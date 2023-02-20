В преддверии парламентских выборов 2024 года в Южной Осетии может появиться еще одна сила, которая заявила о себе в минувшую субботу. Будущая партия под названием «Ирыстоны ног фалтар» собирается объединить вокруг себя прогрессивную молодежь.

Учредительный съезд партии прошел при полном аншлаге в гостинице «Ирыстон», небольшой зал которой не смог вместить всех желающих послушать и поддержать новые лица югоосетинской политики. Средний возраст присутствующих не превышал сорока лет, хотя среди приглашенных были, к примеру, члены Союза ветеранов Афганистана.

Активисты «Ирыстоны ног фалтар», или «Нового поколения Осетии», для удобства разложили по креслам небольшие брошюры о программных целях, в которых обозначили себя как «партию новых сил»:

«Основную силу в ней представляет молодежь, которая будет выражать и защищать интересы нашего общества. Молодежь – основной носитель интеллектуального и физического потенциала общества, она обладает большими способностями к труду».

До начала мероприятия «Эхо Кавказа» пообщалось с одним из лидеров «Ирыстоны ног фалтар» Константином Плиевым, который объяснил, кого в партии считают своей целевой аудиторией:

«Молодежь в вашем понимании это кто?

– Мы говорим о тех, кому от 18 до 40 лет, хотя по закону до 35 лет, но в том понимании, о котором говорим мы, – это до 40 лет. Потому что уже после 40 в основном в людях гаснет тот огонь, который ими движет, который заставляет их сворачивать горы.

– А если человеку 45 лет и он хочет стать членом вашей партии?

У нас, как правило, на протяжении 10 лет все время бывает не то что неудачная власть, но власть, которая народом не признается. Это не из-за того, что они плохие, а из-за того, что они иногда ленятся делать то, что хотят

– Наши двери открыты для всех, у нас есть члены партии, которым за 40 и за 50. Я могу сказать, что без указаний взрослого поколения молодежь может заблудиться. Поэтому у нас есть «маяки», к которым мы будем прислушиваться, к мнению взрослых мы в любом случае будет прислушиваться, потому что нас воспитывало старшее поколение. Как я уже сказал, двери для всех открыты, но почему акцент делается на молодежи? Потому что мы на себя хотим взять эту ответственность. Бывает категория людей, которым лень чем-то заниматься. А мы хотим постоянно быть в этой теме, постоянно что-то делать, постоянно над чем-то работать, потому что без этого… Я даже приведу пример: у нас, как правило, на протяжении 10 лет все время бывает не то что неудачная власть, но власть, которая народом не признается. Это не из-за того, что они плохие, а из-за того, что они иногда ленятся делать то, что хотят. И поэтому не делают. Поэтому мы, я еще раз заявляю, не отказываемся ни от какой возрастной категории, мы, наоборот, хотим двигаться вместе, чтобы вся республика была едина, мы хотим объединить всех, мы будем работать на всех. Двигаться будем с молодежью, потому что их легче заставить двигаться, а остальным необязательно будет совершать какие-то активные действия, а просто нас поддерживать в том, чем мы занимаемся.

– То есть вы хотите привлечь к работе в партии образованную часть молодежи, тех, которые где-то учились, получили хорошее образование, вернулись и не имеют возможности реализовать свой потенциал?

– Да, в первую очередь мы хотим привлечь эту категорию, но будем привлекать и другую часть молодежи, потому что есть, допустим, лица, которые в силу каких-то жизненных сложностей не получили должного образования, но тем не менее могут внести огромный вклад в какие-то другие дела и другие сферы. Поэтому то, что касается представительных органов власти, туда будем, конечно, выдвигать образованную часть молодежи. Но кроме этого предстоит огромный пласт работы, которую мы хотим делать все вместе».

Илар Хугаев – еще один из лидеров будущей партии, подробно рассказал собравшимся о том, что побудило его соратников принять решение о создании «Ирыстоны ног фалтар»:

Первый шаг, который мы инициировали и над которым уже ведется определенная работа, – это создание кадрового фонда из молодых специалистов самых различных областей и сфер деятельности

«С момента признания республики идет неприкрытая борьба за власть, за контроль над ресурсами и распределением финансовых средств, поступающих из России. Явным маркером этих проблем является социальное неравенство и напряженность. И это всего лишь малое количество негативных явлений, которые имеют место быть в нашей стране. Как показало время, о проблемах мы можем говорить очень долго, чем мы и занимаемся в последнее время, и выдумываем новые проблемы, и посыпаем голову пеплом… Но оттого, что мы будем говорить днями и ночами на бытовых уровнях о проблемах, их меньше не станет. Для решения как минимум текущих задач, которые стоят перед нашей республикой, перед нашим государством, необходимо провести объективный, системный анализ сложившейся ситуации. И разработать на его основе конкретную, эффективную программу действий. И наша программа носит конкретный характер, в ней нет места для общих рассуждений и пустых обещаний. Первый шаг, который мы инициировали и над которым уже ведется определенная работа, – это создание кадрового фонда из молодых специалистов самых различных областей и сфер деятельности. Поставлена задача объединить молодое поколение граждан Южной Осетии, уроженцев РЮО, а также всех без исключения осетин, которые имеют желание, а также физический, умственный, моральный, духовный и даже материальный потенциал для достижения главной цели – сохранения нации через построение сильного и справедливого правового государства».

Небольшой инцидент, который произошел во время проведения учредительного съезда, лишь прибавил симпатий будущим партийцам: голос из зала возмутился, почему спикеры говорят на русском. Все последующие выступающие стали говорить на хорошем, грамотном осетинском. Своими впечатлениями с «Эхом Кавказа» поделились и приглашенные гости:

«Я очень хорошо отношусь к этим ребятам, хорошо их знаю. Мне нравится, что они задумали и что они делают. Нового они ничего не сказали, они подтвердили все старое, правильное. Дай бог, чтобы все это они делали, пускай они все это исполняют, и будет все в порядке. Мы будем помогать, все старшие.

– Я даже не могу выразить свой восторг. Я видел, как глаза горят у молодежи. Честное слово, я приятно удивлен, и я верю в них. От души, и в добрый путь!

– Как вы оцениваете их шансы?

– Великие! Довольно великие.

– Я имею в виду парламентские выборы.

– Я это и имел в виду. Однозначно, я верю им».

Новой партии еще предстоит регистрация в Минюсте, что, как уверяют сторонники нынешней власти, не станет для них проблемой. Остается открытым вопрос и об источниках финансирования предвыборной кампании «Ирыстоны ног фалтар» в случае участия в парламентских выборах.

Лидером нового движения делегатами был единогласно избран 30-летний юрист Константин Плиев.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия

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