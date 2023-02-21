В демонстрацию непримиримости и нетерпимости превратился сегодня час политических заявлений на пленарном заседании грузинского парламента. Причина отказа «Грузинской мечты» от поездки в Киев в годовщину российской интервенции в Украине, резолюция Европарламента по Михаилу Саакашвили, скандальный законопроект «Об агентах иностранного влияния» и участие премьер-министра Ираклия Гарибашвили в Мюнхенской конференции по безопасности, которое правящая сила считает успешным, а оппозиция – позорным.

«Мы практически теряем самое заветное, мы теряем европейскую перспективу», – почти голосом диктора, выдерживая паузы, предостерег от опасностей своих коллег в парламенте и все общество беспартийный депутат Армаз Ахвледиани. Проводя параллели с историческими событиями столетней давности, когда Красная армия аннексировала первую грузинскую республику, Ахвледиани вспомнил слова грузинского классика Константине Гамсахурдия.

«Грузинский народ, тебя продали ублюдкам за гроши... У меня чувство, что спустя один век трагедия повторяется», – патетично завершил свое выступление Ахвледиани.

Однако опасения Ахвледиани за европейское будущее и страхи из-за российского влияния депутат «Грузинской мечты» Ираклий Чиковани счел беспочвенными, а в доказательство близости грузинских властей к Европе привел в пример участие премьер-министра Ираклия Гарибашвили в работе Мюнхенской конференции 18 февраля, в ходе которой тот встретился и с руководителями евроструктур.

Еще один представитель парламентского большинства, депутат от «Силы народа» Дмитрий Хундадзе, он же – автор нескончаемых антизападных заявлений и законопроекта «О прозрачности иностранного влияния» – практической копии российского закона «Об иноагентах», назвал почти пророческими слова Гарибашвили на Мюнхенской конференции о том, что сегодня «трудно сказать, что будет», и «время покажет, где будем мы, регион и Европа, после войны в Украине».

«То, что у мира нет альтернативы, об этом говорил премьер-министр в Мюнхене. Его слова режут слух многим и здесь, и за рубежом, но, поверьте мне, очень скоро и другие лидеры придут к выводу, что лучше думать не о вооружениях, а о личном вкладе для обеспечения мира».

«Зря пытаетесь приукрасить слова Гарибашвили, его выступление было позорным, – заявила депутат Анна Бучукури из партии бывшего премьер-министра Георгия Гахария «За Грузию». – Попытка «Грузинской мечты» преподнести свою политику как осторожную, ничего с этим не имеет общего. Просто власть «Мечты» сделала ставку на поражение Украины, и, к сожалению, вся эта ваша политика подгоняется именно под это».

В том же самом стал обличать грузинские власти и однопартиец Бучукури, депутат Бека Лилуашвили:

«Всю зиму из России поступают в страну энергоносители, как вы думаете, такой зависимостью Россия не воспользуется? Какими деньгами, как вы думаете, финансируется та война, которую она ведет на территории Украины? Да вы больше не имеете морального права, даже если захотите, поддерживать Украину, у вас на это больше нет морального права!»

Гневно раскритиковав правящую силу за намерение принять закон, схожий с российским законом «Об иноагентах», депутат «Лело» Анна Нацвлишвили поинтересовалась у спикера парламента Шалвы Папуашвили:

«Я так и не получила внятного ответа на вопрос: «Почему нет парламентской делегации Грузии там, где она должна быть сейчас – в Киеве?»

Как выяснилось, сделать это спикеру не позволили висящий за его спиной государственный герб и флаг, а также обвинения, которые слышны из Украины по поводу пыток Михаила Саакашвили в заключении и подозрения в том, что Тбилиси помогает Москве в обходе санкций:

«И вы лично, Анна Нацвлишвили, когда знаете, что вся эта пропаганда – ложь, что на самом деле Саакашвили не мученик, а мучитель, что он преступник, что даже на уровне подозрений не подтвердилось ни одного факта о пособничестве в обходе санкций, – когда вы все это слышите и молчите, вы нарушаете клятву перед этим знаменем и гербом»

Здесь спикера Папуашвили однопартийцы перебили аплодисментами.

Так и не согласившись ни с одним заявлением оппозиции, депутаты правящей силы продемонстрировали полную готовность идти до конца в намеченной повестке дня. Они чувствовали себя комфортно еще и потому, что из-за бойкота в зале заседаний не было депутатов «Нацдвижения». Те ждут освобождения Михаила Саакашвили и ежедневно проводят акции протеста в регионах.

Таким образом бывшая партия власти дает шанс аффилированной с «Грузинской мечтой» «Силе народа» с ее девятью депутатами занять позицию самой крупной политической фракции после «Грузинской мечты».

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