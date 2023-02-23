Газета «Республика» беседует на злободневную тему совместителей с Аланом Джиоевым, главой администрации президента Южной Осетии. С совместителями в бюджетных учреждениях безрезультатно борются уже давно. «Причин этого социального зла или вынужденного явления несколько, и они хорошо известны: низкая заработная плата и нехватка специалистов в государственных учреждениях. Нынешнее правительство предприняло новую попытку устранить нарушения условий Соглашения с Российской Федерацией о содействии реализации Госпрограммы социально-экономического развития РЮО на 2022-25 годы», – пишет в преамбуле интервью газета. Алан Джиоев рассказал, что в решении проблемы должно помочь нововведение – эффективный контракт. «У нас сплошь и рядом такая ситуация, наглядней всего в здравоохранении, когда, скажем, два специалиста занимают одинаковое количество ставок, при этом один из них непопулярен среди пациентов, а к другому постоянная очередь, и при этом они получают одинаковую заработную плату. При переходе на эффективный контракт эта ситуация отметается, потому что сотруднику, который действительно выполняет больший объем работы, начисляется большая стимулирующая выплата. Она является частью заработной платы и выплачивается исключительно за счет экономии фонда оплаты труда. Таким образом, чтобы устранить проблему, надо сначала перевести работников на полторы или одну ставку, а дальше работать по новой системе оплаты труда», – разъяснил Алан Джиоев. Переход на новую систему, по его словам, планируется осуществить в апреле-мае этого года.

Газета «Южная Осетия» публикует материал с пресс-конференции председателя Комитета по строительству и эксплуатации автомобильных дорог Константина Елдзарова, на которой обсуждалось банкротство Государственного унитарного предприятия «Дорэкспострой». Проверка финансово-хозяйственной деятельности предприятия выявила значительные хищения финансовых средств за период с 2019 года по 1 июня 2022 г. Более того, возникли задолженности по зарплате перед сотрудниками предприятия на общую сумму 27 млн рублей. Между тем по предоставленным документам прежнее руководство «Дорэкспостроя» брало займы на погашение задолженности по зарплате. Общая сумма займов составила 84,5 млн рублей, однако за первые шесть месяцев 2022 года работники ГУП не получили ни одного рубля. «Это работа следственных органов», – сказал Елдзаров. В плачевном состоянии находился и весь парк техники дорожного предприятия. Ни одна единица не была задействована в работах. Вместо этого привлекалась наемная техника. «Виден только один выход – прекращение деятельности «Дорэкспостроя», – считает глава Комавтодора. – Это необходимо и для того, чтобы сохранить количество работников организации».

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Возникает вопрос: если уже известны такие подробности и детали будущих проектов в сфере экономики, то почему мы – граждане РЮО о том, что экономического у нас будет строиться, мало что слышали

Блогер Алан Парастаев комментирует новости с заседания Межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между Россией и Южной Осетией. Замминистра экономического развития России Дмитрий Вольвач сообщил, что ряд российских банков уже возобновили систему льготного кредитования проектов, планируемых к реализации на территории Южной Осетии, и рассматривают предложения югоосетинской стороны по 13 инвестиционным проектам общей стоимостью свыше 4,5 млрд рублей. «Это, конечно, радует, повышение привлекательности и привлечение инвестиций – это основополагающие шаги на пути построения государственности. Тем более, по словам Дмитрий Вольвача, если удастся довести инвестиционные проекты до стадии реализации и выхода на проектную мощность, что позволит создать порядка 760 новых рабочих мест. После выхода на проектную мощность в бюджет республики ежегодно будет поступать около 600 млн. Но, с другой стороны, возникает вопрос: если уже известны такие подробности и детали будущих проектов в сфере экономики, то почему мы – граждане РЮО о том, что экономического у нас будет строиться, мало что слышали. Может, был конкурс проектов или их готовили на государственном уровне, не привлекая частный бизнес? Я просто боюсь, что у нас появятся очередные пустующие гигантские фермы без скота и перерабатывающие заводы без продукции», – пишет Парастаев.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия

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