заявлении аппарата омбудсмена, принятие законопроекта не будет соответствовать стандартам прав человека:

«Свобода объединений и выражения мнений, гарантированная Конституцией Грузии, является необходимой предпосылкой существования демократического общества, позволяющего неправительственным организациям и СМИ совместно действовать в деле реализации демократии, верховенства закона и прав человека».

Аппарат омбудсмена напоминает, что аналогичные нормы в законодательстве Российской Федерации и Венгрии были негативно оценены Европейским судом по правам человека, Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ (БДИПЧ/ОБСЕ), Комиссаром Совета Европы по правам человека, Венецианской комиссией и специальным докладчиком ООН.

«Отдельного внимания заслуживает тот факт, что законопроект создает основу для сбора и публикации большого объема персональных данных о лицах, считающихся «агентами иностранного влияния» – это может возлагать неоправданную организационную нагрузку на сами организации и отрывать их от основной деятельности, может нарушать право на неприкосновенность частной жизни, создавая возможность обработки и обнародования персональных данных любого физического лица, сотрудничавшего с этими организациями», – говорится в заявлении аппарата омбудсмена.

Аналогичные оценки содержит доклад Института развития свободы информации. В организации считают, что законопроект об иностранных агентах несовместим с правовой системой и ценностями ЕС, так как ни в одной из входящих в него стран нет закона, который предоставлял бы неправительственным организациям статус иностранных агентов:

«В последние месяцы, особенно после начала процедур предоставления Грузии статуса кандидата в ЕС, враждебность по отношению к неправительственному сектору усилилась. Против гражданского сектора распространяются дискредитирующие обвинения различного содержания. Кампания по дискредитации гражданского сектора постепенно трансформировалась в процедуру принятия закона», – говорится в обзоре IDFI.

В Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) тоже отреагировали на инициированный «Силой народа» законопроект. Содокладчики по вопросам Грузии Клод Керн (Сlaude Kern) и Эдита Эстрела (Edite Estrela) опубликовали в Twitter текст:

«Законопроект вызывает опасения по поводу его совместимости с демократическими стандартами и правами человека. Мы призываем все другие политические фракции Грузии не поддерживать этот законопроект, который, в случае принятия, будет иметь ужасные последствия».

В ответ лидеры «Грузинской мечты» в очередной раз указали на неприемлемость заявлений подобного рода. По словам спикера парламента, он не вникал в детали документа, однако считает подобные заявления «антидемократичными»:

«У меня складывается впечатление, что на эту тему пытаются наложить табу, представив этот вопрос в определенном ракурсе и подвергнув его цензуре. В принципе, удивительно, когда мы говорим о прозрачности и подотчетности, и в данном случае определенные группы требуют наложить табу на этот вопрос, что, на мой взгляд, антидемократично по своей сути. Я всегда говорил об этом с НПО, а также с донорскими организациями, что граждане имеют право знать, кто участвует в принятии решений, затрагивающих интересы людей», – заявил Шалва Папуашвили.

То, что удивляет представителей власти, предельно ясно для оппозиции. По словам одного из лидеров «Стратегии Агмашенебели» Пааты Манджгаладзе, грузинская власть взяла за основу сюжет развития России:

«Проект так называемой «Силы народа» – прямая калька российского закона. В 2012 году в России был принят закон, согласно которому все организации и юридические лица, которые финансируются западными фондами, были объявлены агентами и им было запрещено проведение лекций, телетрансляций, а журналистам – осуществление своей деятельности. Беларусь и Венесуэла также приняли такой закон. «Грузинская мечта» один в один повторяет их путь», – подытожил Манджгаладзе.

Напомним, согласно законопроекту, внесенному в парламент депутатами от «Силы народа», «в целях обеспечения прозрачности иностранного влияния» будет создан реестр агентов иностранного влияния, куда будут включены все те некоммерческие юридические лица и будут зарегистрированы СМИ, доходы которых финансируются иностранными силами более чем на 20%. Напомним также, что, согласно заявлению официального представителя Госдепартамента США Неда Прайса, законопроект в таком виде может подорвать евроатлантическую интеграцию Грузии.

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