Сегодня лидеры «Грузинской мечты» продолжили убеждать общество в необходимости выявления иноагентов. Таковых они обнаружили и в своих рядах – впрочем, их уже в партии нет. Многие эксперты предупреждают, что риторика и действия партии власти несут серьезные риски для страны.

Председатель правящей партии Ираклий Кобахидзе, говоря о подготовленном большинством депутатов законопроекте, заявил, что через несколько месяцев у общественности появится возможность ознакомиться с «реестром агентов».

Как заверил Ираклий Кобахидзе, из этого реестра общественность узнает, например, за счет какого финансирования было «заблокировало строительство Намахванской ГЭС».

Тему выявления агентов председатель правящей партии продолжил в эфире телеканала «Имеди». По мнению Кобахидзе, многие грузинские политики являются двойными агентами и шпионами, в том числе, в недрах их партии, и в этом контексте рассказал об учредителях «Грузинской мечты» Эке Беселия и Гии Хухашвили, которые сейчас возглавляют авангард критиков партии власти.

«В свое время в нашей команде были такие люди. Дело не только в утечке информации, они сыграли очень тяжелую роль на разных этапах, но каждый раз нам удавалось с достоинством выйти из этих ситуаций», – сказал Кобахидзе. Он также отметил, что эти двое агентов были внедрены в их партию бывшим министром МВД Вано Мерабишвили.

По мнению Эки Беселия, ее бывший товарищ по команде стал проводником российских интересов в Грузии.

«Я возмещу расходы на обследование по проверке здоровья Ираклия Кобахидзе, если оно будет сделано как можно быстрее. Этот посланник России добровольно добавился в ассистенты Марии Захаровой», – написала Эка Беселия на своей странице в Facebook.

Гия Хухашвили также ответил Ираклию Кобахидзе в соцсети: «Я пришел к выводу – теперь главное внимание должно быть уделено здоровью Кобахидзе, а не Саакашвили».

В свою очередь, спикер парламента Шалва Папуашвили напомнил, что табуирование законопроекта – отход от демократических норм.

«Вместо того чтобы вести дискуссии, законопроект клеймят позором за то, что он якобы российский, и раз так, то он плохой. Это простой инструмент пропаганды, который часто используется. Инструменты прозрачности позволят нам контролировать пропагандистскую кампанию, которая разворачивается против нашей страны. Общество наконец узнало, что есть и другие страны, которые регулируют эту сферу в целях безопасности и для обеспечения прозрачности», – заступился Папуашвили за авторов законопроекта, по мнению которых, законопроект является полной проекцией американского или британского, но ни в коем случае не российского закона.

В связи с этим своим мнением поделился директор Центра европейских исследований Фонда Рондели Каха Гоголашвили. Для тех, кому интересна разница между грузинским законопроектом и законами США и Великобритании о регистрации иностранных агентов влияния, он разместил в соцсети представленную в британском парламенте мотивационную часть аналогичного законопроекта:

«Обязанность регистрации распространяется на лиц, преследующих интересы стран, которые воспринимаются как угроза Соединенному Королевству. Список иностранных держав определяется британским министром внутренних дел. И эти силы – те, кто занимается подрывной деятельностью, пропагандой и гибридной войной против Великобритании. То есть зарегистрированы не все организации и частные лица, которые получают финансирование из-за рубежа, а те, кто получает финансирование из стран, враждебных Великобритании. Согласно этой логике, наш закон должен регистрировать организации и лиц, финансируемых из России и других враждебных стран, а не гражданское общество, поддерживаемое Соединенными Штатами и Европейским союзом. Считаете ли вы, что этот британский закон и то, что они намерены принять у нас, служат одним и тем же целям? Вопрос риторический», – написал эксперт в соцсети.

По мнению политолога Вахтанга Дзабирадзе, инициированный в парламенте законопроект является не чем иным, как подготовкой к репрессиям:

«Закон создается для дискредитации неугодных, на которых можно наклеить ярлык. Все просто: если не можете его поймать, то надо хотя бы дискредитировать, чтобы его мнение не влияло на общество. Для начала они говорят о финансовой прозрачности. Здесь их не интересует закон, на первом этапе им интересно ввести понятие агента. Сначала оппонента идеологически или идейно выставят так, чтобы он лишился поддержки в обществе, а затем перейдут к репрессиям. На мой взгляд, после принятия закона его продолжат дорабатывать по примеру России. К сожалению, «Грузинская мечта» дошла до того, что потихоньку отдаляется от всего общества, реально появился клан, который остался у власти и всеми силами пытается эту власть удержать».

Напомним, часть депутатов парламентского большинства зарегистрировала законопроект «О прозрачности иностранного влияния». Движение «Сила народа» было создано в прошлом году группой депутатов, вышедших из правящей партии «Грузинская мечта», но оставшихся в парламентском большинстве. Как становится очевидным в последние дни, «Грузинская мечта» всецело разделяет все положения документа.

Подписывайтесь на нас в соцсетях