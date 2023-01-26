Первый ответ России на решение Запада предоставить Украине танки – территория страны подверглась очередной массированной ракетной атаке. Киев выразил благодарность партнерам за историческое решение, но настаивает на ускоренной процедуре передачи боевых машин. Более того, Украина напоминает: для победы одних танков недостаточно – необходимо обеспечить превосходство ВСУ на всех уровнях, включая господство в небе.

Украина вновь подверглась массированной атаке – более полусотни ракет разного класса были выпущены по территории страны. По данным Генштаба ВСУ, 47 из них были сбиты. Атаке предшествовал ночной налет дронов. Как утверждают в Минобороны, ни один из беспилотников не достиг цели.

Предыдущая серия массированных ударов по Украине произошла 14 января. Тогда тяжелая российская ракета, предназначенная для уничтожения авианосцев, попала в многоэтажный дом в Днепре. Жертвами удара стали 46 человек.

Ракетная атака, по мнению многих наблюдателей, – ответ на решение Запада все же предоставить Киеву тяжелую военную технику. Вашингтон, вслед за Берлином, объявил о намерении направить в Украину три десятка тяжелых танков «Абрамс». Решение озвучил президент США Джо Байден:

«Соединенные Штаты на сегодняшний день выделили сотни боевых машин, в том числе, более 500 в рамках пакета помощи, о котором мы объявили в прошлую пятницу. А сегодня я объявляю, что Соединенные Штаты отправят в Украину 31 танк «Абрамс». Мы также предоставим Украине детали и оборудование, необходимые для эффективной поддержки этих танков на поле боя».

Впрочем, в Вашингтоне оговорились, что от решения до реальных поставок могут пройти месяцы. Представитель Белого дома по вопросам национальной безопасности Джон Кирби прозрачно намекнул: о зимнем наступлении Украине думать не стоит:

«В календаре нет определенной даты. Я думаю, что, вероятно, пройдет много месяцев до того, как они действительно появятся. Эти танки предназначены для того, чтобы помочь Украине эффективно сражаться на открытой местности, защищать свой суверенитет и свою территорию и отвоевывать территорию, которую у нее отобрали русские. Сейчас зима, так что условия не самые лучшие. Но по мере улучшения погодных условий можно ожидать, что россияне наберут темп. Мы должны быть готовы к этому. Как сказал президент Байден, нужно помочь Украине перейти в наступление, когда позволят погодные и оперативные условия».

Что касается немецких «Леопардов», то их поставки ожидаются в конце марта – начале апреля. Об этом заявил министр обороны Германии Борис Писториус. Несколько недель на подготовку к передаче своих боевых машин отвели в Варшаве.

При этом в Москве грядущие поставки танков Украине в очередной раз назвали прямым участием Запада в войне против России. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков считает, что Вашингтон и его союзники такими действиями специально затягивают конфликт в надежде истощить ресурсы Москвы:

«Из европейских столиц и из Вашингтона постоянно звучат заявления о том, что направление различных систем вооружений, в том числе танков, на Украину никоим образом не означает вовлеченность этих стран или альянса в боевые действия, которые происходят на Украине. Мы с этим категорически не согласны. В Москве все, что делают и альянс, и упомянутые мной столицы, воспринимается как прямая вовлеченность в конфликт. Мы видим, что она растет».

О том, что помощь должна расти, не устают напоминать в Киеве. После того, как Запад принял решение о предоставлении долгожданных танков, президент Украины Владимир Зеленский озвучил следующий пункт требований:

«Ключевое теперь – скорость и объем. Скорость тренировки наших военных, скорость поставок танков в Украину. Объем танковой поддержки. Мы должны сформировать такой танковый кулак, такой кулак свободы, после ударов которого тирания уже не поднимется... Мы должны открыть поставки также дальнобойных ракет для Украины. Важно: мы должны расширять и наше сотрудничество в артиллерии, мы должны выйти на поставки самолетов для Украины. И это мечта. И это задача. Важная задача для всех нас».

Если верить американскому изданию Politico, в кулуарах НАТО уже начались дискуссии о поставках Украине реактивных истребителей. По мнению издания, это «следующий логический шаг». При этом Politico отмечает, что движущей силой в переговорах об истребителях являются государства Балтии и Польша. Но продавить это решение, предрекают авторы публикации, куда более сложная задача, чем споры о танках. Но сам факт того, что Германия уступила дипломатическому давлению со стороны союзников, говорит о том, что поставки каких бы то ни было типов вооружений уже не кажутся невозможными.

На это намекнул и премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий:

«Мы видим, что уровень решимости свободного мира защищать Украину повышается. Это действительно хорошо, что еще полгода назад табуированная, запретная тема, сегодня становится реальностью. То, что еще месяц назад было невозможно даже представить, вчера стало реальностью. Это показывает, что дискуссии, дипломатия, а также давление имеют смысл. Давление и просьбы, предложения и разъяснения, насколько это важно реально помочь украинским солдатам удержать линию фронта, а в будущем вытеснить российского врага с территории Украины».

На то, что удержание линии фронта может стать реальной проблемой в ближайшие месяцы, указывают аналитики из американского Института изучения войны (ISW). Эксперты высказывают предположение, что атаки небольшими силами, предпринятые россиянами в последние дни в Запорожской и Донецкой областях, могут быть попытками держать украинские силы растянутыми по линии фронта и в конечном счете создать условия для большого наступления в Луганской области. Аналитики считают, что в большое наступление российская армия может пойти с линии Сватово-Кременная. На это указывает размещение на этой линии десантных частей и подразделений 3-й мотострелковой дивизии, а также переброска туда частей 2-й мотострелковой дивизии и 1-й танковой армии из Беларуси. И час Х, когда российское военное командование может отдать соответствующий приказ, не за горами. Окно возможностей для подготовки ВСУ к отражению атаки, и это признают и высокопоставленные западные военные, стремительно сокращается.

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