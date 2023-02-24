​24 февраля 2022 года Владимир Путин отдал приказ о нападении на Украину. Год спустя российская армия, потерпев ряд серьезных поражений, тем не менее не оставляет попыток вновь перейти в наступление.

«Украина – жива!» – такими словами президент страны Владимир Зеленский обратился к собравшимся на Софийской площади в центре Киева военнослужащим в годовщину полномасштабного российского вторжения. Он попросил всех, кто слышит его, почтить память погибших в войне минутой молчания:

«Прошу всех, кто находится на Софийской площади, всех, кто это слышит, почтить минутой молчания память всех, кто погиб за нашу страну. Я благодарен всем, кто выдержал тот февраль, этот год и кто дает Украине непобедимость. Я горжусь вами. Мы все, каждый и каждый гордимся вами! Пусть везде будет гордо провозглашаться: Украина жива!»

Митинги в поддержку Украины прошли во многих странах мира. Гигантский желто-синий флаг развернули в Европарламенте. Мировые лидеры спустя год войны обещают, что не оставят Киев и вместе добьются победы Украины. Президент США Джо Байден, в частности, опубликовал в своем Twitter совместную с Владимиром Зеленским фотографию, приписав:

«Сегодня, спустя год после того, как начали падать бомбы, Украина по-прежнему независима и свободна. От Херсона до Харькова украинские военные отвоевывают свою землю. И более чем на половине территории, которую Россия удерживала в прошлом году, вновь гордо развевается украинский флаг».

Подтверждением серьезности намерений Запада стали первые танки «Леопард», пересекшие украинско-польскую границу. Варшаву на церемонии передачи техники представлял премьер-министр Матеуш Моравецкий. Хоть количество танков, прибывших в Украину, невелико, этот шаг в годовщину вторжения – важное послание как для Киева, так и для Москвы: союзники Украины намерены идти до конца.

«Господин президент, дорогой Владимир, это символично… танки, которые мы сегодня привезли с собой в Украину. Сегодня я хочу, как первая европейская страна, основавшая танковую коалицию, символически передать вам, Владимир, первые четыре польских танка «Леопард». Мы можем доставить оставшиеся «Леопарды» очень быстро. А еще в ближайшие дни мы поставим другие очень хорошие танки. Еще 60 танков скоро прибудут в Украину. Согласно планам России, следующей в очереди была Польша. Поддерживая вас в вашей мужественной борьбе, Владимир, мы следим за тем, чтобы не было никакой очереди. Мы будем поддерживать Украину до самого окончания этой войны, до победы над Россией».

Всего Польша обещала поставить в Украину 14 танков «Леопард». Остальные боевые машины, которые готовятся передать союзники, также готовятся к отправке в ближайшие недели.

Символично, что другой танк, на этот раз российский, был выставлен в Буче – пригороде Киева, ставшего символом военных преступлений Москвы. А чтобы в Кремле поняли, что Европа не намерена забывать об этом, такой же подбитый танк оказался напротив посольства России в Берлине. И, как подчеркнул президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер, Берлин и другие европейские столицы, а также США сделают все, чтобы вторую годовщину российского вторжения не пришлось отмечать на поле боя:

«Сегодня Германия является крупнейшим военным союзником Украины на европейском континенте, и, несмотря на все разногласия, а иногда и горячие споры, я уверен, что мы останемся на этой позиции. Вы можете рассчитывать на Германию. Мы, немцы, восхищаемся мужеством и силой воли народа Украины и солидарны с вами. Мы поможем вам защитить себя, и мы разделяем ваше миллионное горе, и мы скорбим по вашим погибшим».

Минутой молчания почтили погибших в развязанной Россией войне и в Великобритании. Премьер-министр Риши Сунак и другие представители правительства Соединенного Королевства отдали дань памяти перед резиденцией на Даунинг-стрит. Как ожидается, на встрече «Большой семерки», также приуроченной к годовщине российского вторжения, Сунак обратится к другим союзникам Киева с призывом ускорить поставки вооружений Украине, поскольку только таким образом можно «заставить Путина изменить образ мышления».

Примечательно, что антивоенные акции проходят и в российских городах. Люди, несмотря на многочисленные аресты, продолжают выходить на улицы с плакатами и цветами. В Москве люди возлагают цветы к памятнику Лесе Украинке. Местная жительница, назвавшаяся Верой, надеется, что война скоро закончится:

«Я очень хочу мира, я очень хочу, чтобы все это поскорее закончилось. Слишком много жертв – моральных и материальных. Мы, пенсионеры, все это чувствуем».

Впрочем, далеко не все из тех россиян, кто хочет окончания войны, – на стороне Украины. Многие, как жительница Москвы Марина, продолжают верить своему президенту, не устающему заверять, что вторжение было вынужденным шагом:

«Война – это, конечно, плохо, но этот год показал, что другого решения быть не могло и что мы защищаем свою независимость, свободу, шанс на будущее, будущее наших детей. Поэтому мы за победу».

Но в Украине, спустя год тяжелых боев и потерь, верят лишь в одну победу – победу над режимом Владимира Путина. А для этого союзникам Киева стоит оставить любые разногласия и, наконец, доказать России, что мировое сообщество не будет терпеть попытки главы Кремля изменить историю.

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