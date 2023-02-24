Президент Грузии: правительство загнало себя в изоляцию

Правительство Грузии загнало себя в изоляцию, заявила президент страны Саломе Зурабишвили на мероприятии, посвященном годовщине войны в Украине.

«Не могу не выразить сожаление в связи с тем, что правительство Грузии загнало себя в изоляцию, отделилось от демократического сообщества и пытается какими-то причинами оправдать свою непонятную для всех, якобы нейтральную и сбалансированную позицию», — заявила она.

Зурабишвили считает, что эта позиция непонятна со стороны государства, неоднократно прошедшего через те же испытания.

«К счастью, грузинское общество очень четко выразило свою позицию, использовало все формы и средства, чтобы доказать свою полную солидарность с дружественной нам веками страной. Улицы Тбилиси не раз показали нам, где стоит грузинский народ. От имени этого общества, лично я, как президент этой страны, в течение этого года выражала непоколебимую поддержку Грузии Украине во всех возможных местах и форматах, и я буду продолжать это делать», – заявила президент.

Вместе с тем, как отметила Саломе Зурабишвили, она сожалеет, что Грузия представлена в Киеве только оппозицией.

«Я считаю, что если не правительство Грузии, но президент Грузии должна была быть сегодня в Киеве, и я своевременно выразила готовность к этому. К сожалению, я не получила приглашение. Несмотря на приглашение, парламент не счел нужным направить в Киев официальную делегацию. Сожалею, что из-за этого мы сегодня представлены в Киеве только оппозицией, хотя я все равно рада, что они находятся там. Всем понятно, что у Грузии нет таких средств помощи, как у гораздо более сильных европейских стран, которым дают гарантии безопасности границы Евросоюза и членство в НАТО. Если наша солидарность в основном выражается на моральном уровне, мы должны еще решительнее защищать наши принципы», — заявила Саломе Зурабишвили (цитата по Общественному вещателю).

Как пишет агентство «Новости-Грузия», по окончании выступления президента Грузии, резиденция которой всю ночь светилась цветами украинского флага, были растянуты гигантские флаги двух стран.